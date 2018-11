La colombiana Tatiana Calderón adelantó jornada de pruebas con el F1 Ferrari

La piloto de pruebas del equipo Alfa Romeo Sauber F1, Tatiana Calderón, completó con éxito sus dos días de entrenamientos al mando del F1 C32-con motor Ferrari V8 en Fiorano, Italia, circuito nuevo para la colombiana.

Calderón continuó su proceso de aprendizaje y logró un buen desempeño, mejorando vuelta tras vuelta. En el primer día de pruebas, el sábado 17 de noviembre, completó un total de 90 giros a la pista, el equivalente a 265 kilómetros, a lo largo del día, corriendo con los neumáticos promocionales de Pirelli. La vuelta más rápida la estableció en 59.913.

C32- auto del equipo suizo usado en la temporada 2013 de la F1- Foto. Sauber F1 Team

“Fue una primera experiencia muy buena conduciendo en Fiorano. La pista es interesante y el ambiente es especial. Las temperaturas del aire y de la pista fueron bastante bajas el primer día pero consistentes. Nuestro objetivo este día era que yo aprendiera la pista y encontrara un buen equilibrio para el auto, lo cual logramos. Conducir el Sauber C32-Ferrari se siente increíble, y el sonido y la potencia del motor V8 son increíbles” opinó Tatiana.

El segundo día se centró en las simulaciones de clasificación y carrera, demostrando un excelente desempeño. Puso tiempos de vuelta consistentes mientras mostraba dedicación y resistencia. En total completó 202 vueltas, el equivalente a 594.890 kilómetros, en el transcurso de la prueba de dos días.

El tiempo de vuelta más rápido registrado en general se estableció en 58.802.

Tatiana Calderón, piloto de pruebas Sauber F1 Team:

“En general los últimos dos días han sido muy beneficiosos para mi desarrollo y he adquirido una valiosa experiencia. El equipo hizo un gran trabajo tanto en la preparación como en la implementación de mi programa y me sentí cómoda tanto en el auto como en la pista. Espero poner en práctica lo que he aprendido”

INDICADORES POR DÍA

Sábado 17 de noviembre

Circuito: Circuito de Fiorano / 2.945 km

Conductor: Tatiana Calderón

Clima: nublado y seco; aire 7 ° / 10 ° C, pista 9 ° 11 ° C

Chasis / motor: Sauber C32 / Ferrari

Vueltas: 90 vueltas, 265.050 km

Vuelta más rápida: 59.913 (neumáticos de promoción, Pirelli)

Domingo 18 de noviembre

Circuito: Circuito Fiorano / 2.945 km.

Conductor: Tatiana Calderón

Clima: nublado / soleado y seco; Aire 4 ° / 8 ° C, pista 7 ° / 11 ° C

Chasis / motor: Sauber C32 / Ferrari

Vueltas: 112 vueltas, 329.840 km.

Vuelta más rápida: 58.802 (con neumáticos promocionales, Pirelli)

Tatiana Calderón enfocará ahora su trabajo al cierre de temporada de la GP3 en Abu Dhabi el próximo fin de semana.