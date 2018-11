Bicigo llega con más de 10 actividades para los apasionados por la bicicleta

Desde este jueves y hasta el domingo 2 de diciembre se realizará en Corferias la primera edición de Bicigo, gran encuentro de las bicicletas, que reunirá cerca de 100 expositores que darán a conocer los últimos lanzamientos y novedades de esta industria.

De igual forma, se llevarán a cabo más de 10 actividades para los apasionados por la bicicleta. Entre las imperdibles está el Bicicarnaval que tendrá la participación del ciclista colombiano, Darwim Atapuma, quien corre en el equipo francés de categoría Profesional Continental el Cofidis, Solutions Crédits, y hará el lanzamiento de esta actividad con un conversatorio en el Bike Stage del Gran Salón de Corferias, el viernes 30 de noviembre, de 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Durante los cuatro días de la feria los asistentes a Bicigo aprenderán a despichar llantas y hacer mantenimiento de frenos y transmisión de bicicletas en el Bicitaller que se localizará en el pabellón 14.

El primer Xtreme Fest y el primer Campeonato BMX Freestyle se realizarán en área libre 4 de Corferias de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. De acuerdo con Javier Pardo, director de este evento, el 30 de noviembre se harán las prácticas libres, el primero de diciembre se llevará a cabo la ronda de clasificación y el domingo dos de diciembre se desarrollarán la semifinal y final con entrega de premio a los ganadores.

“El Xtreme Fest es un campeonato de deporte extremo en el que se reúnen los deportistas más destacados en diferentes disciplinas y en Bicigo tendremos un Skate Park para hacer prácticas en categorías femenina y masculina, la clasificación y premiación el último día de feria”, dijo Pardo.

El primero y dos de diciembre de 7:00 a.m. a 11:00 a.m se realizarán el primer Critérium Bicigo en una pista de 700 metros que se ubicará entre el perímetro de los pabellones 3 y 4 de Corferias. Estos días también se hará El primer Campeonato de Scooter en el área libre 4 del recinto ferial de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

La Entrega de los Premios My Bike 2018 y el Desfile de Modas Bicigo, a cargo de la revista My Bike, se realizarán el sábado primero de diciembre de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. respectivamente.

“En Bicigo tendremos la gala de los premios que se dan en diferentes categorías a emprendedores, talleres, empresas, toda una vida de trabajo y a la marca preferida por los lectores de la revista y el portal, tras una gran encuesta que hacemos. Los ganadores se eligen por más número de votación”, explicó Juan Felipe Rivera, director de My Bike.

Durante los cuatro días de feria habrá concurso de rodillos para los asistentes a Bicigo. La empresa Bike Spring premiará a los mejores en la muestra comercial que estará del pabellón 11 al 16.

En Bicigo, además, se instalará un Museo de la Bicicleta, gracias a que Corferias ha querido rendir homenaje a la evolución estética y técnica de este medio de transporte y a su significado socio-cultural y deportivo en nuestro país, brindando un espacio de casi 300 metros cuadrados para la exposición de más de 100 piezas únicas y de un gran significado histórico. El recorrido se podrá disfrutar entre los pabellones 13 y 14 del Gran Salón.

El Bike Café será un espacio para compartir con deportistas del país historias de vida sobre el mundo ciclístico, pedir autógrafos y tomarse fotografías. Este se ubicará entre los pabellones 12 y 13, junto a la zona de emprendedores que llegará a Bicigo con innovaciones del sector del ciclismo.

One Bike One será una de las actividades para compartir en familia y con los niños. Se trata de una competencia para la población infantil desde los 3 años de edad, quienes se montan en la bicicleta acorde a su tamaño. Esta iniciativa propende por incentivar el uso de este medio de transporte desde la infancia.

Igualmente, las charlas y conversatorios a cargo de la Embajada de Holanda, la Gobernación de Boyacá, la Fundación Ciudad Humana y la Alcaldía Mayor de Bogotá se realizarán durante los cuatro días de Bicigo en el pabellón 15. Conozca toda la programación en www.bicigocolombia.com