Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (207)

Llamo la atención de los lectores para que digamos en coro: NO MAS ASESINATOS DE MUJERES. ¡Basta ya! NO MAS ASESINATOS DE MUJERES. Y que nuestra voz llegue a todos los confines y de frutos que generen conciencia de sana convivencia en la familia.

El domingo 25 de noviembre se recordó EL DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Se hicieron manifestaciones pero siguen huérfanas todas acciones que deben adelantarse para prevenir y que sirvan de barrera para que se termine o por lo menos se minimice la violencia contra la mujer,

El dolor es pasajero, como el viento y el agua de los ríos. El ego es el alma del odio y la venganza. Lo glorifican los criminales. El dictador dominicano Leonidas Trujillo, un salvaje inhumano, ordenó destrozar la vida de tres mujeres que clamaban respeto por el ser humano y justicia social. Sus nombres tienen sabor a libertad. Minerva, la sabiduría; Patria, lo más preciado para un ciudadano; María ternura, y humildad, y Teresa milagro y fecundidad. El dictador asesinó los símbolos de la sabiduría, de la libertad, de la ternura y de la fecundidad. Pero no pudo, nadie ha podido, asesinar la esperanza aun cuando los sobrevivientes del odio sean indiferentes ante el horror que ronda más allá del metro cuadrado en el que centran su existencia.

Con actos que están cercanos al olvido, cada 25 de noviembre se implora que termine la violencia contra la mujer y se hacen declaraciones y proclamas y se toman fotos con vida efímera para los medios. Entre tanto, durante los demás días del año, cada 18 segundos una mujer es maltratada en algún lugar del mundo y por lo menos cada hora una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer y por las manos infames de quienes se atribuyen el derecho de propiedad sobre sus parejas.

Luego de siglos de maltrato a la mujer, es hora de pasar de las declaraciones a las acciones de respeto. Que sea política de Estado que llegue a todos los hogares y que desde la vida en el vientre de la madre se enseñe al ser humano a respetarse a respetar a los demás y a valorarse.

La educación y el rechazo a toda forma de machismo pueden ser el camino para terminar o por menos minimizar la violencia contra la mujer

LAS LEYES PER SE NADA SOLUCIONAN

La semana pasada la senadora Ana María Castañeda informó que el feminicidio “Es un problema que está atacando a todo el país, y que ha venido creciendo. En 2017 teníamos 758 casos. Hasta octubre de este año van 796. Es un incremento del 4,8% en comparación del año anterior con este, hasta octubre”

Es imposible creer que el feminicidio y la violencia contra la mujer aumenten, si se han dictado leyes como la llamada Rosa Elvira Cely con las que se aumentan las penas para que los agresores tengan barreras para no matar. Si se aumentan las penas y la violencia aumenta quiere decir que las penas severas como tales no tienen ningún efecto persuasivo. Esto se ha dicho desde tiempo inmemorial. La solución no es aumentar las penas. Es educar para el respeto a la vida, para el respeto a los demás, empoderar a la mujer y formarla para que evite el peligro y tenga armas en el evento de que el peligro la aceche para los funcionarios la protejan de manera efectiva.

EDUCACIÓN, PUERTA DEL ÉXITO Y ARMA EFICAZ PARA COMBATIR LA POBREZA Y LA INEQUIDAD

Un grupo de estudiantes pide que se incremente el presupuesto para la educación pública. Tienen razón. Pero el tema no es solo de dinero. La educación en valores y la formación académica de calidad, son el resultado de la tarea de la familia, la sociedad, los maestros y los funcionarios oficiales.

Una familia desintegrada, sin compromiso no educa. Una sociedad que hace apología del libertinaje no educa. Maestros que han perdido o nunca han tenido vocación para enseñar no educan. Funcionarios que están más pendientes de los contratos que de la formación de sus estudiantes y que poco buen ejemplo dan, no educan. El patrocinio del copia y pegue genera tendencia hacia el plagio. Hay instituciones educativas que vendiendo cartones se han enriquecido. A muchos estudiantes les interesa simplemente pasar y recibir el diploma. No les interesa capacitarse.

Y ahora caigo en la cuenta de que durante los casi 20 años en los que se defendió la promoción automática, nadie protestó por esta que ha sido la estafa más brutal que se ha hecho a los estudiantes. El resultado se ve en los muchos bachilleres que no leen simplemente porque no saben leer y lo poco que leen no lo entienden.

MISI PERVIVIRÁ EN NUESTROS CORAZONES

Pocas personas en el mundo tienen el privilegio de morir felices y de sentirse plenas por haber realizado sus sueños. MISI es una de ellas. Murió en su salsa. Plena de felicidad por el éxito de sus 30 años de navidad. Gracias MISI. Que su obra siga adelante y nosotros nos cuidaremos para disfrutar de muchos musicales más, tan bien concebidos como los mejores entre los mejores. Gracias MISI.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, el buen trato, la mejor cultura, el civismo, el ser mejor cada día en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia, para tener asegurado un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2018

