Registraduría abre nuevos puestos de votación en Bogotá para elecciones 2019
noviembre 22, 2018 9:32 am
Para las elecciones de Autoridades Locales de 2019, los bogotanos contarán con una oferta ampliada de puestos de votación. Para estos comicios, la entidad dispuso 174 nuevos puestos en las 20 localidades de la ciudad para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en condiciones de dignidad, accesibilidad y seguridad.
La socialización de los nuevos puestos de votación se realiza a través de acciones conjuntas entre la Registraduría Distrital del Estado Civil y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – Idpac para invitar a los ciudadanos a consultar los nuevos lugares habilitados para votar en cada una de las localidades en 2019.
Con esta ampliación en la oferta de puestos de votación, Bogotá tendrá 816 puestos habilitados para recibir a los ciudadanos el 27 de octubre, fecha de la elección de autoridades locales.
Los ciudadanos que deseen consultar los puestos de votación para los comicios del próximo año podrán hacerlo en la página web de la entidad www.registraduria.gov.co y en la web de www.participacionbogota.gov.co
Quienes deseen cambiar el puesto de votación pueden adelantar la inscripción de la cédula desde el pasado 27 de octubre. Las registradurías auxiliares de Bogotá atenderán este trámite de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. así como en los trece centros comerciales de la ciudad que están habilitados para este proceso de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.
Para consultar los puntos adicionales a las registradurías habilitados para inscripción de cédulas, los ciudadanos podrán verificar las direcciones en www.registraduria.gov.co.
Lista de nuevos puestos de votación en Bogotá
|No
|Localidad
|Puestos de votación
|
1
|
Usaquén
|
|LAS PACHAS CALLE 186
|COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS
|Calle 186 No. 7 – 52
|BUEN CONSEJO
|COLEGIO BUEN CONSEJO
|Calle 104 No. 17 – 22
|PLAZOLETA SANTA BARBARA
|PLAZOLETA SANTA BÁRBARA
|Carrera 6 No. 115 – 65
|UNIVERSIDAD MILITAR
|UNIVERSIDAD MILITAR
|Carrera 11 No. 101 – 80
|LA ESTRELLITA
|COLEGIO LA ESTRELLITA
|Carrera 4 No. 187 D – 09
|ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN
|COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN
|Calle 175 No. 20 A – 26
|CARDENAL SANCHA
|COLEGIO CARDENAL SANCHA
|Calle 127 B BIS No. 21 – 02
|SIERVAS SAN JOSÉ – LA CALLEJA
|COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSÉ
|Calle 128 B No. 20 – 80
|COLEGIO PROVINMA
|COLEGIO PROVINMA
|Calle 145 No. 11 – 40
|COLEGIO SANS FACON
|COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN SAN FACON
|Calle 170 No. 17 A – 55
|ANGLO AMERICANO
|COLEGIO ANGLO AMERICANO
|Calle 170 No. 8 – 80 / 70
|PUREZA DE MARÍA
|COLEGIO PRIVADO PUREZA DE MARÍA
|Carrera 7 No. 147 – 02
|
2
|
Chapinero
|
|BETHLEMITAS – CALLE 65
|COLEGIO BETHLEMITAS
|Carrera 5 No. 65 – 55
|U. SANTO TOMÁS – CLAUSTRO
|UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
|Carrera 9 No. 51 – 11
|EL AQUINATE – U. SANTO TOMÁS
|UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
|Carrera 9 A No. 63 – 28
|COLEGIO NUEVO GIMNASIO
|COLEGIO NUEVO GIMNASIO
|Calle 80 No. 11-70
|UNIVERSIDAD CATÓLICA
|UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
|Carrera 13 No. 47 – 49
|UNIVERSIDAD DE LA SALLE
|UNIVERSIDAD DE LA SALLE
|Carrera 5 No. 59 A – 44
|
3
|
Santafé
|
|EL GRAN SAN
|CENTRO COMERCIAL EL GRAN SAN
|Carrera 10 No. 9 – 37
|COLEGIO RAMÓN JIMENO
|COLEGIO RAMÓN JIMENO
|Calle 26 No. 2 – 44
|COLEGIO LA GIRALDA
|COLEGIO DISTRITAL LA GIRALDA
|Calle 1 No. 3 – 60
|UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
|UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO (PARQUEADERO)
|Carrera 4 No. 22 Int. 1 Ed Módulo 21
|UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
|UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA SEDE IV
|Carrera 13 No. 13 – 65
|
4
|
San Cristóbal
|
|LA CASTAÑA
|SALÓN COMUNAL LA CASTAÑA
|Carrera 7 C Este No. 17 – 01 Sur
|ATENAS
|SALÓN COMUNAL ATENA
|Diagonal 34 A Sur No. 1 – 14 Este
|VILLA JAVIER LA MARÍA
|SALÓN COMUNAL VILLA JAVIER LA MARÍA
|Calle 8 Sur No. 3 A – 66
|LA BELLEZA
|COLEGIO DISTRITAL LOS LIBERTADORES – SEDE A
|Calle 64 Sur No. 10 A 39 Este
|AGUAS CLARAS
|COLEGIO DISTRITAL AGUAS CLARAS
|Calle 14 Sur No. 25 – 05 Este
|
5
|
Usme
|
|USME – CENTRO
|
COLEGIO DISTRITAL FRANCISCO ANTONIO ZEA – SEDE B
|Calle 104 Sur No. 14 – 90
|BRAZUELOS
|COLEGIO DISTRITAL BRAZUELOS
|Carrera 13 No. 137 D – 40 Sur
|CDC JULIO CESAR SANCHEZ
|CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JULIO CÉSAR SÁNCHEZ
|Av. Calle 91 Sur No. 3 C – 34 Este
|VÍA AL LLANO
|COLEGIO DISTRITAL FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE A
|Carrera 4 Este No. 83 – 03 Sur
|NUSADAL
|COLEGIO DISTRITAL NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS
|Calle 69 A Bis Sur No. 14 C – 18 M.J.
|
6
|
Tunjuelito
|
|JARDÍN INFANTIL ISLA DEL SOL
|JARDÍN INFANTIL ISLA DEL SOL
|Calle 67 B Sur No. 63 – 15
|LICEO SANTA BERNARDITA
|LICEO SANTA BERNARDITA
|Diagonal 51 A Sur No. 54 A – 32
|COLEGIO COOPERATIVO VENECIA
|COLEGIO COOPERATIVO VENECIA
|Diagonal 47 A Sur No. 53 A – 95
|COOPERATIVO NUEVO MUZU
|COLEGIO COOPERATIVO NUEVO MUZU
|Carrera 59 No. 51 B – 46 Sur
|LICEO CAMPESTRE CAFAM
|LICEO CAMPESTRE CAFAM
|Diagonal 58 Sur No. 29 – 26
|NUESTRA SEÑORA LAS VICTORIAS
|COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA
|Carrera 12 B No. 57 – 52 Sur
|SANTA CECILIA DE TUNJUELITO
|COLEGIO SANTA CECILIA DE TUNJUELITO
|Carrera 11 No. 52 – 41 Sur
|ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO
|ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO
|Calle 51 Sur No. 7 – 35
|PORFIRIO BARBA JACOB
|EXTERNADO PORFIRIO BARBA JACOB
|Carrera 18 No. 54 – 14 Sur
|
7
|
Bosa
|
|MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS
|COLEGIO MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS
|Carrera 78 D No. 59 A – 18 Sur
|COLISEO LA PALESTINA
|COLISEO LA PALESTINA
|Calle 68 Sur No. 81 G – 09
|NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
|COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH – BOSA – COMUNIDAD DOMINICAS HIJAS
|Calle 65 D Sur No. 80 C – 94
|MANUEL ELKÍN PATARROYO
|LICEO MANUEL ELKIN PATARROYO
|Carrera 81 A No. 82 A – 18 Sur
|ALMACÉN METRO AUTOPISTA SUR
|ALMACÉN METRO AUTOPISTA SUR – CENCOSUD
|Calle 57 Sur No. 77 A – 18
|JARDÍN INFANTIL OLARTE
|JARDÍN INFANTIL OLARTE – SDIS
|Carrera 71 D No. 54 – 15 Sur
|GIMNASIO LOS SAUCES
|GIMNASIO LOS SAUCES
|Carrera 88 F Bis No. 51 C – 01 Sur
|CLARETIANO – EL LIBERTADOR
|COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
|Calle 61 Sur No. 80 H – 40
|GIMNASIO REAL AMERICANO
|GIMNASIO REAL AMERICANO
|Calle 62 A Sur No. 91 A – 54
|LICEO CIUDAD CAPITAL
|LICEO CIUDAD CAPITAL
|Calle 65 Sur No. 100 A – 51
|JUAN MAXIMILIANO AMBROSIO
|COLEGIO DISTRITAL ORLANDO HIGUITA ROJAS SEDE B – JUAN MAXIMILIANO AMBROSIO
|Calle 57 Sur No. 86 F – 30
|INSTITUTO GUIMARC
|INSTITUTO GUIMARC
|Calle 71 C Sur No. 77 M – 53
|COLEGIO COLSUBSIDIO CHICALÁ
|COLEGIO COLSUBSIDIO CHICALA
|Carrera 87 No. 53 C – 26 Sur
|COLEGIO CIUDADANOS DEL FUTURO
|COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO
|Carrera 88 I No. 58 A – 12 Sur
|C.C. GRAN PLAZA BOSA
|CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA BOSA
|Calle 65 sur No. 78H-51
|
8
|
Kennedy
|
|COLEGIO DISTRITAL JACKELINE
|COLEGIO DISTRITAL JACKELINE SEDE B
|Carrera 77 Q No. 45 A – 21 Sur
|COLEGIO LUZ Y VIDA
|GIMNASIO CRISTIANO LUZ Y VIDA
|Calle 35 B Sur No. 86 C – 28
|COLEGIO RAFAEL GOBERNA
|COLEGIO RAFAEL GOBERNA
|Calle 38 C Sur No. 86 C – 15
|FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B
|COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B
|Carrera 80 A No. 51 B – 29
|LICEO EL CASTILLO
|LICEO EL CASTILLO
|Carrera 82 Bis No 7 D – 12
|CENTRO COMERCIAL TINTAL PLAZA
|CENTRO COMERCIAL TINTAL PLAZA
|Avenida Carrera 86 No. 6 – 37 / Av. Ciudad Cali con Américas
|SAGRADO CORAZON SEDE B
|COLEGIO SAGRADO CORAZON SEDE B
|Carrera 81 K No. 54 A – 18 Sur
|CODEMA
|COLEGIO DISTRITAL CODEMA
|Calle 2 No. 93 – 28
|SALÓN COMUNAL ROMA IV
|SALÓN COMUNAL ROMA IV SEGUNDO SECTOR
|Carrera 78 J No. 54 – 16 Sur
|KENNEDY CENTRAL
|COLEGIO DISTRITAL INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
|Carrera 38 C Sur No. 79 – 08
|FERNANDO SOTO APARICIO
|COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO – NUEVO KENNEDY
|Transversal 73 A Bis B No.36 – 47 Sur
|ROSA MARÍA DE GORDILLO
|COLEGIO ROSA MARÍA GORDILLO
|Carrera 73 D No.35 – 20 Sur
|SALÓN COMUNAL CARVAJAL OSORIO
|SALÓN COMUNAL CARVAJAL OSORIO
|Carrera 68 I No.37 D – 02 Sur
|CARLOS ARANGO VÉLEZ
|COLEGIO CARLOS ARANGO VÉLEZ
|Carrera 70 B No. 24 B – 35 Sur
|NICOLÁS ESGUERRA
|COLEGIO NICOLÁS ESGUERRA
|Calle 9 C No. 68 – 52
|SALÓN COMUNAL MARSELLA
|SALÓN COMUNAL MARSELLA
|Carrera 69 No. 8 – 28
|ISABEL II
|EL COLEGIO ISABEL II
|Diagonal 2 D No. 79 C – 83
|LICEO REYNEL
|LICEO REYNEL
|Calle 39 Sur No. 68 F – 15
|COLEGIO OEA ANTONIA SANTOS
|COLEGIO OEA SEDE ANTONIA SANTOS
|Carrera 69 Bis No. 30 -39 Sur
|SALÓN COMUNAL BOITA II SECTOR
|SALÓN COMUNAL BOITA II SECTOR
|Carrera 72 R Bis No. 48 – 11 Sur
|SALÓN COMUNAL SANTA CATALINA
|SALÓN COMUNAL SANTA CATALINA
|Carrera 72 Q Bis No.43 – 06 Sur
|COLEGIO INTEGRACIÓN MODERNA
|COLEGIO DE INTEGRACIÓN MODERNA
|Calle 4 No. 71 A – 41
|
9
|
Fontibón
|
|INTEGRADO SEDE B
|COLEGIO DISTRITAL INTEGRADO – SEDE B
|Calle 22 F No. 109 – 29
|ACUNAR
|JARDIN INFANTIL ACUNAR SABANA GRANDE
|Carrera 104 No. 13 D – 35
|CASA PENSAMIENTO INTERCULTURAL
|CASA DE PENSAMINETO INTERCULTURAL
|Diagonal 15 D No. 98 – 40
|COLEGIO LUIS ÁNGEL ARANGO
|COLEGIO DISTRITAL LUIS ÁNGEL ARANGO
|Carrera 103 No. 23 G – 01
|FERROCAJA
|COLEGIO DISTRITAL ANTONIO VAN ÜDEN SEDE B
|Calle 22 A Bis No. 93 A – 06
|EL CHARCO
|COLEGIO DISTRITAL VILLEMAR EL CARMEN SEDE C
|Calle 17 F No. 128 – 45
|MULTIPLAZA
|CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA
|Calle 19 A No. 72 – 57
|SALITRE PLAZA
|CENTRO COMERCIAL SALITRE PLAZA
|Carrera 68 B No. 24 – 39
|PABLO NERUDA
|COLEGIO DISTRITAL PABLO NERUDA SEDE B
|Calle 16 J No. 99 – 95
|CACIQUE HYNTIBA
|CASA DE LA CULTURA DE FONTIBON CACIQUE HYNTIBA
|Calle 17A No. 99 – 53
|TRES ESTANCIAS
|SALÓN COMUNAL TRES ESTANCIAS
|Calle 15 No. 119 A – 92
|
10
|
Engativá
|
|UNICENTRO DE OCCIDENTE
|CENTRO COMERCIAL UNICENTRO DE OCCIDENTE
|Carrera 111 C No. 86 – 05
|SALÓN COMUNAL ÁLAMOS
|SALÓN COMUNAL ÁLAMOS
|Calle 67 A No. 103 – 04
|LEÓN VALENCIA
|COLEGIO DISTRITAL GUILLERMO LEÓN VALENCIA
|Carrera 93 A No. 75 B – 80
|LA CLARITA
|SALÓN COMUNAL BARRIO LA CLARITA
|Carrera 83 No. 70 – 15
|CENTRO EDUCATIVO SCALAS
|CENTRO EDUCATIVO SCALAS
|Carrera 82 No. 68 B – 09
|NACIONES UNIDAS SEDE B
|COLEGIO DISTRITAL NACIONES UNIDAS SEDE B
|Calle 73 A No 69 J – 10
|COLEGIO NORTE ADVENTISTA
|COLEGIO ADVENTISTA DEL NORTE
|Carrera 70 G No. 71 – 04
|ALCALÁ SEDE B
|COLEGIO DISTRITAL NESTOR FORERO ALCALA SEDE B
|Diagonal 70 No. 70 – 40
|DIVERPLAZA
|CENTRO COMERCIAL DIVERPLAZA
|Transversal 99 No. 70 A – 89
|MARGARITA BOSCO
|COLEGIO MARGARITA BOSCO
|Av. Calle 63 No. 73 A – 44
|COLEGIO COPES
|COLEGIO PEDAGÓGICO DEL ESPÍRITU SANTO
|Calle 72 No. 102 – 23
|
11
|
Suba
|
|COLEGIO JORGE MARIO BERGOGLIO
|COLEGIO DISTRITAL JORGE MARIO BERGOGLIO
|Calle 134 A No.113 C – 51
|COLEGIO VEINTIÚN ÁNGELES
|COLEGIO DISTRITAL VEINTIÚN ÁNGELES
|Carrera 90 No.154 A – 09
|CHORRILLOS
|COLEGIO DISTRITAL NICOLÁS BUENAVENTURA SEDE B
|Kilometro 7 Via Suba – Cota
|HUNZA SEDE A
|COLEGIO DISTRITAL HUNZA – SEDE A
|Carrera 84 A No.129 A – 40
|MÁXIMINO POITIERS
|COLEGIO MÁXIMINO POITIERS
|Calle 152 A No.102 – 51
|SALÓN COMUNAL AURES II
|SALÓN COMUNAL AURES II
|Carrera 105 B No.129 D – 92
|SALÓN COMUNAL VILLA MARIA
|SALÓN COMUNAL VILLA MARIA
|Carrera 111 No.135 – 25
|SALÓN COMUNAL VILLA CINDY
|SALÓN COMUNAL VILLA CINDY
|Calle 137 B No.157 – 17
|FLORESTA OUTLET
|CENTRO COMERCIAL OUTLET LA FLORESTA
|Carrera 69 No. 98 A – 45
|COLEGIO JOHN DEWEY
|COLEGIO JOHN DEWEY
|Transversal 54 No. 111 – 85
|COLEGIO CARO Y CUERVO
|COLEGIO EXTERNADO CARO Y CUERVO
|Calle 150 A No. 50 – 57
|CC PORTOALEGRE
|CENTRO COMERCIAL PORTOALEGRE
|Carrera 58 No. 137 B – 01
|CC PARQUE LA COLINA
|CENTRO COMERCIAL PARQUE LA COLINA
|Carrera 58 D No. 146 – 51
|LICEO DE LONDRES
|COLEGIO NUEVO LICEO DE LONDRES
|Calle 146 F No. 72 C – 95
|COLEGIO MARYMOUNT
|FUNDACIÓN COLEGIO MARYMOUNT
|Calle 169 B No. 74 A – 02
|SAN JOSÉ BAVARIA- ABRAHAM LINCOLN
|COLEGIO ABRAHAM LINCOLN SEDE BACHILLERATO
|Calle 170 No. 65 – 31
|COLEGIO DEL BOSQUE
|COLEGIO DEL BOSQUE – UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
|Carrera 65 No. 170 – 20
|COLEGIO SANTIAGO ALBERIONI
|COLEGIO SANTIAGO ALBERIONI
|Carrera 62 No. 169 A – 14
|COLEGIO ALFONSO JARAMILLO
|COLEGIO ALFONSO JARAMILLO
|Carrera 58 No. 167 – 20
|MIRANDELA – NUEVA ZELANDIA
|COLEGIO NUEVA ZELANDIA SEDE BE
|Calle 187 No. 49 – 42
|CENTRO COMERCIAL SANTAFE
|CENTRO COMERCIAL SANTAFE
|Calle 185 No. 45 – 03
|
12
|
Barrios Unidos
|
|ISERRA 100
|CENTRO COMERCIAL ISERRA 100
|Transversa 55 No. 98 A – 66
|SAN MIGUEL
|IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. “SAN MIGUEL”
|Calle 65 No. 52 – 20
|PLAZA DE LOS ARTESANOS
|PLAZA DE LOS ARTESANOS
|Carrera 60 No. 63 A – 52
|CAFAM AV 68
|CENTRO COMERCIAL CAFAM AV 68
|Av. Carrera 68 No. 96 – 50
|
13
|
Teusaqui-llo
|
|COLEGIO DEL PILAR
|COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
|Calle 62 No. 27 A – 12
|
|UNIVERSIDAD ECCI
|UNIVERSIDAD ECCI SEDE D
|Carrera 19 No. 48 – 32
|
|GIMNASIO CENTRO NARIÑO
|GIMNASIO CENTRO NARIÑO
|Av. Las Américas No. 33 – 50
|
|COLEGIO SANTA CLARA
|COLEGIO SANTA CLARA
|Av. Carrera 28 No. 35 – 35
|14
|
Los Mártires
|
|CENTRO MEMORIA
|CENTRO MEMORIA
|Carrera 19 B No. 24 – 32
|SALÓN COMUNAL SANTA ISABEL
|SALÓN COMUNAL SANTA ISABEL
|Calle 1 D BIS No. 29 – 92
|
15
|
Antonio Nariño
|
|COLEGIO ADVENTISTA EMMANUEL
|COLEGIO ADVENTISTA EMMANUEL
|Calle 10 B Sur No. 18 A – 15
|SALÓN COMUNAL VILLA MAYOR
|SALÓN COMUNAL CIUDAD VILLA MAYOR
|Carrera 34 C No. 34 – 18 sur
|CINCO DE NOVIEMBRE
|SALÓN COMUNAL CINCO DE NOVIEMBRE
|Calle 39 A Sur No. 39 A – 12
|CASA COMUNAL CIUDAD JARDÍN
|CASA COMUNAL CIUDAD JARDÍN
|Carrera 12 F No. 19 – 37 Sur
|
16
|
Puente Aranda
|
|EL REMANZO
|COLEGIO CIUDAD MONTES
|Av. Calle 8 Sur No. 38 A – 46
|COLEGIO RÓMULO GALLEGO
|COLEGIO DISTRITAL RÓMULO GALLEGO
|Carrera 31 B No.1 – 13
|SALÓN COMUNAL VERAGUAS
|SALÓN COMUNAL VERAGUAS CENTRAL
|Calle 4 A No. 32 A – 77
|INSTITUTO DE INTEGRACIÓN CULTURAL
|INSTITUTO DE INTEGRACIÓN CULTURAL
|Calle 5 C No. 31 C – 16
|COLEGIO DISTRITAL SORRENTO
|COLEGIO DISTRITAL SORRENTO SEDE A
|Calle 5 B No. 53 C – 74
|LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
|COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO SEDE C
|Calle 2 A No. 47 – 59
|CULTURA POPULAR
|COLEGIO DISTRITAL CULTURA POPULAR SEDE A
|Calle 32 Sur No. 51 – 12
|SAN EUSEBIO
|COLEGIO DISTRITAL BENJAMÍN HERRERA SEDE A
|Carrera 51 A No. 26 – 38 Sur
|LOS ÁNGELES
|COLEGIO DISTRITAL JULIO GARAVITO SEDE B
|Calle 39 Sur No. 51 F – 59
|PLAZA CENTRAL
|CENTRO COMERCIAL PLAZA CENTRAL
|Carrera 65 No. 11 – 50
|JORGE GAITÁN CORTÉS
|COLEGIO DISTRITAL MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE A
|Calle 17 B Sur No. 34 A – 21
|UNAD CIUDAD MONTES
|UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA UNAD CIUDAD MONTES
|Transversal 35 No. 12 – 38 Sur
|
17
|
La Candelaria
|
|COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOMÉ
|COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOMÉ
|Carrera 7 No. 9 – 54
|AUTÓNOMA DE COLOMBIA
|FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA
|Calle 12 B No. 4 – 31
|EGIPTO ESCUELA QUINTA DÍAZ
|ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (SEDE BACHILLERATO)
|Calle 9 A No. 0 – 30
|LA SALLE CANDELARIA
|UNIVERSIDAD DE LA SALLE
|Carrera 2 No. 10 – 70
|
18
|
Rafael Uribe Uribe
|
|INTEG. RAFAEL DELGADO SALGUERO
|COLEGIO DISTRITAL INTEGRACIÓN RAFAEL DELGADO SALGUERO
|Carrera 26 No. 35 A – 38 Sur
|PARROQUIAL SAN JOSÉ
|COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ
|Trasversal 16 F No. 46 B – 15 Sur
|BERNARDO JARAMILLO
|COLEGIO DISTRITAL BERNARDO JARAMILLO
|Calle 47 Sur No. 19 A – 03
|MARÍA CANO
|COLEGIO DISTRITAL MARÍA CANO
|Transversal 5 U No. 48 J – 30 Sur
|CAFAM SANTA LUCÍA
|CAFAM SANTA LUCÍA
|Diagonal 36 Sur No. 16 B – 26
|DIANA TURBAY
|COLEGIO DISTRITAL DIANA TURBAY
|Diagonal 49 Sur No. 2 A – 01
|ALIANZA QUIROGA
|COLEGIO DISTRITAL ALIANZA QUIROGA
|Carrera 23 No. 35 – 20 sur
|ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
|COLEGIO DISTRITAL ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
|Calle 22 No. 22 – 65
|TORRE MAYOR
|COLEGIO DISTRITAL TORRE MAYOR
|Calle 33 Sur No. 26 G – 10
|
19
|
Ciudad Bolívar
|
|LAS QUINTAS
|COLEGIO DISTRITAL ESTRELLA DEL SUR SEDE B
|Calle 75 Sur No. 18 B – 45
|COLEGIO FANNY MIKEY
|COLEGIO DISTRITAL FANNY MIKEY
|Carrera 18 N No. 70 A – 05 Sur
|MARANDÚ
|COLEGIO DISTRITAL SANTA BARBARA SUR
|Carrera 18 X No. 68 A – 02 Sur
|LAS MANAS
|COLEGIO DISTRITAL ARBORIZADORA ALTA SEDE A
|Carrera 43 No. 70 A – 50 Sur
|BALMORAL
|CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO IDIPRON
|Carrera 70 C No. 60 B – 05 Sur
|LA CORUÑA – LICEO CONTADORA
|LICEO CONTADORA
|Calle 59 Sur No. 45 D – 15
|TANQUE – SIERRA MORENA
|COLEGIO DISTRITAL SIERRA MORENA SEDE A
|Calle 77 Sur No. 65 – 01
Calle 75 C Sur No. 71 – 03
|ICES LAS BRISAS
|COLEGIO CERRO DEL SUR
|Calle 81 Sur No. 42 – 09
|ALTOS DE LA ESTANCIA
|COLEGIO COMPARTIR SAN ISIDRO
|Carrera 77 C No. 59 A – 15 Sur
|MILLÁN
|COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE C
|Carrera 20 A No. 67 – 65 Sur
|GRAN PLAZA EL ENSUEÑO
|CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA EL ENSUEÑO
|Carrera 51 No. 59 C – 93 Sur
|CASA LINDA TUNAL UNIDAD 2
|CONJUNTO RESIDENCIAL CASA LINDA DEL TUNAL UNIDAD 2
|Calle 60 Sur No. 22 B – 55
|20
|Sumapaz
|
|LA YE SANTA ROSA
|SALÓN COMUNAL SANTA ROSA
|Centro Poblado Corregimiento de Santa Rosa
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