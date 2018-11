Caterine Ibargüen finalista en la elección a la mejor atleta del año

La campeona olímpica del salto triple en Río 2016, Caterine Ibargüen fue escogida dentro de las cinco finalistas al premio de atleta del año que la Federación Internacional – Iaaf, que entregará el próximo 4 de diciembre en Mónaco.

Ibargüen, es doble campeona de la Liga Diamante, campeona de la Copa Continental y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en salto largo y salto triple, y es líder mundial del salto triple, con ocho finales invictas.

? Alert ?

? #AthleticsAwards finalist announcement ?

These are the 5 finalists for the Female World Athlete of the Year 2018.

The winner will be announced live on stage on 4 December at the IAAF Athletics Awards ?

More ?? https://t.co/2aaCTunzOw pic.twitter.com/cjysnrfCgk

— IAAF (@iaaforg) 19 de noviembre de 2018