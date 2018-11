Que el BlackFriday y el CyberLunes no lo coja con los bolsillos vacíos

Como es habitual, año tras año llega la temporada de descuentos, temporadas como BlackFriday o el CyberLunes son esperados por cientos de compradores que ahorran durante un tiempo para poder acceder a interesantes ofertas que diversas marcas promocionan: ropa, calzado, tecnología y viajes son algunas de las categorías más buscadas por los colombianos.

Gracias a la evolución y masificación de la cultura E-commerce, las compras por internet le han facilitado la vida a cientos de colombianos que buscan ahorrar tiempo en traslados y rapidez en el servicio.

En Colombia la tendencia va en aumento, de acuerdo con MinTIC, para 2017 las transacciones online aumentaron un 24% con respecto al año anterior, logrando un poco más de 87 millones de transacciones durante ese año.

El BlackFriday será el próximo 23 de noviembre, y durante todo el día los consumidores podrán comprar en tiendas físicas y a través de internet diversos productos, a diferencia del CyberLunes el cual se llevará a cabo entre hoy y mañana, 19 y 20 de noviembre, día en donde las promociones solo se dan en plataformas web. De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, entidad organizadora del CyberLunes se espera que este año aumenten en un 40% las cifras que se lograron en la versión de noviembre del año anterior.

Las facilidades de pago durante estos eventos permiten que más colombianos accedan este tipo de compras. Gracias a que todo es a través de internet, los compradores pueden pagar en puntos autorizados, con PSE, tarjetas débito o crédito, incluso algunas compañías obsequian el envío del producto de forma gratuita por pagar con tarjetas de sus propias marcas.

Sin embargo, en Colombia un gran porcentaje de la población aún no cuenta con una tarjeta de crédito que le facilite disfrutar de estas ofertas, por eso plataformas como Lineru, que ofrecen créditos a través de internet son una gran facilidad. Los usuarios interesados podrán realizar la solicitud en la página web y en un día hábil el dinero estará en la cuenta suministrada.

“Lineru es una plataforma que solventa a los colombianos de forma rápida, segura y transparente, por eso, en temporadas como el BlackFriday o el CyberLunes somos una buena opción para aquellos colombianos que desean aprovechar los descuentos en tiempo real para compras inferiores a un millón de pesos” Afirma Héctor Aponte, Director Comercial de Zinobe.

¿Cómo aprovechar el BlackFriday?

Debido a la gran oferta de productos y servicios que existe en estas fechas, la escasez de estos puede darse en pocas horas, por eso, es importante que el comprador además de tener listo el dinero para hacer la compra, tenga en mente el producto que desea, de esta manera agilizará el proceso de transacción y tendrá un mejor servicio.

Asimismo, en muchas ocasiones los consumidores no cuentan con el dinero en el momento de la compra, sin embargo, para no desaprovechar los buenos precios, los microcréditos online pueden ser una solución rápida y además fácil de pagar, ya que sus cantidades no exceden los COP$900.000. Así productos como zapatos, ropa, accesorios tecnológicos, entre otros pueden ser fácilmente adquiridos.

Por otro lado, es importante tener muy presente los tiempos de entrega del producto y las condiciones al momento de hacer la transacción, algunas compras pueden incluir costos adicionales de envío o cargos que no se revisaron con anterioridad.

Finalmente, es primordial verificar la conexión desde la cual haremos la compra, usualmente las conexiones de redes domésticas brindan una mayor seguridad y comodidad al momento de realizar cualquier transacción. Siempre que se brinde información privada a través de internet debe comprobarse que los sitios web utilicen el protocolo seguro de https.