Piloto de ‘El Chapo’ testifica como enlace con cárteles de Colombia

Loterias

Loterías del 26 de noviembre en Colombia:

Cundinamarca 9323 – Serie 090

Tolima 2464 – Serie 102

DORADO

Mañana 9694 – Tarde 6556

CULONA:

0208

SUPER ASTRO SOL

5668 – Signo Virgo

SUPER ASTRO LUNA:

5974 – Signo Acuario

PIJAO:

9015

PAISITA:

Día 8110 – Noche 4379

CHONTICO:

Día 0327 – Noche 5151

CAFETERITO:

Tarde 8801 – Noche 1544

SINUANO:

Día 9000 – Noche 8981

CASH THREE:

Día 518 – Noche 331

PLAY FOUR:

Día 5202 – Noche 4954

SAMAN:

9671

CARIBEÑA:

Día 7263 – Noche 4947

WIN FOUR:

0821

EVENING:

9012

MOTILÓN:

Tarde 2200 – Noche 6787

LA FANTÁSTICA:

Día 7219 – Noche 3739

ANTIOQUEÑITA

Día 9944 – Tarde 7065