Menores bogotanos del Programa Crea bailarán junto a Roger Waters

Para el concierto de Roger Waters en Bogotá, el fundador de Pink Floyd, necesitaba un grupo de niños y jóvenes que lo acompañarán la canción Another Brick In The Wall, el próximo 21 de noviembre en el estadio El Campín.

Y precisamente el colectivo Movtómico del Programa Crea del Idartes, integrado por 20 niños y jóvenes de estratos 1, 2 y 3, entre los 9 y 23 años, liderado por la artista formadora Laura Zambrano; fue el escogido para subirse a la tarima y bailar junto a Roger Waters, en un evento de ciudad, de corte internacional, que reunirá a miles de apasionados del “ Rock Progresivo”. Los medios de comunicación podrán asistir de forma exclusiva a un ensayo de este grupo, el próximo lunes 19 de noviembre, a las 3:00 p.m., en el Teatro Villamayor ubicado en la Carrera. 34b #36 Sur4.

“Estoy muy emocionada de haber sido elegida entre el grupo de niños que acompañarán en tarima a Roger Waters, porque desde hace algún tiempo mi familia me hablaba de Pink Floyd y me mostró que sus letras nos enseñan a ser personas críticas e independientes, que no se dejan llevar por la sociedad. Agradezco a las personas que nos escogieron y agradezco a Roger Waters por darnos la oportunidad de presentarnos frente a más de 40.000 personas en representación de los niños de Colombia”, comparte Gabriela Contreras Borja, de 12 años, integrante del colectivo Movtómico del Programa Crea del Idartes.

A su vez, el director (e) del Idartes, Jaime Cerón, precisa que “esta invitación al concierto de Rogers Waters es una manera de reconocer el nuevo talento bogotano, además de tener una mirada importante a lo que está pasando en el Programa Crea del Idartes, que está en 20 centros ubicados en las localidades de Bogotá, impactando a más de 53.000 niños y jóvenes, quienes, como Movtómico, pueden mostrar su talento y alcanzar sueños como este”.

Entre los 49 grupos de danza que tiene el Programa Crea, Movtómico fue el escogido por Jenny Caraballo, asesora pedagógica en danza del Programa Crea, quien consideró para las capacidades formativas, creativas y la sobresaliente participación de este grupo en otros eventos de ciudad como el Festival Crea, sus presentaciones en el Teatro Villamayor, el Programa Cultura en Común y la Biblioteca Virgilio Barco.

A Laura Zambrano, artista formadora que guía al grupo, no le cabía la sonrisa en el rostro cuando le informaron que Movtómico compartirá escenario con el ex Pink Floyd; ya que ve este concierto como una gran oportunidad para el colectivo, formado en 2017, en el Crea Castilla, con el ánimo de motivar a los jóvenes a bailar, a que encuentren en la danza un camino para expresar sus emociones. Desde entonces, esta agrupación ha creado decenas de propuestas musicales y largos instrumentales.

En sus comienzos, el grupo trabajó con Juan Camilo Ahumad, artista formador en la línea de teatro, con el propósito de integrar la técnicas de las artes escénicas a la danza. Esto dio lugar a la creación de su primer performance Alicia en el país de las maravillas, que se ha robado los aplausos del público en diferentes escenarios de la ciudad como el Teatro Villa Mayor, la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar.

Lo que no se imaginaron sus integrantes era que las luces del estadio El Campín se encenderían para que, después de varias semanas de ensayos con su artista formadora y una coreógrafa invitada Yenifer Martínez Guzmán , compartieran el escenario con una leyenda musical como Roger Waters, quien con su desgarradora voz y sus interpretaciones épicas llevará al público por un recorrido de emociones, presentando éxitos como The dark side of the moon, the wall, Animals, Wish you were here y otros.

El próximo miércoles 21 de noviembre será inolvidable para estos niños y jóvenes del Programa Crea y para el público.