La valorización asfixiará aún más a la clase media bogotana: Xinia Navarro

Enfáticas críticas efectuó la concejal del Polo Democrático, Xinia Navarro, quien rechazó la aprobación de esta contribución que ahondará la difícil situación económica de la mayoría de bogotanos.

“Le llega un nuevo cobro a la gente, ahora se trata de la valorización frente a una comunidad que no aguanta más y ante un estado que no hace presencia ni genera infraestructura. Por eso el Polo Democrático vota en contra de esta clase de medidas que son retardatarias y que van en contra del pueblo cuando ni siquiera son capaces de garantizar la seguridad de un sector”, afirmó la concejal Xinia Navarro, presidenta del partido en la regional Bogotá, en referencia la crítica situación que atraviesa la localidad de Puente Aranda afectada en gran medida por una grave inseguridad y en la cual se aplicará esta contribución.

“Es increíble que a una localidad en la que me siento orgullosa de vivir como es Puente Aranda, que vive sumida en la inseguridad producto de una absurda intervención en el Bronx que dejó una problemática compleja en la zona, hoy aparte de todo le vayan a cobrar un impuesto cuando este estado en cabeza del Distrito y del alcalde Enrique Peñalosa, ha sido incapaz de generar seguridad a una comunidad que no aguanta más frente a un estado que no hace presencia”, dijo la concejal con vehemencia y énfasis.

La concejal también lamentó que la clase media bogotana sea la más golpeada con la nueva decisión del Concejo con la cual se pretenden realizar 16 obras. “50% de los bogotanos pertenecen a la clase media, segmento de la población que serán es el más afectado en sus bolsillos. Llega esta valorización que se suma a la reforma tributaria del gobierno nacional; con estas medidas la clase media, los estratos 3 y 4, y este último específicamente que está en una situación intermedia, queda sumido en una grave crisis”, señaló la concejal Navarro.

La cabildante no encuentra lógico la manera sistemática como se asfixia a una población que trata de cumplir con la serie de tributos que se le imponen: “la clase media se está ahogando, una clase media que con mucho esfuerzo se abre espacio en un país en el que las desigualdades cada vez están más presentes. La clase media es la que más tributa IVA, la que va a tener que va a tener que asumir todo este costo económico, lo cual rechazamos de manera tajante desde el partido”, expresó Xinia Navarro.