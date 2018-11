Gobierno y universitarios vuelven a la mesa de diálogo para conjurar el paro de estudiantes

Loterias

Resultados Baloto, loterías y chances que jugaron el sábado 17 de noviembre:

BALOTO

10-12-13-32-38

Súper balota 2

BALOTO REVANCHA

11-13-14-23- 42

Súper balota 14

BOYACÁ

7047 serie 026

CAUCA

8292 serie 104

DORADO

Mañana 5202

Tarde 3260

Noche 2000

CULONA

7280

ASTRO SOL

7935 Libra

ASTRO LUNA

1442 Leo

PIJAO DE ORO

3923

PAISITA

Día 6995

Noche 5296

CHONTICO

Día 6102

Noche 5279

CAFETERITO

Tarde 6435

SINUANO

Día 5436

Noche 4677

CASH THREE

Día 193

Noche 620

PLAY FOUR

Día 0183

Noche

7704

SAMÁN

1039

CARIBEÑA

Día 4500

Noche 1980

WIN FOUR

8735

EVENING

6899

MOTILÓN

Tarde 2407

Noche 0011

PAISA LOTTO

5791

FANTÁSTICA

Día 8434

Noche 9811

ANTIOQUEÑITA

Día 4916

Tarde 6247