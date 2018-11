Sophia Floersch se fractura la columna tras fuerte choque

La conductora alemana de la categoría Fórmula Tres, Sophia Floersch, de 17 años de edad, sufrió una fractura de la columna después de un duro accidente en el Gran Premio de Macau, dijo el domingo su equipo.

La automovilista de Van Amersfoort Racing perdió el control llegando a la curva Lisboa antes de salir volando a alta velocidad sobre las barreras hacia el búnker de los fotógrafos.

“Solo quería que todo el mundo supiera que estoy bien pero que recibiré cirugía mañana por la mañana”, escribió Floersch en Twitter.

“Gracias a la @fia y @hwaag_official @MercedesAMGF1 que están cuidándome mucho. Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Pronto los mantendré al tanto”.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.

— Sophia Floersch (@SophiaFloersch) 18 de noviembre de 2018