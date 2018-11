Duque pide a ministros y otros altos funcionarios hacer pública declaración de renta

–Todos los ministros y viceministros, directores de departamento, superintendentes y demás altos funcionarios del gobierno nacional deben hacer pública su declaración de renta, dispuso el jefe del Estado Iván Duque en la directiva presidencial número 01 que emitió a propósito de la celebración de los 20 años de Transparencia por Colombia.

Aunque en el documento Duque invita a los funcionarios a realizar el procedimiento, en el acto en el Gun Club de Bogotá, el presidente Duque indicó tácitamente que es deber de cada uno de ellos presentar la declaración de renta a los colombianos.

“Y aquí le dejó doctora Rosa Inés esta directiva presidencial donde todos los ministros, todos los viceministros, directores de departamento y superintendentes deben hacer pública su declaración de renta”, expresó Duque y agregó:

“No vamos a esperar desde el Ejecutivo a que se surta el trámite y estamos mostrando que hay vocación de ejemplo desde la administración pública”.

También resaltó que presentó un proyecto de ley para limitar el número de periodos de las personas que están en los cargos de elección popular, sobre todo en los cargos colegiados.

“Si bien el proceso en una de las Cámaras, en efecto ha tenido dificultades, hoy el proyecto sigue vivo en la reforma política que se discute en el Congreso de la República y espero que si la dificultad es si se aplica o no en el 2019, por la cercanía del proceso electoral, no importa si lo hacen vigente a partir del año 2022, pero Colombia necesita avanzar en esa dirección”, puntualizó.

Presentamos también–continuó diciendo– una iniciativa de reforma política, que cambia las costumbres de la política, buscando que eliminemos el voto preferente, que tengamos un sistema de listas cerradas con mecanismos de democracia al interior de los partidos, para garantizar mayor idoneidad y mayor responsabilidad por parte de los partidos políticos, cuando se trata de las prácticas y conductas de sus elegidos, además de transparentar mucho más el financiamiento de las campañas.

Además reseñó: Presentamos un proyecto para que los pliegos tipo se extiendan a muchos más sectores distintos al de infraestructura y el proyecto va adelantando su trámite, y además acompañamos la iniciativa del Fiscal General de la Nación donde se acaban los beneficios de casa por cárcel o de reducción de penas para quienes han incurrido en estos delitos.

Todo esto ha tenido el apoyo del Gobierno y lo ha tenido reconociendo además, que si queremos que la agenda avance, teníamos que privilegiar en el trámite las reformas constitucionales porque ellas no pueden gozar de trámite de urgencia, pero una vez se han ido evacuando esos proyectos, hemos presentado el trámite de urgencia para cumplirle al pueblo colombiano.

Y no solamente nos quedamos ahí, apoyamos no en los fragores de la campaña electoral, desde el mes de abril públicamente respaldé la Consulta Anticorrupción, le pedí a mi partido que la votara en el Congreso, la apoyé como Presidente y aunque no logró el umbral, apoyamos esa expresión de los ciudadanos convocando una mesa técnica donde también se han presentado iniciativas y ahí está la discusión.

Duque dijo que “lo que no puede ocurrir es que cuando tenemos dificultades en los trámites, salgamos a cobrar responsabilidades de otros y no entender que el trámite de estas iniciativas, es de todos los partidos que estuvieron en esa mesa técnica. Ahí no hay color político, la lucha contra la corrupción no es ni izquierda ni de derecha, ni le pertenece a ninguna colectividad, debe ser la tarea de todos los colombianos y es en ese sentido que nosotros la asumimos.

Duque advirtió que la Gobernabilidad no puede ser el trueque entre poderes públicos, gobernabilidad no puede ser el cambio de intereses entre poderes públicos. Gobernabilidad debe ser el respeto por la independencia de las instituciones y que los trámites, en las instituciones, se hagan a plena luz del día con el total escrutinio de la sociedad colombiana.

Y si el precio que tenemos que pagar por defender esa independencia, es que no tengamos el concepto de las aplanadoras o los ferrocarriles, pues ese precio lo tendremos que pagar pero lo que tenemos es que darle trascendencia y respetar de una vez por todas, que se acabó la mermelada y se acabaron ese tipo de prácticas entre los poderes públicos. Eso es lo que está en juego.

Subrayó que lo otro tiene que ver con el sector privado también, y en la forma en la que se maneja el Estado con el sector privado.

“Lo que necesita el Estado es acabar con los monopolios de información y eliminar esas franjas de excesiva discrecionalidad a través de la cual muchos funcionarios convierten pequeñas células de poder en estructuras extorsivas para poder movilizar los servicios del estado”, precisó.

Destacó el lanzamiento del Programa Estado Simple, Colombia Ágil para eliminar y racionalizar y digitalizar tramites que se habían convertido o bien en obstáculos cuasi impuestos o también en focos de corrupción; 70 trámites hemos intervenido a la fecha, llegaremos a 100 antes de terminar el año y estaremos en 800 antes del 7 de agosto del 2019.

“Nuestro compromiso es también para que se acaben los carteles de únicos proponentes, para que se acabe en el país también esa práctica deleznable donde tenemos una contratación excesiva a dedo en muchas instituciones”, precisó.

Duque enfatizó que la corrupción destruye la democracia y destruye valores. Pero no nos vamos a quedar solamente en lo paliativo, en lo sancionatorio o en lo denunciatorio, también tenemos que ir a las raíces del problema y tiene que ver con la ausencia de una formación ética en la sociedad desde edad temprana.

Y hemos buscado con la Ministra de Educación, en todos estos programas de expansión de la jornada única, en todos los programas de formación integral, que tengamos nuevamente la enseñanza de la cívica, de la ética en la sociedad colombiana y no vamos a desfallecer en ello.

En la directiva presidencial Duque señala:

“Con el propósito de darle mayor transparencia al alto gobierno ante la ciudadanía, invito a todos los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, directores, gerentes y presidentes de entidades descentralizadas del orden nacional y demás servidores públicos del nivel directivo de la Rama Ejecutiva del orden nacional y a los asesores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a publicar de forma anual y de manera voluntaria su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable inmediatamente anterior”.

De acuerdo con la circular, los servidores públicos que deseen vincularse a esta iniciativa de transparencia podrán hacerlo en el sitio web de cada entidad u organismo, en la sección de “Transparencia y acceso a la Información”, bajo el nombre “Publicación de la declaración de renta y complementarios de funcionarios públicos”.

Al referirse a este anuncio, el Jefe de Estado afirmó que “no vamos a esperar desde el Ejecutivo a que se surta el trámite” del proyecto de ley que en este mismo sentido presentó el Gobierno Nacional al Congreso de la República.

“Estamos mostrando que hay vocación de ejemplo desde la administración pública también”, puntualizó el Mandatario.