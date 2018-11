Estos son los cierres viales por la “Carrera Asics Golden Run 21k”

Este domingo, 25 de noviembre, se realizará la “Carrera Asics Golden Run 21k” y para facilitar el desarrollo de la jornada y que los ciudadanos no tengan ningún inconveniente al movilizarse, la Secretaría de Movilidad informó cuales son los recorridos autorizados.

¿Qué es la Carrera Asics Golden Run 21k?

Este evento de talla mundial, con gran trayectoria en Brasil, se ha expandido hacia diferentes capitales de Sudamérica como Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima. El 25 de noviembre llega a Bogotá con su distinguido trazado veloz, especial para aquellos atletas que quieren experimentar nuevas distancias y mejorar sus tiempos en competencia.

Además de estos desvios, los usuarios del servicio 17-7 La Esmeralda de TransMilenio tendrán un ajuste en el inicio de su operación, el cual comenzará a operar a partir de la 01:00 p.m.

Recorridos de carrera

Recorrido 21K (Mapa 1)

Salida por puerta de Bolívar 4 – Av. Carrera 60 (calzada occidental) al Sur – retorno a la altura del cruce férreo – Av. Carrera 60 (calzada oriental) al Norte – retorno a la altura de la glorieta Av. Calle 63 (arco Sur) – Av. Calle 63 (calzada Sur) al Occidente – Av. Constitución (calzada oriental) al Sur – Av. La Esperanza (calzada Norte) al Oriente – Carrera 59 al Norte – Calle 24A (calzada Sur) al Oriente – retorno a la altura de la Carrera 51 – Calle 24A (calzada Norte) al Occidente – Carrera 59 al Norte – Av. Calle 26 (calzada de servicio) al Oriente – conectante Av. Calle 26 por Av. Carrera 50 – Av. Carrera 50 (calzada occidental) al Norte – retorno a la altura de la Av. Calle 53 – Av. Carrera 50 (calzada occidental) al Sur – Calle 44 (calzada Sur) al Occidente – Av. Carrera 60 (calzada oriental) al Sur – retorno a la altura de la calle 42 – Av. Carrera 60 (calzada occidental) al Norte – Cambio de calzada en Av. Calle 53 – Av. Carrera 60 (calzada oriental) al Norte – retorno a la altura de la glorieta Av. Calle 63 (arco Sur) – Av. Carrera 60 (calzada occidental) al Sur – Av. Calle 53 (calzada Sur) al Occidente – retorno a la altura de la Av. Carrera 68 – Av. Calle 53 (calzada Norte) al Oriente – ingreso al Parque Metropolitano Simón Bolívar (PMSB) puerta 5 – 3,3 kilómetros por los caminos internos del PMSB – Plaza de Eventos PMSB.

Recorrido 10K (Mapa 1)

Salida por puerta de Bolívar 4 – Av. Carrera 60 (calzada occidental) al Norte – retorno a la altura de la glorieta Av. Calle 63 (arco Sur) – Av. Carrera 60 (calzada oriental) al Sur – Calle 44 (calzada Norte) al Oriente – Carrera 59 al Sur – Calle 44 (calzada Sur) al Occidente – Av. Carrera 60 (calzada oriental) al Sur – retorno a la altura de la Calle 42 – Av. Carrera 60 (calzada occidental) al Norte – Cambio de calzada en Av. Calle 53 – Av. Carrera 60 (calzada oriental) al Norte – retorno a la altura de la glorieta Av. Calle 63 – Av. Carrera 60 (calzada occidental) al Sur – Av. Calle 53 (calzada Sur) al Occidente – retorno a la altura de la Av. Carrera 68 – Av. Calle 53 (calzada Norte) al Oriente – ingreso al PMSB puerta 5 – 3.3 kilómetros por los caminos internos del PMSB – Plaza de Eventos PMSB.



Mapa 1. Carrera ASICS 21K y 10K 2018

Cierres viales autorizados

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar seguridad a los usuarios de la vía, la SDM autorizó las siguientes afectaciones viales:

TRAMO VIAL TIPO DE CIERRE HORA CIERRE HORA HABILITACIÓN Av. Carrera 60 entre Av. Calle 63 y Av. Calle 26 Cierre total de las calzadas oriental y occidental 08:30 horas del 25 de noviembre de 2018 12:30 horas del 25 noviembre de 2018 Av. Calle 63 entre Av. Carrera 60 y Av. Constitución Cierre total de la calzada Sur 08:30 horas del 25 de noviembre de 2018 10:30 horas del 25 noviembre de 2018 Av. Constitución entre Av. Calle 63 y Av. La Esperanza Cierre total de la calzada oriental 08:30 horas del 25 de noviembre de 2018 10:50 horas del 25 noviembre de 2018 Av. La Esperanza entre Av. Constitución y Av. Carrera 50 Cierre total de la calzada Norte 08:30 horas del 25 de noviembre de 2018 11:00 horas del 25 noviembre de 2018 Carrera 59 entre Av. La Esperanza y Av. Calle 26 Cierre total 08:30 horas del 25 de noviembre de 2018 11:30 horas del 25 noviembre de 2018 Calle 24A entre Carrera 59 y Carrera 51 Cierre total de las calzadas Norte y Sur 08:30 horas del 25 de noviembre de 2018 11:30 horas del 25 noviembre de 2018 Av. Calle 26 entre Carrera 59 y Av. Carrera 50 Cierre total de la calzada de servicio Sur 08:30 horas del 25 de noviembre de 2018 11:30 horas del 25 noviembre de 2018 Av. Carrera 50 entre Av. La Esperanza y Av. Calle 53 Cierre total de la calzada occidental 08:30 horas del 25 de noviembre de 2018 12:00 horas del 25 noviembre de 2018 Calle 44 entre Av. Carrera 50 y Av. Carrera 60, ciclovía Cierre total calzada Sur 08:30 horas del 25 de noviembre de 2018 12:00 horas del 25 noviembre de 2018 Av. Calle 53 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 Cierre total de las calzadas Norte y Sur 08:30 horas del 25 de noviembre de 2018 12:30 horas del 25 noviembre de 2018 Av. Carrera 60 entre Av. La Esperanza y Av. Calle 26 Cierre total de la calzada oriental 08:30 horas del 25 de noviembre de 2018 10:50 horas del 25 noviembre de 2018 Av. Carrera 60 entre Av. La Esperanza y Calle 24A Cierre total de la calzada occidental 08:30 horas del 25 de noviembre de 2018 10:50 horas del 25 noviembre de 2018 Calle 24 entre Carrera 51 y Av. Carrera 50 Cierre total 08:30 horas del 25 de noviembre de 2018 11:00 horas del 25 noviembre de 2018

Con el fin de garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de la vía (peatones, ciclistas y conductores), el organizador del evento y/o actividad, deberá implementar, mantener y operar los cierres controlados de la totalidad de calles y carreras que conectan con el tramo vial cerrado, una intersección vial previa al trazado.

Con el fin de mitigar los impactos generados a la red vial; la apertura de las vías afectadas por la realización del evento se realiza de forma gradual según el avance de los participantes.

Desvíos autorizados

• Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Carrera 60 deberán tomar por la Av. Calle 63 al Occidente y Av. Carrera 68 al Sur o Av. Calle 63 al Oriente y Av. NQS al Sur (Mapa 2).



Mapa 2. Desvíos sentido Norte-Sur

• Los usuarios que circulan en sentido Oriente – Occidente por la Av. Calle 63 y toman la Av. Carrera 50 o Carrera 60 al Sur deberán tomar la Av. NQS al Sur o continuar al Occidente por la Av. Calle 63 y Av. Carrera 68 al Sur (Mapa 3).



Mapa 3. Desvíos sentido Norte-Sur

• Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 50 deberán tomar la Av. Calle 53 al Occidente y retornar al Oriente a la altura de la Carrera 54 – Av. Calle 53 al Oriente – Av. NQS al Sur (Mapa 4).



Mapa 4. Desvío sentido Norte-Sur

• Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. Carrera 68 y desean tomar la Av. Calle 53 al Oriente podrán tomar la Av. Calle 26 al Oriente, o continuar por la Av. Carrera 68 al Norte – Av. Calle 68 al Oriente (Mapa 5).



Mapa 5. Desvío sentido Sur-Oriente

• Los usuarios que circulan en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 26 y toman la Av. Carrera 68 al Norte y Av. Calle 53 o Av. Calle 63 al Oriente deberán continuar al Oriente por la Av. Calle 26 (Mapa 6).



Mapa 6. Desvío sentido Occidente-Oriente

• Los usuarios que circulan en sentido Oriente – Occidente por la Av. Calle 26 y toman la Av. Carrera 50 al Sur deberán continuar al Occidente por la Av. Calle 26 y Av. Carrera 68 al Sur (Mapa 7).



Mapa 7. Desvío sentido Oriente-Sur

• Los usuarios que circulan en sentido Oriente – Occidente por la Av. Calle 26 y toman la Av. Constitución al Norte deberán continuar por la Av. Calle 26 al Occidente y Av. Boyacá al Norte (Mapa 8).



Mapa 8. Desvío sentido Oriente-Norte

• Los usuarios que circulan en sentido Oriente – Occidente por la Av. Calle 26 y toman la Carrera 60 al Norte deberán continuar por la Av. Calle 26 al Occidente y Av. Carrera 68 al Norte (Mapa 9).



Mapa 9. Desvío sentido Oriente-Norte

• Los usuarios que circulan en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 53 y toman la Av. Constitución al Norte deberán tomar la Av. Boyacá al Norte (Mapa 10).



Mapa 10. Desvío sentido Occidente-Norte

• Los usuarios que circulan en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 53 – Av. Constitución al Norte y Av. Calle 63 al Oriente deberán tomar la Av. Boyacá al Sur y Av. Calle 26 al Oriente (Mapa 11).

• Los usuarios que circulan en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 26 y toman la Av. Constitución al Norte deberán tomar por la Av. Boyacá al Norte (Mapa 11).



Mapa 11. Desvío sentido Occidente-Norte

• Los usuarios que circulan en sentido Occidente – Oriente por la Calle 63 Bis deberán tomar la Av. Constitución al Sur – Av. Calle 26 al Oriente (Mapa 12).



Mapa 12. Desvío sentido Occidente-Oriente

• Los usuarios que circulan en sentido Oriente – Occidente por la Av. Calle 53 deberán tomar la Av. Carrera 50 al Norte – Av. Calle 63 al Occidente (Mapa 13).



Mapa 13. Desvío sentido Oriente-Occidente

• Los usuarios que circulan en sentido Oriente – Occidente por la Av. La Esperanza deberán tomar la Av. Carrera 50 al Norte y Av. Calle 26 al Occidente (Mapa 14).



Mapa 14. Desvío sentido Oriente-Occidente

• Los usuarios que circulan en sentido Oriente – Occidente por la Av. La Esperanza y toman la Av. Constitución al Norte deberán continuar por la Av. La Esperanza al Occidente – Av. Boyacá al Norte (Mapa 15).



Mapa 15. Desvío sentido Oriente-Norte

Recomendaciones y observaciones:

• Las troncales de TransMilenio no se verán afectadas por la realización del evento.

• A los asistentes al evento se les recomienda llegar a este preferiblemente en SITP o TransMilenio. Se recomienda evitar el uso de vehículo particular.

• Se les recomienda a los ciudadanos programar los viajes y actividades del día 25 de noviembre de 2018 en los sectores afectados por el desarrollo del evento.

• Se deben seguir las indicaciones de la Policía de Tránsito, del personal de la organización y del personal de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad pueda ocasionar en la ciudad de Bogotá.

• Se debe atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar acerca de los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo del evento.

• Se recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como del transporte público.