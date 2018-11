Tips para disfrutar las vacaciones con su mascota

Se acercan las vacaciones de fin de año, unas de las más importantes para los colombianos ya que se convierten en la oportunidad ideal para vivir unos días de descanso con los seres queridos. Y como actualmente, en muchos hogares la mascota es un integrante más de la familia, nada mejor que llevarla a compartir esta agradable experiencia.

En el pasado, varios eran los obstáculos que se presentaban al momento de decidir a dónde viajar, o qué hacer, pues no era común la cultura pet friendly y los establecimientos comerciales no estaban preparados para recibir animales; sin embargo esto cambió, pues en Colombia, ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena son unas de las abanderadas y ofrecen desde hoteles y restaurantes, hasta parques de esparcimiento donde humanos y animales pueden compartir de una misma actividad sin inconvenientes.

Sin embargo, llevar las mascotas de viaje exige cuidados y tratos especiales dependiendo del lugar de destino, y las variaciones que se presenten en sus hábitos durante los viajes o recorridos. Teniendo en cuenta esto, la agencia de viajes online Despegar presenta seis recomendaciones a tener en cuenta, para que su temporada vacacional sea de total descanso para grandes, chicos… y mascotas.

1. Planifique sus itinerarios con anticipación: Planee sus vacaciones con varios días de antelación para poder determinar cuáles serán los hoteles y sitios atractivos que podrá visitar con su mascota y no llevarse sorpresas al momento de llegar a cada destino. Además, esto le permitirá organizar un cronograma de actividades de tal modo que sus hábitos no se vean drásticamente afectados.

2. La salud de su mascota es importante: Antes de viajar, visite al veterinario, verifique que todas las vacunas de su mascota estén al día y lleve los certificados consigo. Si viaja a otro país, revise qué documentos y vacunas adicionales le van a solicitar al momento de ingresar. Esto le dará la tranquilidad de que su mascota va a estar protegida de cualquier virus o enfermedad y le evitará contratiempos en migración.

3. Lleve todo el equipaje: Al igual que los humanos, los animales tienen preferencias por algunos objetos; incluya la manta o el juguete que más usa el animal, para que se sienta en confianza en el nuevo lugar. No olvide además el kit de aseo necesario, bolsas y medicamentos básicos. La seguridad es un tema importante, por eso es indispensable el guacal, el arnés y la correa marcada con la identificación de contacto, indicando nombre, teléfono y correo electrónico, pues si sale del país, su número de teléfono no estará en servicio.

4. Evite cambios drásticos en la dieta: Para que su mascota no se vaya a enfermar ni tener inconvenientes digestivos, es importante que no haga modificaciones en su comida y en sus horarios. No olvide llevar también sus snacks o galletas habituales.

5. La hidratación es fundamental: Durante los recorridos lleve un recipiente con agua especialmente para su mascota, para que permanezca hidratada. Si viaja a zonas más cálidas de las que está acostumbrado, adicionalmente tenga presente no exponerla al sol durante prolongados lapsos de tiempo. Si cree conveniente humedecer a su mascota, únicamente hágalo en el rostro y las patas, no moje el resto del cuerpo pues si tiene abundante pelaje, el contacto del agua y el sol puede generar vapor caliente.

6. Dele el espacio suficiente: Dependiendo de las costumbres y hábitos de su animal, la forma de adaptarse será distinta. Permítale acostumbrarse a los nuevos espacios, lugares, climas y personas a su tiempo, no lo fuerce ni obligue a cosas que no está dispuesto a hacer, pues esto le generará molestias y estrés.