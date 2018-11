Si es empresario o busca invertir en Estados Unidos, esta es la clave

En tiempos donde el gobierno estadounidense está revisando sus diferentes tratados comerciales con otros países, y soplan vientos de proteccionismo económico, pareciera que acceder a uno de los mercados más grandes del mundo, es una misión imposible. Pero la realidad para los comerciantes e inversionistas colombianos, es diferente.

Los empresarios de Colombia que inviertan en constituir legalmente nuevas empresas o filiales de alguna ya existente en Estados Unidos, y que además generen empleo, cuentan con todos los beneficios económicos y arancelarios. Así mismo, aquellos que que buscan exportar tanto materia prima, como productos terminados hacia la Unión Americana.

Estados Unidos es hoy el principal socio comercial de Colombia y sostiene una relación comercial activa bilateral de cientos de años atrás. Según cifras oficiales, hoy el 29,7% de las exportaciones colombianas van al mercado estadounidense y en 2017, las exportaciones hacia Estados Unidos ascendieron a US$10.546 millones, reportando un crecimiento constante respecto a años anteriores.

“Muchas empresas han sabido aprovechar los tratados comerciales, pero debemos fortalecer la cultura exportadora. Para ello, conocer el mercado objetivo es clave y ofrecer productos y servicios con valor agregado”, asegura María Claudia Lacouture, Directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

Algo que no todos los empresarios colombianos saben, es que en 1848 Colombia firmó un Tratado de Paz, Comercio y Navegación con Estados Unidos, que otorga a sus ciudadanos un privilegio especial para usar Visas de Comercio o de Inversión. La firma de abogados Negocios USA, con más de 25 años de experiencia en el mercado internacional, explica cómo este convenio permite a los colombianos aplicar a la visa E-1 para comercio y E-2 para inversión, con gran aceptación por parte del gobierno estadounidense, ya que están creadas para promover la generación de empleos y el crecimiento económico. “Son herramientas a disposición de los colombianos para hacer negocios de manera estable y con reglas claras. Este tipo de tratado comercial con Estados Unidos lo tienen pocos países en Latinoamérica y Colombia es uno de los privilegiados”, afirma Edgar Pulido, Director de las Oficinas en Colombia de la firma de abogados Negocios USA.

Visa E-1: para comerciantes

Las visas E-1 son expedidas para colombianos que deseen entrar a los Estados Unidos y llevar a cabo un “comercio sustancial” entre su país de origen y los Estados Unidos. El comercio se refiere a un intercambio internacional de mercancías, servicios, dinero, tecnología, transporte y turismo, entre otros. Requisitos:

Ser ciudadano colombiano; país con el cual Estados Unidos mantiene un tratado de comercio y navegación.

Que exista un número substancial de transacciones de intercambio comercial (importación o exportación) entre Estados Unidos y el país con el que se tiene el tratado.

El comercio internacional que el negocio llevará a cabo es principalmente (al menos un 50%) un intercambio entre los Estados Unidos y el país firmante del tratado.

· La empresa de comercio debe pertenecer al país con tratado (por lo menos el 50 por ciento de la propiedad de la compañía).

· Que el comerciante o sus empleados tengan suficiente experiencia para los negocios y para dirigir el intercambio.

Visa E-2: para inversionistas

Las visas E-2 permiten a los colombianos entrar a los Estados Unidos para dirigir y desarrollar una empresa o negocio en la cual ellos hayan invertido, o estén en el proceso de invertir una suma sustancial de dinero o capital.

Ser ciudadano colombiano; país con el cual Estados Unidos mantiene un tratado de comercio y navegación.

La inversión debe ser sustancial. El monto mínimo no fue definido bajo la ley, debe ser suficiente para asegurar la operación exitosa de la compañía. La empresa no debe ser marginal.

La inversión debe ser una compañía real. Debe operar físicamente y estar debidamente establecida.

El inversionista debe poseer control de los fondos que invertirá. Los préstamos respaldados con los bienes de la empresa no son permitidos.

El inversionista debe venir a los Estados Unidos a desarrollar y dirigir la empresa. Si el solicitante de visa no es el inversionista principal, él o ella debe estar empleado en calidad de supervisor, ejecutivo o con conocimiento altamente especializado.

Beneficios familiares

Tanto la Visa de Comercio E-1 como la de Inversión E-2 tienen los siguientes beneficios: permiten que el aplicante titular, su cónyuge, e hijos(as) solteros menores de 21 vayan a vivir en los Estados Unidos. Aunque el titular solo tiene permiso de trabajar en su propio negocio, al cónyuge se le permite trabajar en cualquier lugar que desee, y los hijos tendrán la oportunidad de estudiar en colegios o universidades. Estas visas generalmente se otorgan por varios años y pueden ser renovadas, siempre y cuando el aplicante siga cumpliendo los requisitos comerciales y no viole las leyes americanas.

La firma de abogados Negocios USA recomienda, antes de aplicar a alguna de estas visas para hacer negocios en Estados Unidos, buscar a través del proceso asesoría con un experto que ayude a evaluar si el negocio seleccionado cumple con los requisitos necesarios, así como el potencial de desarrollo para calificar a futuras renovaciones de la visa.

Los abogados de la firma Negocios USA estarán asesorando y explicando en profundidad las diferentes alternativas de inversión y cómo obtener una visa de inversionista en el desayuno “Cómo Hacer Negocios en Los Estados Unidos”, que se realizará el próximo 27 de noviembre a las 7:30 de la mañana en la sede AmCham Colombia (Calle 98 # 22-64 Piso 12) en Bogotá. Para asistir, usted deberá registrarse antes, en la página web www.negociosusa.co