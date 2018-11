Peñalosa inaugura nueva área de urgencias pediátricas en Suba

Loterias

Loterías del 18 de noviembre en Colombia:

DORADO

Noche 5164

CULONA:

5618

SUPER ASTRO LUNA:

0869 – Signo Libra

PIJAO:

5336

PAISITA:

Día 9615 – Noche 4475

CHONTICO:

Día 6913 – Noche 4958

CAFETERITO:

Noche 6316

SINUANO:

Día 2486 – Noche 8221

CASH THREE:

Día 576 – Noche 174

PLAY FOUR:

Día 5932 – Noche 7258

SAMAN:

2907

CARIBEÑA:

Día 4546 – Noche 3678

WIN FOUR:

1537

EVENING:

7353

MOTILÓN:

Tarde 8660 – Noche 9428

LA FANTÁSTICA:

Noche 6729

ANTIOQUEÑITA

Día 6713 – Tarde 5414

RESULTADOS DEL SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE

Baloto 10 12 13 32 38 02

Revancha 11 13 14 23 42 14

Boyacá 7047 – Serie 026

Cauca 8292 – Serie 104