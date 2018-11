Este sábado primer festival de la diabetes en familia

En el marco del mes internacional de la diabetes, la Asociación Colombiana de Diabetes lanza campaña educativa para las familias en un festival que tendrá lugar el sábado 24 de noviembre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Cuando una persona tiene diabetes el apoyo de la familia es fundamental, así que para que todos entiendan las necesidades de un buen manejo de esta condición médica es importante cambiar de perspectiva y encontrar en esta situación una oportunidad para que toda la familia cambie su estilo de vida: mejorando sus hábitos, haciendo ejercicio y alimentándose saludablemente, así lo indica la Dra. Liliana Carvajal, Psicóloga de la Asociación Colombiana de Diabetes (ACD).

La especialista sostiene que el diagnóstico temprano, la prevención y el tratamiento son más fáciles de llevar al involucrar en todo el proceso a las familias, pues una vez la persona ha sido diagnosticada, es muy importante contar con el apoyo de los miembros del hogar para continuar con una vida normal, que es totalmente posible.

De acuerdo con María Mercedes Otálora, Directora Administrativa de la ACD, la Asociación cuenta con un equipo de profesionales idóneo que brinda el

tratamiento terapéutico requerido, guía y orienta a la persona y a todos los miembros del hogar en el manejo que se debe dar a la diabetes en el entorno familiar; además, los talleres educativos, son un gran complemento a la hora de iniciar o mantener el buen manejo de la diabetes.

Es por esto que, en busca de la armonía y la comunión familiar, la Asociación prepara para el próximo 24 de Noviembre el gran “1er. Festival Diabetes en Familia”, en el que “integrados con nuestra misión buscamos que la persona con diabetes y su entorno vivan alegres, educados y capaces de enfrentar este reto en familia”, explica Otálora.

Agrega además que en este festival las familias podrán disfrutar de un tiempo de esparcimiento haciendo divertidos ejercicios, participando de conversatorios, preparando recetas saludables, escuchando música y aprendiendo a vivir con “la Señora Diabetes”.

Desde el momento que las familias comparten con la persona con diabetes los cambios de hábito, estas no se sienten solas, mejoran la autoestima y se favorece la adherencia al tratamiento, previniendo y evitando complicaciones futuras.

Cifras de diabetes en Colombia

Aunque no hay estadísticas publicadas, la Asociación Colombiana de Diabetes, estima que el 7% de la población en Colombia tiene diabetes; es decir, 4 millones de personas y de éstos, la mitad no lo sabe. La psicóloga Liliana Carvajal, anota que la diabetes es una enfermedad crónica en la que el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. La más común es la diabetes tipo dos, que por lo general se presenta en la edad adulta, relacionada, generalmente por las altas tasas de obesidad.

De acuerdo con estadísticas de la Asociación Colombiana de Diabetes, al año llegan en promedio 1100 adultos y 55 a 60 menores de edad, de los cuales 48% son Hombres, 46% Mujeres y 7% niños; pertenecientes a un estrato socioeconómico 3. “Estos datos se basan en un 66% de personas con diabetes que residen en Bogotá y un 34% que llegan de otras ciudades del país. La mayoría de las personas que llegan a la Asociación vienen con diagnóstico de

diabetes de larga data en un promedio de 83% y personas adultas con diagnóstico reciente inferior a un año, un 17%”, sostiene María Mercedes Otálora, directora administrativa de la entidad.

De acuerdo con el atlas de la Diabetes, ningún país es inmune a esta enfermedad. “La carga de diabetes drena los presupuestos sanitarios nacionales,

reduce la productividad, frena el crecimiento económico, genera gastos muy altos en hogares vulnerables y sobrecarga los sistemas sanitarios”. Es considerada una de las mayores emergencias sanitarias mundiales del Siglo XX, ya que está entre las 10 principales causas de muerte a nivel mundial y representa más del 80 % de todas las muertes prematuras de enfermedades no transmisibles.

La diabetes prevalece en el 7.6% de los hombres y el 8.5% en mujeres y los principales factores de riesgo son el sobrepeso (53.2%hombres y 58.3% mujeres), la obesidad (15.7%hombres y 25.5%mujeres) y la inactividad física (53.4% hombres y 72.9% mujeres).

Así que para salvar vidas y prevenir o retrasar las complicaciones relacionadas con la diabetes, es clave cambiar a un estilo de vida saludable, además de fomentar la detección, el diagnóstico y un tratamiento integral; es decir, en el que el paciente sea visto por todos los profesionales de la salud relacionados con esta condición, desde el endocrinólogo, pasando por el nutricionista hasta el psicólogo.

¿Y qué hacer en familia?

Teniendo en cuenta que la diabetes genera cambios importantes y difíciles de alcanzar, la Asociación Colombiana de Diabetes hace las siguientes sugerencias:

*Modificar la alimentación haciendo un cambio a una alimentación balanceada.

*Hacer ejercicio al menos 20/30 minutos al día.

*Mantener el plan terapéutico utilizando los medicamentos orales y/o la insulina.

*Apoyar y acompañar a los niños y adultos mayores