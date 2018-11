Tatiana Calderón cierra temporada de GP3 en Abu Dabi

Tatiana Calderón, del equipo Jenzer Motorsport, llega con buenas sensaciones a los Emiratos Árabes Unidos tras dos entrenamientos productivos junto al equipo Sauber de Fórmula Uno, de los cuales buscará poner en práctica en las sesiones que le esperan.

La colombiana está ubicada decimosexta en el campeonato con un total de nueve puntos, los cuales buscará incrementar en su casillero y así cerrar el año con broche de oro.

La programación comenzará este viernes a las 01:15 a.m. (hora de Col). con la única práctica libre, para después pasar a la clasificación, la cual está prevista a las 06:10 a.m. (hora de Col). La primera carrera será el sábado a las 03:30 a.m. (hora de Col). y la segunda el domingo a las 03:10 a.m. (hora de Col).

Tatiana Calderón #9 Jenzer Motorsport:

“Han pasado muchas cosas desde Sochi hasta Abu Dabi, muchas muy emocionantes para mi carrera, pero obviamente hay que volverse a concentrarse bien en lo que importa, que es terminar bien la temporada. Abu Dabi es un circuito que conozco bastante bien, y me gusta. Vengo de mi mejor fin de semana en GP3 en Sochi y vengo con algunos kilómetros de mi test en un F1. Ojalá pueda poner a prueba o en práctica todo lo que he aprendido en las últimas semanas y rematar bien la temporada”.