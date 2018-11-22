Registraduría abre nuevos puestos de votación en Bogotá para elecciones 2019

noviembre 22, 2018 9:32 am

Para las elecciones de Autoridades Locales de 2019, los bogotanos contarán con una oferta ampliada de puestos de votación. Para estos comicios, la entidad dispuso 174 nuevos puestos en las 20 localidades de la ciudad para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en condiciones de dignidad, accesibilidad y seguridad.

La socialización de los nuevos puestos de votación se realiza a través de acciones conjuntas entre la Registraduría Distrital del Estado Civil y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – Idpac para invitar a los ciudadanos a consultar los nuevos lugares habilitados para votar en cada una de las localidades en 2019.

Con esta ampliación en la oferta de puestos de votación, Bogotá tendrá 816 puestos habilitados para recibir a los ciudadanos el 27 de octubre, fecha de la elección de autoridades locales.

Los ciudadanos que deseen consultar los puestos de votación para los comicios del próximo año podrán hacerlo en la página web de la entidad www.registraduria.gov.co y en la web de www.participacionbogota.gov.co

Quienes deseen cambiar el puesto de votación pueden adelantar la inscripción de la cédula desde el pasado 27 de octubre. Las registradurías auxiliares de Bogotá atenderán este trámite de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. así como en los trece centros comerciales de la ciudad que están habilitados para este proceso de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

Para consultar los puntos adicionales a las registradurías habilitados para inscripción de cédulas, los ciudadanos podrán verificar las direcciones en www.registraduria.gov.co.

Lista de nuevos puestos de votación en Bogotá

 

No Localidad Puestos de votación

1

Usaquén
LAS PACHAS CALLE 186 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS Calle 186  No. 7 – 52
BUEN CONSEJO COLEGIO BUEN CONSEJO Calle 104  No. 17 – 22
PLAZOLETA SANTA BARBARA PLAZOLETA SANTA BÁRBARA Carrera 6  No. 115 – 65
UNIVERSIDAD MILITAR UNIVERSIDAD MILITAR Carrera 11  No. 101 – 80
LA ESTRELLITA COLEGIO LA ESTRELLITA Carrera 4  No. 187 D – 09
ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN Calle 175  No. 20 A –  26
CARDENAL SANCHA COLEGIO CARDENAL SANCHA Calle 127 B BIS  No. 21 – 02
SIERVAS SAN JOSÉ – LA CALLEJA COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSÉ Calle 128 B  No. 20 – 80
COLEGIO PROVINMA COLEGIO PROVINMA Calle 145  No. 11 – 40
COLEGIO  SANS FACON COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN SAN FACON Calle 170  No. 17 A – 55
ANGLO AMERICANO COLEGIO ANGLO AMERICANO Calle 170  No. 8 – 80 / 70
PUREZA DE MARÍA COLEGIO PRIVADO PUREZA DE MARÍA Carrera 7  No. 147 – 02

2

Chapinero
BETHLEMITAS – CALLE 65 COLEGIO BETHLEMITAS Carrera 5  No. 65 – 55
U. SANTO TOMÁS – CLAUSTRO UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS Carrera 9  No. 51 – 11
EL AQUINATE – U. SANTO TOMÁS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS Carrera 9 A  No. 63 – 28
COLEGIO NUEVO GIMNASIO COLEGIO NUEVO GIMNASIO Calle 80 No. 11-70
UNIVERSIDAD CATÓLICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA Carrera 13  No. 47 – 49
UNIVERSIDAD DE LA SALLE UNIVERSIDAD DE LA SALLE Carrera 5  No. 59 A – 44

3

Santafé
EL GRAN SAN CENTRO COMERCIAL EL GRAN SAN Carrera 10  No. 9 – 37
COLEGIO RAMÓN JIMENO COLEGIO RAMÓN JIMENO Calle 26  No. 2 –  44
COLEGIO LA GIRALDA COLEGIO DISTRITAL LA GIRALDA Calle 1  No. 3 – 60
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO (PARQUEADERO) Carrera 4 No. 22 Int. 1 Ed Módulo 21
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA SEDE IV Carrera 13  No. 13 – 65

4

San Cristóbal
LA CASTAÑA SALÓN COMUNAL LA CASTAÑA Carrera 7 C Este  No. 17 – 01 Sur
ATENAS SALÓN COMUNAL ATENA Diagonal 34 A Sur  No. 1 – 14 Este
VILLA JAVIER LA MARÍA SALÓN COMUNAL VILLA JAVIER LA MARÍA Calle 8 Sur  No. 3 A – 66
LA BELLEZA COLEGIO DISTRITAL LOS LIBERTADORES – SEDE A Calle 64 Sur  No. 10 A 39 Este
AGUAS CLARAS COLEGIO DISTRITAL AGUAS CLARAS Calle 14 Sur  No. 25 – 05  Este

5

Usme
USME – CENTRO COLEGIO DISTRITAL FRANCISCO ANTONIO ZEA – SEDE B Calle 104 Sur  No. 14 – 90
BRAZUELOS COLEGIO DISTRITAL BRAZUELOS Carrera 13  No. 137 D – 40 Sur
CDC JULIO CESAR SANCHEZ CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JULIO CÉSAR SÁNCHEZ Av. Calle 91 Sur  No. 3 C – 34 Este
VÍA AL LLANO COLEGIO DISTRITAL FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE A Carrera 4 Este  No. 83 – 03 Sur
NUSADAL COLEGIO DISTRITAL NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS Calle 69 A Bis Sur  No. 14 C – 18 M.J.

6

Tunjuelito
JARDÍN INFANTIL ISLA DEL SOL JARDÍN INFANTIL ISLA DEL SOL Calle 67 B Sur  No. 63 – 15
LICEO SANTA BERNARDITA LICEO SANTA BERNARDITA Diagonal 51 A Sur  No. 54 A – 32
COLEGIO COOPERATIVO VENECIA COLEGIO COOPERATIVO VENECIA Diagonal 47 A Sur  No. 53 A – 95
COOPERATIVO NUEVO MUZU COLEGIO COOPERATIVO NUEVO MUZU Carrera 59  No. 51 B – 46 Sur
LICEO CAMPESTRE CAFAM LICEO CAMPESTRE CAFAM Diagonal 58 Sur  No. 29 – 26
NUESTRA SEÑORA LAS VICTORIAS COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA Carrera 12 B  No. 57 – 52 Sur
SANTA CECILIA DE TUNJUELITO COLEGIO SANTA CECILIA DE TUNJUELITO Carrera 11  No. 52 – 41 Sur
ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO Calle 51 Sur  No. 7 – 35
PORFIRIO BARBA JACOB EXTERNADO PORFIRIO BARBA JACOB Carrera 18  No. 54 – 14 Sur

7

Bosa
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS COLEGIO MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS Carrera 78 D No. 59 A – 18 Sur
COLISEO LA PALESTINA COLISEO LA PALESTINA Calle 68 Sur  No. 81 G – 09
NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH – BOSA – COMUNIDAD DOMINICAS HIJAS Calle 65 D Sur  No. 80 C – 94
MANUEL ELKÍN PATARROYO LICEO MANUEL ELKIN PATARROYO Carrera 81 A  No. 82 A – 18 Sur
ALMACÉN METRO AUTOPISTA SUR ALMACÉN METRO AUTOPISTA SUR – CENCOSUD Calle 57 Sur  No. 77 A – 18
JARDÍN INFANTIL OLARTE JARDÍN INFANTIL OLARTE – SDIS Carrera 71 D  No. 54 – 15 Sur
GIMNASIO LOS SAUCES GIMNASIO LOS SAUCES Carrera 88 F Bis  No. 51 C – 01 Sur
CLARETIANO – EL LIBERTADOR COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR Calle 61 Sur  No. 80 H – 40
GIMNASIO REAL AMERICANO GIMNASIO REAL AMERICANO Calle 62 A Sur  No. 91 A – 54
LICEO CIUDAD CAPITAL LICEO CIUDAD CAPITAL Calle 65 Sur  No. 100 A – 51
JUAN MAXIMILIANO AMBROSIO COLEGIO DISTRITAL ORLANDO HIGUITA ROJAS SEDE B – JUAN MAXIMILIANO AMBROSIO Calle 57 Sur No. 86 F – 30
INSTITUTO GUIMARC INSTITUTO GUIMARC Calle 71 C Sur No. 77 M – 53
COLEGIO COLSUBSIDIO CHICALÁ COLEGIO COLSUBSIDIO CHICALA Carrera 87 No. 53 C – 26 Sur
COLEGIO CIUDADANOS DEL FUTURO COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO Carrera 88 I  No. 58 A – 12 Sur
C.C. GRAN PLAZA BOSA CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA BOSA Calle 65 sur No. 78H-51

8

Kennedy
COLEGIO DISTRITAL JACKELINE COLEGIO DISTRITAL JACKELINE SEDE B Carrera 77 Q  No. 45 A – 21 Sur
COLEGIO LUZ Y VIDA GIMNASIO CRISTIANO LUZ Y VIDA Calle 35 B Sur  No. 86 C – 28
COLEGIO RAFAEL GOBERNA COLEGIO RAFAEL GOBERNA Calle 38 C Sur  No. 86 C – 15
FERNANDO  SOTO APARICIO SEDE B COLEGIO FERNANDO  SOTO APARICIO SEDE B Carrera 80 A  No. 51 B – 29
LICEO EL CASTILLO LICEO EL CASTILLO Carrera 82 Bis  No 7 D – 12
CENTRO COMERCIAL TINTAL PLAZA CENTRO COMERCIAL TINTAL PLAZA Avenida Carrera 86  No. 6 – 37 / Av. Ciudad Cali con Américas
SAGRADO CORAZON SEDE B COLEGIO SAGRADO CORAZON SEDE B Carrera 81 K  No. 54 A – 18 Sur
CODEMA COLEGIO DISTRITAL CODEMA Calle 2  No. 93 – 28
SALÓN COMUNAL ROMA IV SALÓN COMUNAL ROMA IV SEGUNDO SECTOR Carrera 78 J  No. 54 – 16 Sur
KENNEDY CENTRAL COLEGIO DISTRITAL INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Carrera 38 C Sur  No. 79 – 08
FERNANDO SOTO APARICIO COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO – NUEVO KENNEDY Transversal 73 A Bis B  No.36 – 47 Sur
ROSA MARÍA DE GORDILLO COLEGIO ROSA MARÍA GORDILLO Carrera 73 D  No.35 – 20 Sur
SALÓN COMUNAL CARVAJAL OSORIO SALÓN COMUNAL CARVAJAL OSORIO Carrera 68 I  No.37 D – 02 Sur
CARLOS ARANGO VÉLEZ COLEGIO CARLOS ARANGO VÉLEZ Carrera 70 B  No. 24 B – 35 Sur
NICOLÁS ESGUERRA COLEGIO NICOLÁS ESGUERRA Calle 9 C  No. 68 – 52
SALÓN COMUNAL MARSELLA SALÓN COMUNAL MARSELLA Carrera 69  No. 8 – 28
ISABEL II EL COLEGIO ISABEL II Diagonal 2 D  No. 79 C –  83
LICEO REYNEL LICEO REYNEL Calle 39 Sur  No. 68 F – 15
COLEGIO OEA ANTONIA SANTOS COLEGIO OEA SEDE ANTONIA SANTOS Carrera 69 Bis  No. 30 -39 Sur
SALÓN COMUNAL BOITA II SECTOR SALÓN COMUNAL BOITA II SECTOR Carrera 72 R Bis  No. 48 – 11 Sur
SALÓN COMUNAL SANTA CATALINA SALÓN COMUNAL SANTA CATALINA Carrera 72 Q Bis  No.43 – 06 Sur
COLEGIO INTEGRACIÓN MODERNA COLEGIO DE INTEGRACIÓN MODERNA Calle 4  No. 71 A – 41

9

Fontibón
INTEGRADO SEDE B COLEGIO DISTRITAL INTEGRADO – SEDE B Calle 22 F  No. 109 – 29
ACUNAR JARDIN INFANTIL ACUNAR SABANA GRANDE Carrera 104  No. 13 D – 35
CASA PENSAMIENTO INTERCULTURAL CASA DE PENSAMINETO INTERCULTURAL Diagonal 15 D  No. 98 – 40
COLEGIO  LUIS ÁNGEL ARANGO COLEGIO  DISTRITAL LUIS ÁNGEL ARANGO Carrera 103  No. 23 G – 01
FERROCAJA COLEGIO DISTRITAL ANTONIO VAN ÜDEN SEDE B Calle 22 A Bis  No. 93 A  – 06
EL CHARCO COLEGIO DISTRITAL VILLEMAR EL CARMEN SEDE C Calle 17 F  No. 128 – 45
MULTIPLAZA CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA Calle 19 A  No. 72 – 57
SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL SALITRE PLAZA Carrera 68 B  No. 24 – 39
PABLO NERUDA COLEGIO DISTRITAL PABLO NERUDA SEDE B Calle 16 J  No. 99 – 95
CACIQUE HYNTIBA CASA DE LA CULTURA DE FONTIBON CACIQUE HYNTIBA Calle 17A  No. 99 – 53
TRES ESTANCIAS SALÓN COMUNAL TRES ESTANCIAS Calle 15  No. 119 A – 92

10

Engativá
UNICENTRO DE OCCIDENTE CENTRO COMERCIAL UNICENTRO DE OCCIDENTE Carrera 111 C  No. 86 – 05
SALÓN COMUNAL ÁLAMOS SALÓN COMUNAL ÁLAMOS Calle 67 A  No. 103  – 04
LEÓN VALENCIA COLEGIO DISTRITAL GUILLERMO LEÓN VALENCIA Carrera 93 A  No. 75 B – 80
LA CLARITA SALÓN COMUNAL BARRIO LA CLARITA Carrera 83  No. 70 – 15
CENTRO EDUCATIVO SCALAS CENTRO EDUCATIVO SCALAS Carrera 82  No. 68 B – 09
NACIONES UNIDAS SEDE B COLEGIO DISTRITAL NACIONES UNIDAS SEDE B Calle 73 A  No 69 J – 10
COLEGIO NORTE ADVENTISTA COLEGIO ADVENTISTA DEL NORTE Carrera 70 G  No. 71 – 04
ALCALÁ SEDE B COLEGIO DISTRITAL NESTOR FORERO ALCALA SEDE B Diagonal 70  No. 70 – 40
DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL DIVERPLAZA Transversal 99  No. 70 A – 89
MARGARITA BOSCO COLEGIO MARGARITA BOSCO Av. Calle 63  No. 73 A – 44
COLEGIO COPES COLEGIO PEDAGÓGICO DEL ESPÍRITU SANTO Calle 72  No. 102 – 23

11

Suba
COLEGIO JORGE MARIO BERGOGLIO COLEGIO DISTRITAL JORGE MARIO BERGOGLIO Calle 134 A  No.113 C – 51
COLEGIO VEINTIÚN ÁNGELES COLEGIO DISTRITAL VEINTIÚN ÁNGELES Carrera 90  No.154 A – 09
CHORRILLOS COLEGIO DISTRITAL NICOLÁS BUENAVENTURA SEDE B Kilometro 7 Via Suba – Cota
HUNZA SEDE A COLEGIO DISTRITAL HUNZA – SEDE A Carrera 84 A  No.129 A – 40
MÁXIMINO POITIERS COLEGIO MÁXIMINO POITIERS Calle 152 A  No.102 – 51
SALÓN COMUNAL AURES II SALÓN COMUNAL AURES II Carrera 105 B  No.129 D – 92
SALÓN COMUNAL VILLA MARIA SALÓN COMUNAL VILLA MARIA Carrera 111 No.135 – 25
SALÓN COMUNAL VILLA CINDY SALÓN COMUNAL VILLA CINDY Calle 137 B No.157 – 17
FLORESTA OUTLET CENTRO COMERCIAL OUTLET LA FLORESTA Carrera 69  No. 98 A – 45
COLEGIO JOHN DEWEY COLEGIO JOHN DEWEY Transversal 54  No. 111 – 85
COLEGIO CARO Y CUERVO COLEGIO EXTERNADO CARO Y CUERVO Calle 150 A  No. 50 – 57
CC PORTOALEGRE CENTRO COMERCIAL PORTOALEGRE Carrera 58  No. 137 B – 01
CC PARQUE LA COLINA CENTRO COMERCIAL PARQUE LA COLINA Carrera 58 D  No. 146 – 51
LICEO DE LONDRES COLEGIO NUEVO LICEO DE LONDRES Calle 146 F  No. 72 C – 95
COLEGIO MARYMOUNT FUNDACIÓN COLEGIO MARYMOUNT Calle 169 B  No. 74 A – 02
SAN JOSÉ BAVARIA- ABRAHAM LINCOLN COLEGIO ABRAHAM LINCOLN SEDE BACHILLERATO Calle 170  No. 65 – 31
COLEGIO DEL BOSQUE COLEGIO DEL BOSQUE – UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO Carrera 65  No. 170 – 20
COLEGIO SANTIAGO ALBERIONI COLEGIO SANTIAGO ALBERIONI Carrera 62  No. 169 A – 14
COLEGIO ALFONSO JARAMILLO COLEGIO ALFONSO JARAMILLO Carrera 58  No. 167 – 20
MIRANDELA – NUEVA ZELANDIA COLEGIO NUEVA ZELANDIA SEDE BE Calle 187  No. 49 – 42
CENTRO COMERCIAL SANTAFE CENTRO COMERCIAL SANTAFE Calle 185  No. 45 – 03

12

Barrios Unidos
ISERRA 100 CENTRO COMERCIAL ISERRA 100 Transversa 55  No. 98 A – 66
SAN MIGUEL IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. “SAN MIGUEL” Calle 65  No. 52 – 20
PLAZA DE LOS ARTESANOS PLAZA DE LOS ARTESANOS Carrera 60  No. 63 A – 52
CAFAM AV 68 CENTRO COMERCIAL CAFAM AV 68 Av. Carrera 68  No. 96 – 50

13

Teusaqui-llo
COLEGIO DEL PILAR COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Calle 62  No. 27 A – 12
UNIVERSIDAD ECCI UNIVERSIDAD ECCI SEDE D Carrera 19  No. 48 – 32
GIMNASIO CENTRO NARIÑO GIMNASIO CENTRO NARIÑO Av. Las Américas  No. 33 – 50
COLEGIO SANTA CLARA COLEGIO SANTA CLARA Av. Carrera 28  No. 35 – 35
14 Los Mártires
CENTRO MEMORIA CENTRO MEMORIA Carrera 19 B  No. 24 – 32
SALÓN COMUNAL SANTA ISABEL SALÓN COMUNAL SANTA ISABEL Calle 1 D BIS  No. 29 – 92

15

Antonio Nariño
COLEGIO ADVENTISTA EMMANUEL COLEGIO ADVENTISTA EMMANUEL Calle 10 B Sur  No. 18  A – 15
SALÓN COMUNAL VILLA MAYOR SALÓN COMUNAL CIUDAD VILLA MAYOR Carrera 34 C  No. 34 – 18 sur
CINCO DE NOVIEMBRE SALÓN COMUNAL CINCO DE NOVIEMBRE Calle 39 A Sur  No. 39 A – 12
CASA COMUNAL CIUDAD JARDÍN CASA COMUNAL CIUDAD JARDÍN Carrera 12 F  No. 19 – 37 Sur

16

Puente Aranda
EL REMANZO COLEGIO CIUDAD MONTES Av. Calle 8 Sur  No. 38 A – 46
COLEGIO RÓMULO GALLEGO COLEGIO DISTRITAL RÓMULO GALLEGO Carrera 31 B  No.1 – 13
SALÓN COMUNAL VERAGUAS SALÓN COMUNAL VERAGUAS CENTRAL Calle 4 A No. 32 A – 77
INSTITUTO DE INTEGRACIÓN CULTURAL INSTITUTO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Calle 5 C  No. 31 C – 16
COLEGIO DISTRITAL SORRENTO COLEGIO DISTRITAL SORRENTO SEDE A Calle 5 B  No. 53 C – 74
LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO SEDE C Calle 2 A  No. 47 – 59
CULTURA POPULAR COLEGIO DISTRITAL CULTURA POPULAR SEDE A Calle 32 Sur  No. 51 – 12
SAN EUSEBIO COLEGIO DISTRITAL BENJAMÍN HERRERA SEDE A Carrera 51 A  No. 26 – 38 Sur
LOS ÁNGELES COLEGIO DISTRITAL JULIO GARAVITO SEDE B Calle 39 Sur  No. 51 F – 59
PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL PLAZA CENTRAL Carrera 65  No. 11 – 50
JORGE GAITÁN CORTÉS COLEGIO DISTRITAL MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE A Calle 17 B Sur  No. 34 A – 21
UNAD CIUDAD MONTES UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA UNAD CIUDAD MONTES Transversal 35  No. 12 – 38 Sur

17

La Candelaria
COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOMÉ COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOMÉ Carrera 7  No. 9 – 54
AUTÓNOMA DE COLOMBIA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA Calle 12 B  No. 4 – 31
EGIPTO ESCUELA QUINTA DÍAZ ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (SEDE BACHILLERATO) Calle 9 A  No. 0 – 30
LA SALLE CANDELARIA UNIVERSIDAD DE LA SALLE Carrera 2  No. 10 – 70

18

Rafael Uribe Uribe
INTEG. RAFAEL DELGADO SALGUERO COLEGIO DISTRITAL INTEGRACIÓN RAFAEL DELGADO SALGUERO Carrera 26  No. 35 A – 38 Sur
PARROQUIAL SAN JOSÉ COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ Trasversal 16 F  No. 46 B – 15 Sur
BERNARDO JARAMILLO COLEGIO DISTRITAL BERNARDO JARAMILLO Calle 47 Sur  No. 19 A – 03
MARÍA CANO COLEGIO DISTRITAL MARÍA CANO Transversal 5 U  No. 48 J – 30 Sur
CAFAM SANTA LUCÍA CAFAM SANTA LUCÍA Diagonal 36 Sur  No. 16 B  – 26
DIANA TURBAY COLEGIO DISTRITAL DIANA TURBAY Diagonal 49 Sur  No. 2 A – 01
ALIANZA QUIROGA COLEGIO DISTRITAL ALIANZA QUIROGA Carrera 23  No. 35 – 20 sur
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA COLEGIO DISTRITAL ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Calle 22  No. 22 – 65
TORRE MAYOR COLEGIO DISTRITAL TORRE MAYOR Calle 33 Sur No. 26 G – 10

19

Ciudad Bolívar
LAS QUINTAS COLEGIO DISTRITAL ESTRELLA DEL SUR SEDE B Calle 75 Sur  No. 18 B – 45
COLEGIO FANNY MIKEY COLEGIO DISTRITAL FANNY MIKEY Carrera 18 N  No. 70 A – 05 Sur
MARANDÚ COLEGIO DISTRITAL SANTA BARBARA SUR Carrera 18 X  No. 68 A – 02 Sur
LAS MANAS COLEGIO DISTRITAL ARBORIZADORA ALTA SEDE A Carrera 43  No. 70 A – 50 Sur
BALMORAL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO IDIPRON Carrera 70 C  No. 60 B – 05 Sur
LA CORUÑA – LICEO CONTADORA LICEO CONTADORA Calle 59 Sur  No. 45 D – 15
TANQUE – SIERRA MORENA COLEGIO DISTRITAL SIERRA MORENA SEDE A Calle 77 Sur  No. 65 – 01
Calle 75 C Sur  No. 71 – 03
ICES LAS BRISAS COLEGIO CERRO DEL SUR Calle 81 Sur  No. 42 – 09
ALTOS DE LA ESTANCIA COLEGIO COMPARTIR SAN ISIDRO Carrera 77 C No. 59 A – 15 Sur
MILLÁN COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE C Carrera 20 A  No. 67 – 65 Sur
GRAN PLAZA EL ENSUEÑO CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA EL ENSUEÑO Carrera 51  No. 59 C – 93 Sur
CASA LINDA TUNAL UNIDAD 2 CONJUNTO RESIDENCIAL CASA LINDA DEL TUNAL UNIDAD 2 Calle 60 Sur  No. 22 B – 55
20 Sumapaz
LA YE SANTA ROSA SALÓN COMUNAL SANTA ROSA Centro Poblado Corregimiento de Santa Rosa

 

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