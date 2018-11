Iván Duque pide a Congreso buscar recursos para financiar programas sociales

El Presidente Iván Duque recalcó que encontró un presupuesto desfinanciado y que faltan recursos para financiar algunos programas sociales e invitó al Congreso a ser parte de la solución para encontrar la manera de continuar con los mismos.

Así lo expresó hoy durante una entrevista que concedió a Noticias RCN Radio, donde el mandatario subrayó que lo que no le gusta del IVA hoy “es que a cualquiera de las personas que estamos aquí sentadas en esta mesa, el Estado nos tiene que regalar el IVA de la panela”. Agregó que “no tiene sentido, en la sociedad colombiana, que por cada 100 pesos que se gaste en mercado, el Estado nos dé 27 pesos, y a las personas más vulnerables solo les dé 7 pesos”.

E indicó que corregir esta situación es vital.

“Antes de que haya alguna reforma, el 53 % de la canasta familiar tiene un IVA del 19 %, y lo que nosotros queremos es devolverle ese 100 por ciento del IVA a los más pobres, a unas cuatro millones de familias, lo que equivale a unos 16 millones de colombianos”, indicó.

Frente a la posibilidad de que se tenga que ir en contra de la Regla Fiscal, para cubrir el déficit que tiene el Presupuesto para el 2019, el Jefe de Estado recalcó que “hemos dicho que estamos en la senda de cumplir la Regla Fiscal, pero en esa senda también con la premisa de que no podemos desfallecer en lo social”.

El Jefe de Estado dijo que desde diversos sectores se han planteado algunas alternativas, y que no quería “entrar a despotricar contra ninguna, porque he visto espíritu constructivo en quienes las han propuesto”. Recordó que le pidió al Ministro de Hacienda tratar de buscar otras opciones.

Hay que oír alternativas

Así mismo, el Mandatario manifestó su disposición para escuchar a todos los sectores.

“El tema del IVA ha suscitado una tensión y el Gobierno no puede taparse los oídos. El Gobierno tiene que escuchar a todos los sectores y tenemos que buscar una opción que nos permita conseguir los recursos”, indicó.

Además del IVA, el Mandatario señaló que otro tema clave para que el país crezca y mejore la calidad de vida de los colombianos es derrotar la informalidad.

Para esto, insistió, se necesita que las micro, pequeñas y grandes empresas tengan esa capacidad de generar más empleo.

Aseguró que esto les favorece a los pequeños negocios, y sobre todo responde a una situación que es difícil en el país, y es que el 53 por ciento no tiene registro mercantil. Además, ayuda a su formalización y reduce la carga a los generadores de empleo.

Con respecto a la renta, el Presidente reiteró que “a la clase media no se le va a tocar el impuesto de renta. Quien hoy declara y no paga, no va a pagar. Quien hoy paga, hasta las personas que tienen ingresos de 35 millones de pesos mensuales, no va a pagar más”.

Programas sociales

El Jefe de Estado enfatizó que le está haciendo seguimiento a la búsqueda de alternativas para obtener recursos que cubran los programas sociales, y permitan mantener los subsidios de energía a más de 11,3 millones de hogares de los estratos 1,2 y 3 y el subsidio de gas a 5,7 millones de hogares.

Puso de presente, que el Congreso sabía de la desfinanciación de tales programas e invitó a los congresistas para que también ellos aporten alternativas de solución.

“Cuando nosotros llegamos encontramos un presupuesto desfinanciado por 14 billones de pesos, y esto se discutió frente al Congreso. El Congreso mismo se dio cuenta del problema tan grande de tener desfinanciados los subsidios de energía. Usted sabe lo que sería no tener ese subsidio, en el marco de un fenómeno de El Niño que está por empezar, en término de tarifas”, puntualizó el Presidente.