Fiscal Martinez se defiende en el Senado: Este es un debate flojo para expropiarme mi idoneidad moral, pero no me dejare constreñir

–“A Jorge Enrique Pizano lo envenenaron: lo envenenaron contra su amigo, el Fiscal”, afirmó el jefe del organismo judicial Néstor Humberto Martínez Neira en el candente debate en su contra promovido por el senador del Polo Jorge Enrique Robledo, como quiera que el epicentro fueron las revelaciones que hizo el fallecido auditor de la Ruta del Sol. El debate concluyó abruptamente hacia las 11 y 20 de la noche al concluir la extensa defensa del Fiscal.

“No asisto como servidor de la justicia”, aclaró Martinez al inicio de su intervención, tras recordar que este era el tercer debate promovido en su contra por Robledo. Debates muy flojos como este, subrayó Martínez Neira, con el objetivo de “expropiarme mi idoneidad moral” y agregó: “Esto es un linchamiento sin antecedentes…”

“Asisto a este debate por la defensa de mi integridad moral, por mi compromiso con mi familia y por el legado que les entrego, y por mi compromiso con los colombiano”, puntualizó.

“Aquí están persiguiendo al Fiscal ideológicamente desde un sector de la frontera del pensamiento colombiano. Esa es la realidad y no me dejaré constreñir”.

Además le dijo a Robledo: “Usted es el rey del sofisma y de la mentira”.

Aunque la sesión en pleno comenzó pasadas las 4:00 de la tarde, solo alrededor de las ocho de las noche arribó al recinto del Senado el fiscal Martínez, para responder cada uno de los interrogantes planteados por los senadores citantes al debate: Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro y Angélica Lozano, quienes con documento en mano lanzaron fuertes críticas al Fiscal General y a otras personalidades del país relacionadas con el polémico caso Odebrecht.

En sus primeros minutos de su intervención, Martínez expresó: “Dicen que yo sabía de los sobornos y se recrean con unas grabaciones donde estoy tratando de averiguar con mi amigo Jorge Enrique Pizano, recientemente fallecido, si hubo sobornos u otros delitos. No, yo vengo aquí a decirles la verdad de lo que fueron esas reuniones”.

Reiteró que en el 2015 no era Fiscal General “sino un ciudadano y ahora se le cuestiona como si en aquel entonces fuera servidor público y tuviese unos deberes especiales de denuncia e investigación”.

El Fiscal le manifestó al senador Jorge Enrique Robledo: “La insidiosa afirmación que usted ha hecho en la noche de hoy de que yo sabía de los sobornos y no los denuncié, y digo con mi voz prístina, clara, de que yo no tenía información de los sobornos”.

“Dios existe, senador, porque yo no soy ateo y anoche me hizo llegar, unos audios, donde el señor Jorge Enrique Pizano, no del 2015, no del 2016, no 2017. Senadores del año 2018, de este año, donde Jorge Enrique Pizano me dice que él no sabía de delitos, y por lo tanto como debía saber yo de delitos”, dijo.

El Jefe del ente investigador exhibió una prueba. La transcripción de la declaración de Pizano ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que se refiere que solo hasta el año pasado tuvo certeza de que Odebrecht había pagado sobornos.

“Fue bajo la gravedad de juramento y ante un tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá y claro han buscado como ratoncitos por todos los documentos, por todas las grabaciones, escrutan allá, escrutan aquí y ellos sabían que existía la prueba de la Cámara de Comercio, y como no le satisfizo el propósito delictivo de quitarle la honra a un ciudadano, por eso no lo mencionan, por eso no sale en la radio, por eso no sale en los noticieros consagrados de televisión a limpiarle la honra al Fiscal”, expresó Martínez.

“En vida, Jorge Enrique Pizano dijo que no conocía de delitos. Este año, en enero 23 de 2018, Pizano reconoció que no encontró alguna anomalía que constituyera delito”, precisó.

“En vida, Jorge Enrique Pizano dijo que no conocía de delitos. Este año, en enero 23 de 2018, Pizano reconoció que no encontró alguna anomalía que constituyera delito”: NHM pic.twitter.com/YgBN1I2JFT — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 28 de noviembre de 2018

Empero, tras presentar grabaciones y documentos, dijo que “la Fiscalía no solo investigó sino que judicializó a los responsables y oportunamente compartió su información con la Corte Suprema de Justicia”.

“La Fiscalía sí prestó atención a Pizano para que brindara información”, advirtió. La Fiscalía develó dineros en las campañas presidenciales desde comienzos de 2017″, puntualizó.

“Hoy mirando a la cara, convencido de que hemos cumplido con la Constitución y la Ley, y hemos actuado con honor y responsabilidad, les notifico que no me dejaré constreñir. Ningún corrupto desde lugar reclusión va a financiar programas que desacrediten justicia en Colombia”, expresó.

“Aquí ha venido su Fiscal a darles cuenta y razón de todo lo que hemos hecho. Corresponde fortalecer institucionalidad y por eso he venido a Congreso para rendir testimonio de lo que es la honra e integridad de Fiscalía. Hoy se sabe toda la historia y no la versión manipulada”, indicó Martínez Neira

En su intervención el senador del Polo Jorge Enrique Robledo volvió a pedir la renuncia al fiscal.

“El Fiscal Martínez insistió en presentarse como ‘amigo’ de Pizano. Pero Pizano decidió grabarlo en las conversaciones entre los dos, porque no confiaba en él ni en el Grupo Aval. Esto dijo exactamente Semana”, señaló Robledo.

Y agregó: “Circular 026/08 de la UIAF obligaba a Martínez Neira y a Aval a informar por simples sospechas derivadas de las denuncias de Pizano, así no hubiera certeza del tipo de delito. El fiscal Martínez engaña cuando, para haber acusado en 2015, exige certeza sobre las coimas”.

Posteriormente añadió Robledo: “El fiscal Martínez no puede ocultar que en una falsa investigación de solo 11 días salió a los medios a decir que no “había ninguna posibilidad de corrupción” en Navelena-Odebrecht. Una manera de evitar que se profundizara en ese caso que terminó siendo otro de corrupción”.

“La intervención del fiscal Martínez sobre la corrupción Odebrecht-Grupo Aval expresa la desesperación del que fue cogido con las manos en la masa y solo le queda intentar engañar a los que no conocen los detalles del caso. Su rabia es porque hay unos a los que no nos engaña”, manifestó.

Por su parte, Gustavo Petro anotó: “Martínez hizo la propuesta como abogado de la adición Ocaña-Gamarra y luego como miembro del gabinete en el gobierno Santos, él mismo aprobó su propuesta”.

La senadora Angélica Lozano dijo: “Néstor Humberto Nunca debió ser ternado por Santos”, al tiempo que pidió una comisión internacional, para que durante dos años investigue todo lo relacionado con el caso Odebrecht.

Tras la intervención en el debate de varios senadores se optó por levantar la sesión y convocar a la plenaria para este miércoles a las 2:00 de la tarde.

Tras concluir el debate, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia presentó un video en el que aparece Gustavo Petro recibiendo un fajo de billetes de alguien que no se puede identificar.

#Plenaria | El video que muestra que el tal pedestal moral en el que los promotores del socialismo del siglo XXI y del populismo quieren colocarse, incendiando a todos los demas porque ninguno sirve que no sean ellos. pic.twitter.com/q0eg6OiA7r — Senadora Paloma Valencia (@PalomaSenadora) 28 de noviembre de 2018