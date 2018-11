Senadora Paloma Valencia entrega a la Fiscalía video en dóde Petro recibe fuerte suma de dinero

La senadora Paloma Valencia afirmó hoy que durante la noche del martes recibió un video en el que aparece el también senador Gustavo Petro recibiendo varios fajos de dinero de una persona que estaría relacionada con la controvertida maquina “tapahuecos”.

“El video llegó a mis manos en medio del debate. A mí me impresionó mucho. Lo primero que me pregunté fue si era auténtico o no. Por la gravedad de lo que se evidencia en las imágenes decidí publicarlo porque lo que se ve es al actual senador Gustavo Petro recibiendo una suma muy cuantiosa de dinero, fajos de billetes muy grandes que, difícilmente, otro colombiano ha visto en persona”, dijo la senadora.

Las caras de Petro y Bolívar viendo la premier de #LaBolsaDePetro. ¡Imperdible! Ayer la frase "fueron por lana y salieron trasquilados" adquirió una nueva dimensión. ? pic.twitter.com/AMPL8ClCBP — ? Fennix ? (@Fennix73) 28 de noviembre de 2018

“Posteriormente otro señor se sienta en el mismo lugar. Incluso levanta la portada del diario EL TIEMPO tratando de establecer la posibilidad de fijar una fecha. Es un video sumamente raro, sumamente sospechoso y por lo tanto decidimos no solo presentarlo ante la opinión pública sino radicarlo con una carta ante la Fiscalía General de la Nación para que haga las investigaciones que correspondan”, señaló además.

“Quería dejar la constancia de en qué momento había sido. Sería muy raro que los amigos lo graben a uno. Yo no puedo afirmar ni descartar nada, pero la realidad es que es un video que le genera a uno mucha inquietud, porque el señor, evidentemente, se cambia se puesto para salir en el video y levanta el periódico para fijar la fecha”, puntualizó.

“La izquierda es muy buena hablando, muy buena aplicando retórica, pero en la práctica en todos lados la izquierda suele ser muy corrupta. Y hay un tema de corrupción muy grandes detrás de ese video de Gustavo Petro”, señaló por su parte el abogado Abelardo de la Espriella, quien aseguró además que tiene conocimiento de esa grabación y va a entablar una denuncia formal contra Petro.