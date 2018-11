En operación “khronos” policía logra extinción de dominio de 10 bienes inmuebles

En desarrollo del plan de choque más cerca al ciudadano, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, lograron a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho al Dominio, proferir medida cautelar de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de 10 bienes inmuebles, ubicados en los municipios antes mencionados, adquiridos y puestos a nombre de terceros por los señores conocidos en el mundo criminal como “soto o el viejo”, “tavo” y “diadema”, cabecillas de primera y segunda línea al mando de los grupos delincuenciales “picacho”, “oficina del 12” y “convivir del centro” estos ya capturados y quienes sostenían nexos con integrantes del grupo colegiado de “la oficina”.

Su modus operandi consistía en realizar la compra, comercialización y venta de bienes inmuebles de manera legal los cuales eran escriturados a nombre de personas de confianza y/o familiares, en estos habitaban por un tiempo y posteriormente eran vendidos.

Las investigaciones permitieron que los bienes inmuebles fueran objeto de medida cautelar de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro porque quienes aparecían como sus dueños, no lograron sustentar ingresos que permitieran la compra de los mismos.

Es de anotar que los bienes inmuebles objeto de esta medida cautelar se encuentran avaluados en cerca de 6 mil millones de pesos y son:

A “soto o el viejo” (capturado 23 de marzo 2017): 5 bienes inmuebles.

1 apartamento ubicado en la ciudad de Medellín.

1 apartamento ubicado en el municipio de Sabaneta.

1 casa de 3 pisos, ubicada en el municipio de Amalfi, Antioquia.

1 parqueadero para vehículo.

1 cuarto útil.

A “tavo” (capturado 27 septiembre de 2017): 4 bienes inmuebles.

4 apartamentos en la ciudad de Medellín, barrio 12 de octubre.

A “diadema” (capturado 30 de marzo de 2015): 1 bien inmueble.

Una casa en la ciudad de Medellín, barrio Belén.

Es de tener en cuenta que los grupos delincuenciales organizados en cabeza de “soto o el viejo”, ex cabecilla del grupo delincuencial organizado “picacho”, “tavo”, ex cabecilla del grupo delincuencial “la oficina del 12”, y de “diadema” ex cabecilla del grupo delincuencial “las convivir del centro”, delinquían en el centro de la ciudad de Medellín y los barrios, 12 de Octubre, Santander, Picacho, Paris y Nuevo Jerusalén de la ciudad de Medellín en la modalidad de cobro de vacunas o extorsiones al sector residencial y comercial, y desplazamiento forzado, hurto en sus diferentes modalidades, expendio y distribución de sustancias estupefacientes, entre otros delitos.