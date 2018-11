Crisis universitaria: Terminó semana de negociaciones sin acuerdo; estudiantes y docentes anuncian nuevas marchas

–En medio del cierre de la Ciudad Universitaria en Bogotá para frenar el vandalismo y nuevos disturbios promovidos por encapuchados en Popayán, entre otros incidentes, terminó sin acuerdo una semana de negociaciones entre el gobierno y representantes de estudiantes y docentes de las universidades públicas. No se vislumbra a corto plazo una solución a la crisis universitaria en Colombia.



La víspera, hacia las 10 de la noche, se cerró una semana de conversaciones entre gobierno y representantes de los estudiantes y profesores en paro. Y el único acuerdo fue el de continuar los diálogos el próximo martes 27 de noviembre.

Así lo registraron en un comunicado:

Al margen, estudiantes y profesores, notificaron que el paro “se mantiene”, tras considerar insuficiente la promesa del gobierno de destinar 360 mil millones de pesos en los próximos cuatro años para cubrir el déficit de las universidades públicas.

Andrés Gómez, vocero de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, UNEES, advirtió que la oferta gubernamental es insuficiente.

“Nosotros hemos venido exigiendo trasciende el billón de pesos”, precisó.

Las organizaciones de estudiantes y docentes, ACREES, UNEES, FENARES, ASPU, ASOPRUDEA, entre otras, que conforman “el frente amplio por la defensa de la educación superior”, tras advertir que las ofertas gubernamentales no satisfacen sus demandas, anunciaron nuevas marchas para el próximo miércoles 28 de noviembre.

Informe sobre la Mesa de Negociación entre estudiantes, profesores y el gobierno nacional. Aún no se ha llegado a ningún acuerdo y nos vemos el 28 de noviembre en las calles. ¡De eso depende el éxito de la mesa! pic.twitter.com/GauHBaWCQa

Previamente, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla fijó su posición frente a las demandas de los estamentos universitarios y reseñó así las respuestas:

1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha acompañado la mesa de diálogo para la construcción de acuerdos y soluciones que permitan resolver la situación actual de la educación superior, y ha estado atento a escuchar propuestas, responder preguntas, aclarar cifras y formar parte de esta importante conversación.

2. En el marco de esta mesa de diálogo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aclaró la realidad de las cifras presupuestales del 2018, detallando el uso de todos los recursos.

En particular, ante la inquietud formulada sobre la existencia, para 2018, de $57.1 billones del Presupuesto General de la Nación que estarían disponibles sin un uso específico, el Ministerio de Hacienda se permite aclarar que los $57.1 billones que, a 31 de octubre de 2018, se encontraban aún sin comprometer, tienen usos ciertos y específicos ya previstos en la Ley de Presupuesto y se destinarán para cumplir las obligaciones relacionadas con los gastos de personal, gastos generales, y transferencias de la Nación, como pensiones, Sistema General de Participaciones –SGP- (incluyendo el componente de educación) y las prestaciones sociales del magisterio. Asimismo, otra parte de estos recursos se destinará a atender el servicio de la deuda externa e interna, el pago de los programas sociales y la financiación de la implementación del programa de paz y posconflicto.

De esta manera, como lo ha manifestado el señor presidente Iván Duque, dado que no es posible acceder a dichos recursos para cubrir el déficit presupuestal de las IES públicas en 2018, se ha ratificado la ausencia de espacio adicional, en la medida en que la estabilidad macroeconómica del país exige que los esfuerzos sean consistentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Presupuesto General de la Nación del 2018 y el cumplimiento de la Regla Fiscal.

3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reitera que ha presentado propuestas al Congreso de la República que permitan financiar $2 billones del sector educación para el año 2019, con el fin de atender las necesidades de los programas de alimentación escolar, infraestructura educativa y fortalecimiento de la educación superior.

4. En conjunto, los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional han realizado propuestas concretas que aumentan la base presupuestal y fortalecen las instituciones públicas de educación superior. Dentro de ellas, se ha propuesto aumentar la base presupuestal de las IES públicas, en el IPC más 3% para 2019, e IPC más 4% para 2020, 2021 y 2022, con el objetivo de dar estabilidad financiera al sector en el mediano plazo. De igual manera, se ha planteado destinar, del Presupuesto General de la Nación para 2019, $350.000 millones de pesos, de los cuales se asignarían $250.000 millones para el saneamiento de pasivos de las IES públicas y $100.000 millones para inversión, mientras que para los años 2020 a 2022 se asignarían $300.000 millones anuales para inversión.

5. El Gobierno nacional continuará realizando todos los esfuerzos y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público seguirá participando en la mesa de diálogo con los estudiantes y profesores, explorando alternativas que permitan resolver la situación actual y de mediano plazo de la Educación Superior. Fin del comunicado del Minhacienda.

El presidente Iván Duque dijo que espera que la mesa de conversaciones llegue finalmente a un acuerdo que ponga fin a la anormalidad académica.“Yo no soy antagonista de los jóvenes; yo quiero ser parte de la solución”, recalcó este jueves el Presidente Iván Duque al pedir nuevamente que se reconozcan los esfuerzos que ha hecho el Gobierno, en sus primeros 100 días de gestión, para fortalecer el sector de la educación en general y la educación superior en particular.

Respecto al reclamo de recursos por 500 mil millones de pesos para el 2018 que plantean los estudiantes, el Presidente preguntó: “¿Cuándo se aprobó el presupuesto para la educación de este año? ¿En estos 100 días? Claramente no. Se aprobó el año pasado y nadie lo reclamó. Además, cuando se dieron esos reclamos por aportes a la base de IPC + 1.8, que fueron insuficientes, tampoco se reclamó”.

Yo no he sido displicente con ningún colombiano, siempre he invitado a la ciudadanía a un diálogo franco. Celebro que la @Mineducacion esté sentada con los estudiantes, y espero que el resultado sea la construcción de una agenda por el bien de nuestro país. #ColombiaBicentenaria pic.twitter.com/qTPXEAxIfM

