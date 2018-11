Registraduría abre nuevos puestos de votación en Bogotá para elecciones 2019

No Localidad Puestos de votación

1 Usaquén LAS PACHAS CALLE 186 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS Calle 186 No. 7 – 52 BUEN CONSEJO COLEGIO BUEN CONSEJO Calle 104 No. 17 – 22 PLAZOLETA SANTA BARBARA PLAZOLETA SANTA BÁRBARA Carrera 6 No. 115 – 65 UNIVERSIDAD MILITAR UNIVERSIDAD MILITAR Carrera 11 No. 101 – 80 LA ESTRELLITA COLEGIO LA ESTRELLITA Carrera 4 No. 187 D – 09 ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN Calle 175 No. 20 A – 26 CARDENAL SANCHA COLEGIO CARDENAL SANCHA Calle 127 B BIS No. 21 – 02 SIERVAS SAN JOSÉ – LA CALLEJA COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSÉ Calle 128 B No. 20 – 80 COLEGIO PROVINMA COLEGIO PROVINMA Calle 145 No. 11 – 40 COLEGIO SANS FACON COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN SAN FACON Calle 170 No. 17 A – 55 ANGLO AMERICANO COLEGIO ANGLO AMERICANO Calle 170 No. 8 – 80 / 70 PUREZA DE MARÍA COLEGIO PRIVADO PUREZA DE MARÍA Carrera 7 No. 147 – 02

2 Chapinero BETHLEMITAS – CALLE 65 COLEGIO BETHLEMITAS Carrera 5 No. 65 – 55 U. SANTO TOMÁS – CLAUSTRO UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS Carrera 9 No. 51 – 11 EL AQUINATE – U. SANTO TOMÁS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS Carrera 9 A No. 63 – 28 COLEGIO NUEVO GIMNASIO COLEGIO NUEVO GIMNASIO Calle 80 No. 11-70 UNIVERSIDAD CATÓLICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA Carrera 13 No. 47 – 49 UNIVERSIDAD DE LA SALLE UNIVERSIDAD DE LA SALLE Carrera 5 No. 59 A – 44

3 Santafé EL GRAN SAN CENTRO COMERCIAL EL GRAN SAN Carrera 10 No. 9 – 37 COLEGIO RAMÓN JIMENO COLEGIO RAMÓN JIMENO Calle 26 No. 2 – 44 COLEGIO LA GIRALDA COLEGIO DISTRITAL LA GIRALDA Calle 1 No. 3 – 60 UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO (PARQUEADERO) Carrera 4 No. 22 Int. 1 Ed Módulo 21 UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA SEDE IV Carrera 13 No. 13 – 65

4 San Cristóbal LA CASTAÑA SALÓN COMUNAL LA CASTAÑA Carrera 7 C Este No. 17 – 01 Sur ATENAS SALÓN COMUNAL ATENA Diagonal 34 A Sur No. 1 – 14 Este VILLA JAVIER LA MARÍA SALÓN COMUNAL VILLA JAVIER LA MARÍA Calle 8 Sur No. 3 A – 66 LA BELLEZA COLEGIO DISTRITAL LOS LIBERTADORES – SEDE A Calle 64 Sur No. 10 A 39 Este AGUAS CLARAS COLEGIO DISTRITAL AGUAS CLARAS Calle 14 Sur No. 25 – 05 Este

5 Usme USME – CENTRO COLEGIO DISTRITAL FRANCISCO ANTONIO ZEA – SEDE B Calle 104 Sur No. 14 – 90 BRAZUELOS COLEGIO DISTRITAL BRAZUELOS Carrera 13 No. 137 D – 40 Sur CDC JULIO CESAR SANCHEZ CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JULIO CÉSAR SÁNCHEZ Av. Calle 91 Sur No. 3 C – 34 Este VÍA AL LLANO COLEGIO DISTRITAL FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE A Carrera 4 Este No. 83 – 03 Sur NUSADAL COLEGIO DISTRITAL NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS Calle 69 A Bis Sur No. 14 C – 18 M.J.

6 Tunjuelito JARDÍN INFANTIL ISLA DEL SOL JARDÍN INFANTIL ISLA DEL SOL Calle 67 B Sur No. 63 – 15 LICEO SANTA BERNARDITA LICEO SANTA BERNARDITA Diagonal 51 A Sur No. 54 A – 32 COLEGIO COOPERATIVO VENECIA COLEGIO COOPERATIVO VENECIA Diagonal 47 A Sur No. 53 A – 95 COOPERATIVO NUEVO MUZU COLEGIO COOPERATIVO NUEVO MUZU Carrera 59 No. 51 B – 46 Sur LICEO CAMPESTRE CAFAM LICEO CAMPESTRE CAFAM Diagonal 58 Sur No. 29 – 26 NUESTRA SEÑORA LAS VICTORIAS COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA Carrera 12 B No. 57 – 52 Sur SANTA CECILIA DE TUNJUELITO COLEGIO SANTA CECILIA DE TUNJUELITO Carrera 11 No. 52 – 41 Sur ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO Calle 51 Sur No. 7 – 35 PORFIRIO BARBA JACOB EXTERNADO PORFIRIO BARBA JACOB Carrera 18 No. 54 – 14 Sur

7 Bosa MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS COLEGIO MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS Carrera 78 D No. 59 A – 18 Sur COLISEO LA PALESTINA COLISEO LA PALESTINA Calle 68 Sur No. 81 G – 09 NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH – BOSA – COMUNIDAD DOMINICAS HIJAS Calle 65 D Sur No. 80 C – 94 MANUEL ELKÍN PATARROYO LICEO MANUEL ELKIN PATARROYO Carrera 81 A No. 82 A – 18 Sur ALMACÉN METRO AUTOPISTA SUR ALMACÉN METRO AUTOPISTA SUR – CENCOSUD Calle 57 Sur No. 77 A – 18 JARDÍN INFANTIL OLARTE JARDÍN INFANTIL OLARTE – SDIS Carrera 71 D No. 54 – 15 Sur GIMNASIO LOS SAUCES GIMNASIO LOS SAUCES Carrera 88 F Bis No. 51 C – 01 Sur CLARETIANO – EL LIBERTADOR COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR Calle 61 Sur No. 80 H – 40 GIMNASIO REAL AMERICANO GIMNASIO REAL AMERICANO Calle 62 A Sur No. 91 A – 54 LICEO CIUDAD CAPITAL LICEO CIUDAD CAPITAL Calle 65 Sur No. 100 A – 51 JUAN MAXIMILIANO AMBROSIO COLEGIO DISTRITAL ORLANDO HIGUITA ROJAS SEDE B – JUAN MAXIMILIANO AMBROSIO Calle 57 Sur No. 86 F – 30 INSTITUTO GUIMARC INSTITUTO GUIMARC Calle 71 C Sur No. 77 M – 53 COLEGIO COLSUBSIDIO CHICALÁ COLEGIO COLSUBSIDIO CHICALA Carrera 87 No. 53 C – 26 Sur COLEGIO CIUDADANOS DEL FUTURO COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO Carrera 88 I No. 58 A – 12 Sur C.C. GRAN PLAZA BOSA CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA BOSA Calle 65 sur No. 78H-51

8 Kennedy COLEGIO DISTRITAL JACKELINE COLEGIO DISTRITAL JACKELINE SEDE B Carrera 77 Q No. 45 A – 21 Sur COLEGIO LUZ Y VIDA GIMNASIO CRISTIANO LUZ Y VIDA Calle 35 B Sur No. 86 C – 28 COLEGIO RAFAEL GOBERNA COLEGIO RAFAEL GOBERNA Calle 38 C Sur No. 86 C – 15 FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B Carrera 80 A No. 51 B – 29 LICEO EL CASTILLO LICEO EL CASTILLO Carrera 82 Bis No 7 D – 12 CENTRO COMERCIAL TINTAL PLAZA CENTRO COMERCIAL TINTAL PLAZA Avenida Carrera 86 No. 6 – 37 / Av. Ciudad Cali con Américas SAGRADO CORAZON SEDE B COLEGIO SAGRADO CORAZON SEDE B Carrera 81 K No. 54 A – 18 Sur CODEMA COLEGIO DISTRITAL CODEMA Calle 2 No. 93 – 28 SALÓN COMUNAL ROMA IV SALÓN COMUNAL ROMA IV SEGUNDO SECTOR Carrera 78 J No. 54 – 16 Sur KENNEDY CENTRAL COLEGIO DISTRITAL INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Carrera 38 C Sur No. 79 – 08 FERNANDO SOTO APARICIO COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO – NUEVO KENNEDY Transversal 73 A Bis B No.36 – 47 Sur ROSA MARÍA DE GORDILLO COLEGIO ROSA MARÍA GORDILLO Carrera 73 D No.35 – 20 Sur SALÓN COMUNAL CARVAJAL OSORIO SALÓN COMUNAL CARVAJAL OSORIO Carrera 68 I No.37 D – 02 Sur CARLOS ARANGO VÉLEZ COLEGIO CARLOS ARANGO VÉLEZ Carrera 70 B No. 24 B – 35 Sur NICOLÁS ESGUERRA COLEGIO NICOLÁS ESGUERRA Calle 9 C No. 68 – 52 SALÓN COMUNAL MARSELLA SALÓN COMUNAL MARSELLA Carrera 69 No. 8 – 28 ISABEL II EL COLEGIO ISABEL II Diagonal 2 D No. 79 C – 83 LICEO REYNEL LICEO REYNEL Calle 39 Sur No. 68 F – 15 COLEGIO OEA ANTONIA SANTOS COLEGIO OEA SEDE ANTONIA SANTOS Carrera 69 Bis No. 30 -39 Sur SALÓN COMUNAL BOITA II SECTOR SALÓN COMUNAL BOITA II SECTOR Carrera 72 R Bis No. 48 – 11 Sur SALÓN COMUNAL SANTA CATALINA SALÓN COMUNAL SANTA CATALINA Carrera 72 Q Bis No.43 – 06 Sur COLEGIO INTEGRACIÓN MODERNA COLEGIO DE INTEGRACIÓN MODERNA Calle 4 No. 71 A – 41

9 Fontibón INTEGRADO SEDE B COLEGIO DISTRITAL INTEGRADO – SEDE B Calle 22 F No. 109 – 29 ACUNAR JARDIN INFANTIL ACUNAR SABANA GRANDE Carrera 104 No. 13 D – 35 CASA PENSAMIENTO INTERCULTURAL CASA DE PENSAMINETO INTERCULTURAL Diagonal 15 D No. 98 – 40 COLEGIO LUIS ÁNGEL ARANGO COLEGIO DISTRITAL LUIS ÁNGEL ARANGO Carrera 103 No. 23 G – 01 FERROCAJA COLEGIO DISTRITAL ANTONIO VAN ÜDEN SEDE B Calle 22 A Bis No. 93 A – 06 EL CHARCO COLEGIO DISTRITAL VILLEMAR EL CARMEN SEDE C Calle 17 F No. 128 – 45 MULTIPLAZA CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA Calle 19 A No. 72 – 57 SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL SALITRE PLAZA Carrera 68 B No. 24 – 39 PABLO NERUDA COLEGIO DISTRITAL PABLO NERUDA SEDE B Calle 16 J No. 99 – 95 CACIQUE HYNTIBA CASA DE LA CULTURA DE FONTIBON CACIQUE HYNTIBA Calle 17A No. 99 – 53 TRES ESTANCIAS SALÓN COMUNAL TRES ESTANCIAS Calle 15 No. 119 A – 92

10 Engativá UNICENTRO DE OCCIDENTE CENTRO COMERCIAL UNICENTRO DE OCCIDENTE Carrera 111 C No. 86 – 05 SALÓN COMUNAL ÁLAMOS SALÓN COMUNAL ÁLAMOS Calle 67 A No. 103 – 04 LEÓN VALENCIA COLEGIO DISTRITAL GUILLERMO LEÓN VALENCIA Carrera 93 A No. 75 B – 80 LA CLARITA SALÓN COMUNAL BARRIO LA CLARITA Carrera 83 No. 70 – 15 CENTRO EDUCATIVO SCALAS CENTRO EDUCATIVO SCALAS Carrera 82 No. 68 B – 09 NACIONES UNIDAS SEDE B COLEGIO DISTRITAL NACIONES UNIDAS SEDE B Calle 73 A No 69 J – 10 COLEGIO NORTE ADVENTISTA COLEGIO ADVENTISTA DEL NORTE Carrera 70 G No. 71 – 04 ALCALÁ SEDE B COLEGIO DISTRITAL NESTOR FORERO ALCALA SEDE B Diagonal 70 No. 70 – 40 DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL DIVERPLAZA Transversal 99 No. 70 A – 89 MARGARITA BOSCO COLEGIO MARGARITA BOSCO Av. Calle 63 No. 73 A – 44 COLEGIO COPES COLEGIO PEDAGÓGICO DEL ESPÍRITU SANTO Calle 72 No. 102 – 23

11 Suba COLEGIO JORGE MARIO BERGOGLIO COLEGIO DISTRITAL JORGE MARIO BERGOGLIO Calle 134 A No.113 C – 51 COLEGIO VEINTIÚN ÁNGELES COLEGIO DISTRITAL VEINTIÚN ÁNGELES Carrera 90 No.154 A – 09 CHORRILLOS COLEGIO DISTRITAL NICOLÁS BUENAVENTURA SEDE B Kilometro 7 Via Suba – Cota HUNZA SEDE A COLEGIO DISTRITAL HUNZA – SEDE A Carrera 84 A No.129 A – 40 MÁXIMINO POITIERS COLEGIO MÁXIMINO POITIERS Calle 152 A No.102 – 51 SALÓN COMUNAL AURES II SALÓN COMUNAL AURES II Carrera 105 B No.129 D – 92 SALÓN COMUNAL VILLA MARIA SALÓN COMUNAL VILLA MARIA Carrera 111 No.135 – 25 SALÓN COMUNAL VILLA CINDY SALÓN COMUNAL VILLA CINDY Calle 137 B No.157 – 17 FLORESTA OUTLET CENTRO COMERCIAL OUTLET LA FLORESTA Carrera 69 No. 98 A – 45 COLEGIO JOHN DEWEY COLEGIO JOHN DEWEY Transversal 54 No. 111 – 85 COLEGIO CARO Y CUERVO COLEGIO EXTERNADO CARO Y CUERVO Calle 150 A No. 50 – 57 CC PORTOALEGRE CENTRO COMERCIAL PORTOALEGRE Carrera 58 No. 137 B – 01 CC PARQUE LA COLINA CENTRO COMERCIAL PARQUE LA COLINA Carrera 58 D No. 146 – 51 LICEO DE LONDRES COLEGIO NUEVO LICEO DE LONDRES Calle 146 F No. 72 C – 95 COLEGIO MARYMOUNT FUNDACIÓN COLEGIO MARYMOUNT Calle 169 B No. 74 A – 02 SAN JOSÉ BAVARIA- ABRAHAM LINCOLN COLEGIO ABRAHAM LINCOLN SEDE BACHILLERATO Calle 170 No. 65 – 31 COLEGIO DEL BOSQUE COLEGIO DEL BOSQUE – UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO Carrera 65 No. 170 – 20 COLEGIO SANTIAGO ALBERIONI COLEGIO SANTIAGO ALBERIONI Carrera 62 No. 169 A – 14 COLEGIO ALFONSO JARAMILLO COLEGIO ALFONSO JARAMILLO Carrera 58 No. 167 – 20 MIRANDELA – NUEVA ZELANDIA COLEGIO NUEVA ZELANDIA SEDE BE Calle 187 No. 49 – 42 CENTRO COMERCIAL SANTAFE CENTRO COMERCIAL SANTAFE Calle 185 No. 45 – 03

12 Barrios Unidos ISERRA 100 CENTRO COMERCIAL ISERRA 100 Transversa 55 No. 98 A – 66 SAN MIGUEL IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. “SAN MIGUEL” Calle 65 No. 52 – 20 PLAZA DE LOS ARTESANOS PLAZA DE LOS ARTESANOS Carrera 60 No. 63 A – 52 CAFAM AV 68 CENTRO COMERCIAL CAFAM AV 68 Av. Carrera 68 No. 96 – 50

13 Teusaqui-llo COLEGIO DEL PILAR COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Calle 62 No. 27 A – 12 UNIVERSIDAD ECCI UNIVERSIDAD ECCI SEDE D Carrera 19 No. 48 – 32 GIMNASIO CENTRO NARIÑO GIMNASIO CENTRO NARIÑO Av. Las Américas No. 33 – 50 COLEGIO SANTA CLARA COLEGIO SANTA CLARA Av. Carrera 28 No. 35 – 35

14 Los Mártires CENTRO MEMORIA CENTRO MEMORIA Carrera 19 B No. 24 – 32 SALÓN COMUNAL SANTA ISABEL SALÓN COMUNAL SANTA ISABEL Calle 1 D BIS No. 29 – 92

15 Antonio Nariño COLEGIO ADVENTISTA EMMANUEL COLEGIO ADVENTISTA EMMANUEL Calle 10 B Sur No. 18 A – 15 SALÓN COMUNAL VILLA MAYOR SALÓN COMUNAL CIUDAD VILLA MAYOR Carrera 34 C No. 34 – 18 sur CINCO DE NOVIEMBRE SALÓN COMUNAL CINCO DE NOVIEMBRE Calle 39 A Sur No. 39 A – 12 CASA COMUNAL CIUDAD JARDÍN CASA COMUNAL CIUDAD JARDÍN Carrera 12 F No. 19 – 37 Sur

16 Puente Aranda EL REMANZO COLEGIO CIUDAD MONTES Av. Calle 8 Sur No. 38 A – 46 COLEGIO RÓMULO GALLEGO COLEGIO DISTRITAL RÓMULO GALLEGO Carrera 31 B No.1 – 13 SALÓN COMUNAL VERAGUAS SALÓN COMUNAL VERAGUAS CENTRAL Calle 4 A No. 32 A – 77 INSTITUTO DE INTEGRACIÓN CULTURAL INSTITUTO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Calle 5 C No. 31 C – 16 COLEGIO DISTRITAL SORRENTO COLEGIO DISTRITAL SORRENTO SEDE A Calle 5 B No. 53 C – 74 LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO SEDE C Calle 2 A No. 47 – 59 CULTURA POPULAR COLEGIO DISTRITAL CULTURA POPULAR SEDE A Calle 32 Sur No. 51 – 12 SAN EUSEBIO COLEGIO DISTRITAL BENJAMÍN HERRERA SEDE A Carrera 51 A No. 26 – 38 Sur LOS ÁNGELES COLEGIO DISTRITAL JULIO GARAVITO SEDE B Calle 39 Sur No. 51 F – 59 PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL PLAZA CENTRAL Carrera 65 No. 11 – 50 JORGE GAITÁN CORTÉS COLEGIO DISTRITAL MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE A Calle 17 B Sur No. 34 A – 21 UNAD CIUDAD MONTES UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA UNAD CIUDAD MONTES Transversal 35 No. 12 – 38 Sur

17 La Candelaria COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOMÉ COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOMÉ Carrera 7 No. 9 – 54 AUTÓNOMA DE COLOMBIA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA Calle 12 B No. 4 – 31 EGIPTO ESCUELA QUINTA DÍAZ ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (SEDE BACHILLERATO) Calle 9 A No. 0 – 30 LA SALLE CANDELARIA UNIVERSIDAD DE LA SALLE Carrera 2 No. 10 – 70

18 Rafael Uribe Uribe INTEG. RAFAEL DELGADO SALGUERO COLEGIO DISTRITAL INTEGRACIÓN RAFAEL DELGADO SALGUERO Carrera 26 No. 35 A – 38 Sur PARROQUIAL SAN JOSÉ COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ Trasversal 16 F No. 46 B – 15 Sur BERNARDO JARAMILLO COLEGIO DISTRITAL BERNARDO JARAMILLO Calle 47 Sur No. 19 A – 03 MARÍA CANO COLEGIO DISTRITAL MARÍA CANO Transversal 5 U No. 48 J – 30 Sur CAFAM SANTA LUCÍA CAFAM SANTA LUCÍA Diagonal 36 Sur No. 16 B – 26 DIANA TURBAY COLEGIO DISTRITAL DIANA TURBAY Diagonal 49 Sur No. 2 A – 01 ALIANZA QUIROGA COLEGIO DISTRITAL ALIANZA QUIROGA Carrera 23 No. 35 – 20 sur ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA COLEGIO DISTRITAL ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Calle 22 No. 22 – 65 TORRE MAYOR COLEGIO DISTRITAL TORRE MAYOR Calle 33 Sur No. 26 G – 10

19 Ciudad Bolívar LAS QUINTAS COLEGIO DISTRITAL ESTRELLA DEL SUR SEDE B Calle 75 Sur No. 18 B – 45 COLEGIO FANNY MIKEY COLEGIO DISTRITAL FANNY MIKEY Carrera 18 N No. 70 A – 05 Sur MARANDÚ COLEGIO DISTRITAL SANTA BARBARA SUR Carrera 18 X No. 68 A – 02 Sur LAS MANAS COLEGIO DISTRITAL ARBORIZADORA ALTA SEDE A Carrera 43 No. 70 A – 50 Sur BALMORAL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO IDIPRON Carrera 70 C No. 60 B – 05 Sur LA CORUÑA – LICEO CONTADORA LICEO CONTADORA Calle 59 Sur No. 45 D – 15 TANQUE – SIERRA MORENA COLEGIO DISTRITAL SIERRA MORENA SEDE A Calle 77 Sur No. 65 – 01

Calle 75 C Sur No. 71 – 03 ICES LAS BRISAS COLEGIO CERRO DEL SUR Calle 81 Sur No. 42 – 09 ALTOS DE LA ESTANCIA COLEGIO COMPARTIR SAN ISIDRO Carrera 77 C No. 59 A – 15 Sur MILLÁN COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE C Carrera 20 A No. 67 – 65 Sur GRAN PLAZA EL ENSUEÑO CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA EL ENSUEÑO Carrera 51 No. 59 C – 93 Sur CASA LINDA TUNAL UNIDAD 2 CONJUNTO RESIDENCIAL CASA LINDA DEL TUNAL UNIDAD 2 Calle 60 Sur No. 22 B – 55