Senado aprobó transformación de Coldeportes en Ministerio del Deporte con sede en Cali

–La plenaria del Senado de la República aprobó en bloque y por unamidad el proyecto de ley que crea el Ministerio del Transporte. La iniciativa transforma el actual Departamento Administrativo del Deporte, la Recreacion, la Actividad Fisica y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, COLDEPORTES en la nueva cartera ministerial, con sede en la ciudad de Cali.

Según lo aclararon el gobierno y los congresistas la creación del ministerio del Deporte no tendrá ninguna afectación presupuestal, ni gastos adicionales.

Los senadores votaron en bloque y por unanimidad, los 17 artículos que contiene la ley para la aprobación del ministerio, mientras el único punto a discusión fue el 6, donde se discutió la sede de la nueva cartera.

Senadores de las diferentes bancadas intervinieron para apoyar el proyecto, aunque se encaminaron especialmente en la discusión para determinar la sede, unos en contra y otros a favor, exponiendo argumentos por costos de traslado para gestiones pertinentes mientras se argumentaba que era lo mejor para descentralizar los entes nacionales.

Pese a las exposiciones, la plenaria voto con 65 votos a favor y 11 en contra, logrando así las mayorías para que la sede del naciente ministerio se ubique en la capital del Valle.

La actual planta de personal de Coldeportes no se verá afectará y pasará automáticamente a ser parte del nuevo ministerio con un presupuesto de 570 mil millones de pesos aprobado para el 2018 y no se ocasionarán otros gastos, dado que la transformación se realizará de forma, más no de estructura, explicó el ponente del proyecto, senador Roosvelt Rodríguez Rengifo (Partido de la U), agregando que es un aspecto muy importante para su funcionamiento.

Es de señalar que el proyecto de ley de transformación de la entidad rectora del deporte colombiano a ministerio, contiene 18 artículos para su estructura y tendrá como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, para promover el bienestar, la calidad de vida, así como contribuir a la salud pública, a la educación, a la cultura, a la cohesión social, a la conciencia nacional y a las relaciones internacionales, a través de la participación de los actores públicos y privados.

De otra parte y en cuanto a sus funciones se establece como el de formular, coordinar la ejecución y evaluar las políticas, planes, programas y proyec­tos, además de en materia del deporte, la recreación, la actividad física, y el aprovechamiento del tiempo libre.

Además, el dirigir y orientar la formulación, adop­ción y evaluación de las políticas, pla­nes, programas y proyectos del sector administrativo del deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.

El nuevo ministerio tendrá que elaborar, de conformidad con la ley or­gánica respectiva y con base en los planes municipales y departamentales, el plan sec­torial para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, que garantice el fomento y la práctica del deporte, la recreación, el apro­vechamiento del tiempo libre, y la educa­ción física en concordancia con el Plan Na­cional de Educación, entre otros, señala unos de los 35 puntos que contiene la ley y donde se destaca especialmente el no aumento de gastos en la citada transición.

La estructura del nuevo ministerio estará conformada por el despacho del Ministro, oficinas de control interno, asesor de planeación y jurídica. Igualmente contará con Viceministro, de quien dependerán las direcciones de posicionamiento y liderazgo deportivo, fomento y desarrollo, recursos y herramientas del sistema nacional del deporte y de inspección, vigilancia y control. Finalmente contará con una Secretaría General, órganos de asesoría y coordinación, además de una comisión de personal.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizará los ajustes correspondientes para transferir al Ministerio del Deporte, los recursos aprobados en la ley de presupuesto, a favor del departamento administrativo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre (Coldeportes).

Finalmente, el Ministerio de Hacienda trasladará los recursos y se establece un año de transición para su total transformación.

El proyecto hará ahora tránsito a la Cámara de Representantes para sus dos respectivos debates y análisis para su posible posterior aprobación. (Información Prensa Senado).