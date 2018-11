Bogotá Beer Company abre tiena en el Hotel W

Los capitalinos podrán disfrutar de un espacio para compartir unas cervezas con amigos o simplemente cambiar la monotonía de la oficina y trabajar desde las cómodas instalaciones de la Cervecería Artesanal BBC en el Hotel W Bogota.

Este es el primer concepto de cervecería BBC diseñado exclusivamente para Hotel W Bogota con una decoración diferente, ambiente casual chic, tipo coworking space y con vista a la ciudad. Abierto al público de lunes a viernes de 6:30 am a 12:00 am, sábados de 12:00 pm a 12:00 am y domingos de 12:00 pm a 5:00 pm.

A partir de este jueves 29 de noviembre, en el Hotel W Bogota, huéspedes y locales podrán disfrutar de un menú diferente y las referencias reconocidas de BBC como la Cajicá: cerveza rubia con miel orgánica, la Bacatá: cerveza de trigo con cáscaras de naranja y coriandro, la Monserrate: cerveza roja pura malta y la Chapinero Porter: cerveza negra pura malta tostada, mientras se entretienen viendo eventos deportivos, torneos de interés o maratones de series.

“Para el Hotel W Bogota es un honor poder lograr una alianza con una marca del calibre de BBC con el fin de continuar ofreciendo experiencias innovadoras a nuestros huéspedes y vecinos” – Afirma Ramón Diago, Gerente General del Hotel W Bogota.

La propuesta de menú fue diseñada pensando en las más de 15.000 personas que diariamente trabajan y visitan el centro empresarial Teleport. Platos que se maridan a la perfección con las diferentes cervezas artesanales de BBC: Costillitas BBQ acompañada de coleslaw y papas a la francesa ($23.000), la clásica hamburguesa ($23.000), y para los que buscan una opción para compartir, la Picada ($113.000) o los Nachos ($39.000). Para los madrugadores también existe una amplia oferta de desayunos donde se destacan platos como los Huevos Benedictinos, las Tostadas Francesas o los Waffles con fresas.

Acerca del Hotel W Bogota

El Hotel W Bogota está ubicado en la exclusiva área de negocios de Santa Bárbara. Ideal para realizar los mejores eventos en espacios modernos e innovadores que está localizado en un barrio de lujo, cerca de embajadas, restaurantes y boutiques. Opciones de entretenimiento están a un paso del hotel. Para una muestra de encanto tradicional de la ciudad, el barrio de Usaquén está a una corta distancia a pie del hotel.