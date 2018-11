Consejos para proteger su correo del molesto Spam

A propósito de la ciber semana y el incremento de compras online por la temporada de fin de año, es importante que los usuarios de internet no den papaya. Los ciberdelicuentes están al acecho. En promedio, una persona tiene entre tres y cuatro cuentas, ya sea de correo electrónico, redes sociales o accesos empresariales a su cargo.

Estos perfiles, aunque la mayoría de los usuarios no lo dimensionen, son un activo económico de gran valor. Ahora, con la explosión de transacciones online, el valor de una contraseña tiene aún más peso.

Según estudios internacionales realizados por Google, cada semana son robadas 250.000 cuentas de correo electrónico, de las cuales 235.000 son ‘hackeadas’ (sus contraseñas son descifradas por terceros). El mismo estudio de Google determinó que más de 1.900 millones de cuentas de correo, con su respectiva contraseña, se venden en el mercado negro, a un costo que oscila entre USD$0,50 y USD$10, para paquetes que contienen hasta 1.000 cuentas robadas.

Según estadísticas del equipo de Seguridad Informática de TigoUne, cada mes 71.411.473 de correos Spam son bloqueados por las plataformas de la Compañía para prevenir cuantiosas pérdidas de información en las empresas. Esto quiere decir que, cada día se pueden recibir cerca de 23.000 correos Spam.

El correo spam se refiere a mensajes basura que no deberían llegar a su bandeja de entrada porque vienen de remitentes desconocidos que el sistema reconoce como peligrosos, o viene de una cadena masiva de correos o de idiomas o países poco frecuentes.

“Para las empresas, perder información valiosa por recibir correos de Spam puede generar altos impactos económicos en su operación. Es necesario invertir altas sumas de dinero en sistemas para recuperar los datos, y volver a blindar las plataformas para prevenir nuevos ataques. Esto, sin contar la afectación en la reputación y en el valor de las acciones cuando la falta de seguridad afecta a los usuarios”, explicó Teresa Reyes, vicepresidenta de Operaciones de TigoUne.

“Para las empresas, perder información valiosa por recibir correos de Spam puede generar altos impactos económicos en su operación. Es necesario invertir altas sumas de dinero en sistemas para recuperar los datos, y volver a blindar las plataformas para prevenir nuevos ataques. Esto, sin contar la afectación en la reputación y en el valor de las acciones cuando la falta de seguridad afecta a los usuarios”, explicó Teresa Reyes, vicepresidenta de Operaciones de TigoUne.

Seis consejos para la ciber semana y más allá

Expertos de TigoUne comparten cinco consejos para que los empleados eviten caer en trampas como los correos de Spam:

1. Cree contraseñas que tengan un significado único

Al momento de conformar una contraseña es recomendable que utilice frases. Recuerde complementar con números y símbolos o alternar con letras mayúsculas y minúsculas. Estos son cruciales para aumentar la seguridad de las claves. Ejemplo: Mi hija se llama Graciela Jaramillo Villa = MhslGJV + símbolos y números = #MhslGJV2018#*

2. No abra

Si se le filtró un correo Spam lo más recomendable es que no lo abra. ¿Cómo reconocerlo? Fácil: el remitente es desconocido, el asunto casi siempre está en inglés o habla de una promoción o premio inverosímil. Selecciónelo y elimínelo sin abrirlo.

3. Filtre

Cuando lleguen correos Spam, además de borrarlos sin abrirlos, utilice los filtros automáticos que tienen las plataformas de correo para que no le vuelvan a llegar contenidos desde esas cuentas.

4. Evite tener la misma contraseña en todas las plataformas

Esta práctica lo hace muy vulnerable, porque al descifrar una de sus contraseñas se puede acceder a todas sus aplicaciones personales o profesionales. Si hace esto porque se le dificulta recordar una clave por sistema, incluya variaciones y adicione al final el nombre o abreviatura de la aplicación o plataforma a la que va a acceder. Ejemplo: #MhslGJV2018#*mail, #MhslGJV2018#*citas, etc.

5. No responda

Si por error o accidente abrió el correo Spam NO lo responda por ningún motivo. Si lo hace, su correo quedará almacenado en las bases de datos de los delincuentes y le empezarán a bombardear desde otras cuentas, ya que identificarán que usted es un usuario activo.

6. No se confíe

Los ciberdelincuentes también atacan los dispositivos móviles. No importa el dispositivo, el riesgo es igual. Por esto, es recomendable que utilice antivirus y los filtros correspondientes para celulares.