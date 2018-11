La Selección Colombia Sub20 de Fútbol de Salón avanzó, este miércoles, 21 de noviembre, a los cuartos de final del Mundial C20, que se lleva a cabo en Valledupar, al obtener la tercera victoria, ante Sudáfrica, 4-1, en juego celebrado este miércoles, 21 de noviembre.

Con este resultado Colombia se mantiene invicto en el certamen, luego de ganar en la fase de grupos, 22-0, a India, el domingo 19, y 10-0, a Australia.

Este viernes, 23 de noviembre, Colombia jugará su partido ante Paraguay, por un cupo a las semifinales.

Así se jugarán los cuartos de final:

16:30 Cataluña vs Sudáfrica

18:00 Brasil vs Italia

19:30 Colombia vs Paraguay

21:00 Argentina vs Marruecos