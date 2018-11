Arctic Monkeys encabeza el cartel del Estéreo Picnic

El Festival Estéreo Picnic celebrará 10 ediciones de los shows musicales más grandiosos jamás vistos en Colombia los próximos 5, 6 y 7 de abril de 2019 en Bogotá, con su Lineup más ambicioso.

Arctic Monkeys, el acto de rock más grande de nuestra era, Kendrick Lamar, ganador del Premio Pulitzer y una de las voces de nuestra generación, Twenty One Pilots, los dioses del pop rock que NME describió como el “nuevo Nirvana”, y Sam Smith, ganador del Premio Oscar y nuevo ídolo pop, serán las cabezas del #FEPX, como un recordatorio del espíritu diverso del Festival.

El 24 de abril de 2010 quedó marcado como el punto de inicio de este viaje espiritual. Hemos sido testigos de Historia musical en el escenario: New Order y The Killers cantando “Crystals”, Bomba Estéreo estableciendo su reinado bailable, Julian Casablancas, Albert Hammond Jr. y The Strokes en tres años consecutivos, los fanáticos de Lana del Rey, Flea de Red Hot Chili Peppers con una camiseta de fútbol local, Wiz Khalifa compartiendo “inspiración” e incontables momentos de euforia, amor, diversidad y felicidad.

Junto a los Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots y Sam Smith, artistas como Tiësto, Disclosure (Dj Set), The 1975, Interpol, Odesza, Years&Years, Grupo Niche, ST. Vincent, Portugal.The Man, Dj Koze, Rüfüs Du Sol, Seun Kuti & Egypt 80, Zhu, Erlend Oye, Khruangbin, Fidlar, Nicola Cruz, Los Espíritus, Bajo Tierra, Ximena Sariñana, Jon Hopkins (live), Alcolirykoz, Carlos Sadness y muchos más, se unirán a este 10º Aniversario durante los tres días más intensos del año. Esto significa que el 5, 6 y 7 de abril de 2019 veremos en vivo los shows de un ganador del Premio Oscar, un Pulitzer y muchísimos Premios Grammy, Billboard, ARIA, Brit, etc.

#FEPX celebrará a los creyentes que han confiado su alma musical a nosotros durante esta década, a los artistas que han descubierto la pasión del público colombiano, a los fanáticos que han construido Un Mundo Distinto junto a nosotros, y a la vida misma. En 2018 más de 80.000 personas vivieron una fiesta inolvidable, ahora se avecina un aniversario fundamental y los Monkeys, Kendrick, TOP y Sam Smith serán los invitados de honor.

El Festival Estéreo Picnic se ha consolidado como un Festival independiente dentro del circuito sudamericano y un tesoro para los artistas, los fans y las marcas. En palabras de la Dj Black Madonna: “Estéreo Picnic Bogotá es un tesoro y la noche anterior salvó la vida de esta Dj. Es por esto que lo hacemos. Aún creemos, gracias a Dios!”.