Debemos eliminar todas las formas de violencia contra la mujer: Vicepresidenta

En 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas, declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pese a ello, los hechos de violencia contra las mujeres siguen registrándose y perpetuándose cada día con mayor vehemencia, misoginia y crueldad.

Solamente en 2018, entre enero y octubre, 796 mujeres fueron asesinadas en el país, 38 más que en el mismo periodo de 2017, lo que demuestra que la patología social de agresión contra el género no disminuye. Asimismo, en este mismo periodo de tiempo se registraron 50.120 casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, de estos, 35.894 fueron registrados en el contexto de relaciones de pareja.

Asimismo, entre el 1 de enero de 2013 y a la fecha, según cifras de Medicina Legal, 6.084 mujeres fueron asesinadas en el país, destacando los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá, como los lugares donde más hechos se registraron. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 70% de las mujeres víctimas muere a manos de su compañero o excompañero.

Por tal motivo, el llamado que hace la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, es, no solo a castigar con severidad a quienes cometen estos delitos, sino a la prevención en todos los ámbitos con acciones que empoderen a las mujeres en la educación, la economía, la salud y la sociedad en general. Y es que la violencia contra las mujeres se expresa en diversas formas: física, sexual, económica, psicológica y patrimonial; y se da en distintos espacios de convivencia como el hogar, las vías públicas, establecimientos comerciales, centros educativos y lugares de trabajo.

“Debemos eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, no podemos seguir siendo números de un conteo que, desgraciadamente, cada año aumenta de manera alarmante, no debemos ser una más…. La pandemia de la violencia que durante toda la vida se ha ejercido sobre nuestros cuerpos y mentes debe cesar YA y este es un compromiso que debemos asumir todos, no solo el Estado, sino la sociedad en general. Una vida libre de violencias donde la igualdad prevalezca por encima de concepciones y creencias patriarcales que tanto daño le han hecho a la humanidad”, señaló la funcionaria.

Con el objetivo de reducir estas cifras, empoderar a las mujeres y tener una vida libre de abusos y violencia, junto a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, se entregaron a la Red de Alcaldesas por la democracia y la paz, un kit de herramientas digitales que le permitirá a las autoridades municipales incorporar el enfoque de género en las administraciones locales logrando construir un mecanismo de diálogo formal entre las organizaciones de mujeres y los gobiernos municipales con una guía de lenguaje incluyente y los doce pasos para ejecutarlo en el municipio, al igual que la guía para identificar necesidades de la población en temas de género.

La Vicepresidenta propuso la creación de la Secretaría de la mujer en todos los municipios y departamentos del país para, desde las regiones, dar herramientas para su empoderamiento económico, social y educativo que las lleve a ser autónomas y se reduzcan las cifras de violencia contra ellas. A la fecha, 13 municipios han asumido este compromiso: Riohacha y Urumita en la Guajira; Leticia, Amazonas; El Tambo, Cauca; Puerto Rondón, Arauca; Almeidas, Boyacá; Génova y Circasia, Quindío; Salazar de las Palmas, Norte de Santander y Nariño, Sotomayor, Cumbal y Gualmatan en el departamento de Nariño. Asimismo, el 7 noviembre la Gobernación de Sucre designó mediante decreto 0715, el funcionamiento de la oficina de la Mujer.

Hizo la invitación para que todos los alcaldes y gobernadores del país “creen una dependencia, oficina o secretaría de la mujer y así le brindemos herramientas a cada una de las mujeres en sus municipios”.

A la vez, dijo de manera enérgica que “la violencia contra las mujeres no es un tema de la vida privada. Durante décadas esta ha sido una afirmación que protege a los agresores y se ve reflejado en los altos niveles de impunidad. Por eso hago un llamado a toda la sociedad: la violencia se debe denunciar y las instituciones están en la obligación de aplicar el principio de la debida diligencia en cada uno de los casos de violencia de género”, afirmó.

Por tal motivo, para promover que la equidad de género sea una labor conjunta entre ciudadanos, gobierno local y nacional, la Vicepresidencia de la República y la Consejería para la Equidad de la Mujer lanzaron la campaña “Juntas Avanzamos”, con la que se invita a toda la ciudadanía del país a potenciar las mujeres de su entorno en todas las regiones, en materia de denuncia, liderazgo y acciones creadas desde los ministerios y dentro del capítulo de mujer que tendrá el Plan Nacional de Desarrollo.