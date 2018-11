Uribe se deja caer en brazos de la Alianza Verde y el Polo; aquí el video

–Aceptando un ejercicio pedagógico promovido por el senador Antanas Mockus, bajo el eslogan “confiemos, acerquémonos”, el expresidente Alvaro Uribe no solo se acercó, sino que se dejó caer en brazos de la Alianza Verde y el Polo.

El singular hecho se produjo en la mismísima sesión plenaria del Senado de la República, para acercar a tradicionales antagonistas políticos, que concluyó con un sonoro aplauso de los congresistas.

La actividad pedagógica la realizó Mockus frente a la mesa directiva de la corporación, tras una corta introducción en la que estableció que “la pesistencia en acentuar las diferencias no conduce a ningún lado” y evocando los cuentos de Kafka dijo que estos “mostraban que aquel que creían la solución no entendía que traía la solución, y el guardia cerraba la puerta diciendo: esta puerta estaba abierta para ti y no te diste cuenta”.

Luego, Mockus invitó a Uribe a hacer parte del ejercicio, para el cual ubicó al expresidente en medio de él y del senador del Polo Alberto Castilla, para que se dejara caer alternativamente en uno y otro. Mockus y Castilla también se dejaron caer en brazos de Uribe.

Veamos el desarrollo de la curiosa dinámica, cuyo video fue publicado en su cuenta en Twitter por Mockus.

"Algún día tres colombianos cualesquiera que se encuentren confiarán como nosotros tres acabamos de confiar. Ese día puede estar cerca. Acerquémoslo" pic.twitter.com/AvVOYZBFMh — Antanas Mockus (@AntanasMockus) November 21, 2018

El expresidente Uribe Vélez también lo colgó en la misma red social, diciendo: “Todo mi respeto al Sen Antanas, y gracias también al Sen Castilla”

Todo mi respeto al Sen Antanas, y gracias también al Sen Castilla pic.twitter.com/64jdWFzyHT — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 21, 2018