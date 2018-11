Mac Cosmetics estrenó en Medellín su tienda más grande

Mac Cosmetics hizo la reapertura de su tienda en el Centro Comercial El Tesoro en Medellín para los amantes de los productos de alta calidad y tendencia en maquillaje.

Esta tienda abre con el nuevo formato de autoservicio, buscando acercarse cada vez más al consumidor colombiano haciendo más fácil el acceso a sus colecciones de maquillaje. Ya son cuatro las tiendas con este formato en Colombia, y mantenemos un proceso de remodelaciones y aperturas que también vendrán de esta manera, apoyando el plan de expansión y renovación de la marca.

“El nuevo formato de tienda es más colorido, identificado con tonos, permite al cliente un acceso más fácil a los productos. Nos enfocamos en que el tema de servicio sea mucho más personalizado para el consumidor, sin dejar de lado la asesoría de los makeup artists que siguen un riguroso programa de formación exigido por la marca para tener el nivel artístico necesario” afirma, Alejandra Gómez, Sales & Marketing Manager de la marca.

Con 180 mts2 distribuidos en tienda y en salón privado para clases, Mac Tesoro se convierte en la tienda más grande de Colombia, la número 18 a nivel nacional y la tercera en Medellín. La marca tiene previsto cerrar el 2018 con tres aperturas adicionales, permitiendo que cada vez más personas puedan encontrar los productos MAC en el país.

Los amantes del maquillaje pueden acceder a las más de 1.800 referencias en productos de maquillaje y a los lanzamientos de colecciones mensuales en todo el país. Combina sus más recientes lanzamientos: las paletas de sombras MacGirls, que ofrecen 8 sombras de ojos cremosas con tonos que van desde lilas fríos, bronce y rosas hasta tonos metálicos y un tono de iluminador; y la mascara Up for everything lash, que proporciona volumen extremo por 24 horas y a prueba de agua para tener un look de ojos impactante.

Acerca de Mac Cosmetics

Make-Up Art Cosmetics nació en Canadá. El artista maquillador y fotógrafo Frank Toskan y Frank Angelo, dueño de un salón de belleza, lanzaron M·A·C en marzo de 1984, en el mostrador de una tienda por departamentos de Toronto. Parte de Estée Lauder Companies desde 1994, M·A·C se vende hoy en más de 90 países alrededor del mundo. Sigue comprometida a desarrollar nuevas categorías, productos y más de 50 colecciones al año, las cuales continúan satisfaciendo las demandas de los consumidores y de los makeup artists profesionales por igual.

Desde el 1 de julio 2017, la distribución de Mac Cosmetics en Colombia pertenece directamente a su casa matriz: Estée Lauder Companies.