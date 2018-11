Definitivamente se hundió proyecto de creación de las curules para la paz

–“Hay algo peor que cometer un error y es repetirlo: La semana pasada el Senador Ernesto Macias con maniobras dilatorias abusando de su presidencia impidió aprobar curules de víctimas y ademas hundió acuerdo de fortalecimiento de Jep para militares. Hoy repitió error e impidió votar acuerdos”, afirmó el senador Roy Barreras a propósito de lo ocurrido con el proyecto en la plenaria de este martes.

El hecho es que no se logró votar la iniciativa y además al levantar la sesión, el presidente de la corporación convocó para este miércoles y advirtió que el la iniciativa relacionda con la creación de los curules no estará en el orden del día

Al iniciarse la sesión, el secretario General del Senado, Gregorio Eljach, informó a la corporación, mientras contaba en un calendario, los pocos días que le quedaban de vida a los proyectos de reforma constitucional de las 16 curules para la paz y modificaciones a la Justicia Especial para la Paz, JEP. En ambos casos, el trámite de la primera vuelta iba más allá del 16 de diciembre. Exactamente el 22 del mismo mes.

Ante esa realidad de la falta de tiempo para tramitar esas iniciativas, se abrió la votación con el fin de que los senadores decidieran si excluían esos dos proyectos del orden del día o continuaban con su discusión. Se hundió la primera propuesta.

Ante la decisión mayoritaria se abrió el debate y tomó la palabra el presidente del Senado, Ernesto Macías, quien expresó que ni él, ni su partido, ni el gobierno del Presidente Iván Duque habían hundido las curules de paz.

“Ustedes mayoritariamente han determinado aquí que las curules no se han hundido, de acuerdo a la votación que se hizo para excluir o no del orden del día este punto”, agregó.

Seguidamente manifestó que por determinación del Presidente del Senado ese tema se colocó en el primer punto en el orden del día y que no era cierto lo que señalaba el senador Roy Barreras de que el Presidente del Senado había hundido las curules de las víctimas. “Eso es falso. Usted llega aquí a decir que busquemos un consenso, y sale a los medios de comunicación a decir todo lo contrario. Quiero dejar esa constancia”.

Al proseguir con su exposición sostuvo que si se llegara a aprobar la iniciativa, “se estarían entregando estas curules a los victimarios, no a las víctimas. Estas no son curules para las víctimas, porque solo se están limitando a unos territorios, a unas zonas del país. Solo voy a hablar del departamento del Huila. Yo tuve la oportunidad de trabajar con dos gobernadores y en aquella oportunidad me correspondió el triste episodio de que la guerrilla de las Farc asaltó municipios de mi departamento, con consecuencias desastrosas, y yo esperaría que por los menos 21 municipios deberían estar allí, pero resulta que en mi departamento aparece solo uno, Algeciras”.

Por su parte, el senador Roy Barreras (Partido de la U) sostuvo: “Después de dos meses, solamente la semana pasada, el 25 de septiembre, se radicó la primera ponencia, y el 16 de octubre la segunda, y solo hasta ahora apareció, a pesar de que es un proyecto de acto legislativo”.

Y argumentó: “son ocho millones de víctimas y no hay otro mecanismo, sino las urnas, la democracia para que ellas escojan a las víctimas y con qué criterio vamos a incluir a unas y a excluir a otras. Solo la democracia permite elegir cuando hay ocho millones de víctimas”.

Luego tomó la palabra el senador Álvaro Uribe (Centro Democrático), quien manifestó: “Preguntémonos primero, ¿hay obligación de reparar a las víctimas? La obligación emana de esos tratados de la Constitución. Segundo, la fuente para repararlas es el Acuerdo con las Farc. Diría yo que es una fuente secundaria, porque simplemente está repitiendo las fuentes primarias, a las cuales me acabo de referir. Hasta aquí podemos decir que el Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas”.

Luego continuó: “Uno puede decir que sí son necesarias la curules, porque el Acuerdo lo dice. Nosotros pensamos que caben modificaciones y que hay unos términos vencidos. Pensamos que hay modificaciones que se deben realizar. Veamos las fechas, las fechas del Acuerdo para esas curules venció”.

Argumentó que la Corte Constitucional puso unas fechas, que ya se cumplieron en el momento en que se venció el fast track.

Por su parte, el senador Carlos Losada (Farc) sostuvo: “Quiero recordar, por qué no fueron más circunscripciones. Fue por la mezquindad del Estado. Hubiéramos querido que en el Huila estuvieran incluidos otros municipios como Colombia, por ejemplo, y muchos más, pero también del Tolima, de Cundinamarca, del Meta, y no fue posible”

Al observar las diferencias políticas y la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal) propuso un acuerdo para concertar un proyecto que sea presentado en el mes de marzo del próximo año.

Al levantarse la sesión y convocarse para mañana, a las 3:00 de la tarde, el presidente del Senado, Ernesto Macías, dijo que los dos proyectos de acto legislativo no estarán en el orden del día. (Con información y foto de Prensa Senado).