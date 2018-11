Ecopetrol adquiere cuatro bloques en el Golfo de México en EE. UU.

Loterias

Loterías del 20 de noviembre en Colombia:

Baloto 01 15 19 21 42 08

Revancha 04 06 18 32 42 01

Meta 0292 – Serie 090

Manizales 7555 – Serie 079

Valle 5664 – Serie 168

DORADO

Mañana 5994 – Tarde 2528

CULONA:

9262

SUPER ASTRO SOL

3552 – Signo Acuario

SUPER ASTRO LUNA:

9288 – Signo Tauro

PIJAO:

5113

PAISITA:

Día 2321 – Noche 6380

CHONTICO:

Día 8468 – Noche 4069

CAFETERITO:

Tarde 0265 – Noche 8803

SINUANO:

Día 9106– Noche 8804

CASH THREE:

Día 965 – Noche 427

PLAY FOUR:

Día 1853 – Noche 0293

SAMAN:

2621

CARIBEÑA:

Día 9824 – Noche 9110

WIN FOUR:

5680

EVENING:

1483

MOTILÓN:

Tarde 1278 – Noche 1242

LA FANTÁSTICA:

Día 8846 – Noche 1862

ANTIOQUEÑITA

Día 5246 – Tarde 6593