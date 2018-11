Duque: Si queremos un mejor país, tenemos que poner la equidad en el centro del trabajo de todos

–En la inauguración del Centro Sacúdete en el municipio de Guamal (Meta), el presidente Iván Duque proclamó que “si queremos que Colombia sea un mejor país, tenemos que poner la equidad en el centro del trabajo de todos”. Explicó que “equidad es que podamos cerrar las brechas y les demos oportunidades a todos los que quieren desarrollar su potencial”.

“¿Cuál es el norte que queremos para Colombia? ¿Cuál es esa Colombia que queremos construir? Ahí es donde tiene que estar la palabra ‘Equidad’, repetida todos los días. Porque lo que no puede ser es que ahora pensemos que el rumbo es distinto, que el camino es distinto. Si queremos que Colombia sea un mejor país, tenemos que poner la equidad en el centro del trabajo de todos”, reiteró.

En su exposición, el Mandatario consideró que “equidad no es un regalo, equidad no es conmiseración, equidad no es la dádiva o el apoyo o el auxilio. Equidad es que podamos cerrar las brechas y les demos oportunidades a todos los que quieren desarrollar su potencial”.

Agregó que equidad significa nivelar la cancha la sociedad, cerrar las brechas e impulsar a quienes tienen el deseo y el ímpetu, pero no tienen la oportunidad.

En este sentido, el Presidente dijo que los Centros Sacúdete (salud, ambiente, cultura, deporte, tecnología y emprendimiento) son “un mecanismo para llegar a la equidad a través del emprendimiento, a través del ingenio, a través de la creatividad”.

Así mismo, recordó que la equidad en temas como educación, emprendimiento, agricultura y conectividad, entre otros, es el norte que ha señalado el camino del Gobierno en los primeros 100 días de gestión.

Al respecto sostuvo que en este breve e intenso periodo de trabajo, el Gobierno ha mostrado actitud y capacidad para atender el clamor de las regiones.

“Cien días no han pasado en vano en nuestro Gobierno, porque los hemos trabajado con mucha intensidad y con mucha vocación de responder. Pero en 100 días si bien no se pueden resolver todos los problemas del país, aquí lo que hemos mostrado es que en 100 días sí hay una actitud y una capacidad decidida del Gobierno por atender a las regiones”, afirmó.

Prioridades para Guamal

En su discurso, el Jefe de Estado se refirió a dos de las necesidades sentidas de las autoridades locales y los habitantes de Guamal: las obras que se requieren para afrontar las inundaciones por crecidas del río Guamal y el hospital de este municipio.

“Sabemos las implicaciones que tiene el río Guamal cuando ha tenido las salidas de cauce y las implicaciones que tiene esto para la comunidad”, dijo y anunció que el objetivo del Gobierno es ofrecer una verdadera intervención de mitigación frente a este problema.

“Le acabo de dar una instrucción muy clara al doctor Eduardo José González (Director de la UNGRD), para que, con el Servicio Geológico Nacional, logremos dimensionar las obras y tratemos de identificar recursos del Gobierno Nacional que también se puedan unir con recursos de los gobiernos regionales y, por supuesto, del gobierno local, para que tengamos una verdadera intervención de mitigación”, precisó.

Por último, en relación con el Hospital de Guamal, el Mandatario expuso que el objetivo del trabajo que se adelanta con el Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, es buscar dimensionar la respuesta del Estado, definir una rápida solución a todos los elementos técnicos y presentar un proyecto bien formulado al sistema de regalías, para “tener una respuesta que se traduzca en beneficio para la región”.

El Presidente se refirió a estos temas durante la entrega del Centro Sacúdete de Guamal, cuyo objetivo general es apoyar a los jóvenes para el desarrollo de proyectos de vida legales y sostenibles que contribuyan al desarrollo local, a partir del aprovechamiento de las oportunidades que traen las nuevas economías en el marco de la Cuarta Revolución Industrial.