Dr. Queen presenta en Bogotá su tributo a Freddie Mercury, Rapsodia Bohemia

La fiebre por Freddie Mercury y Queen no para, tras el exitoso estreno de la película en el que se cuenta la historia del ícono de la banda, ahora llega a Bogotá el mejor tributo del Mundo Dr. Queen con “Rapsodia Bohemia”, el concierto homenaje a la leyenda de Queen.

Los próximos 21 y 22 de diciembre en el Teatro Galería Cafam de Bellas Artes, los fanáticos seguidores de la estrella del rock vivirán una de las experiencias más extraordinarias, que le da vida a uno de los shows más emblemáticos, con los grandes éxitos de la banda británica.

Dr. Queen, la banda argentina tributo a Queen más importante del mundo regresa a Bogotá y otros escenarios del mundo, con un nuevo show inédito en el mundo que sale al mismo tiempo que la película biográfica de Freddie Mercury…Regresa con un espectáculo único, novedoso y original, “Rapsodia Bohemia”, con nuevos vestuarios y setlist, después de haber recorrido Europa y América con éxitos cosechados en países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Centroamérica y otros.

Durante más de 19 años, la banda tributo Argentina liderada por el médico cardiólogo Jorge Busetto, apodado “Dr. Queen” ha recorrido cientos de escenarios alrededor del mundo, ofreciendo siempre en la vanguardia el espectáculo tributo.

En esta oportunidad, un show único, novedoso y que nadie aun ha intentado emular en el mundo, conteniendo las canciones más bellas compuestas por Freddie Mercury, desde su etapa en Queen hasta su etapa solista. Los temas a interpretarse pasan musicalmente por diferentes estilos incursionados por Mercury, desde el clásico rock, hasta los boleros y música disco compuesta e interpretada por el mismo y por supuesto su inolvidable paso por la opera con los temas del álbum Barcelona, interpretados junto a la más grande cantante lírica catalana, Monserrat Caballé, recientemente desaparecida físicamente, pero en el corazón del mundo Mercuriano.

Es así, que este setlist estará compuesto por los más grandes éxitos compuestos por Freddie en todas sus etapas, y la gran mayoría, sin haberlos podido presentar en vivo por el mismo. Si, temas que Freddie Mercury nunca interpreto en vivo, esta vez sonaran en la idéntica voz de Dr. Queen. Es así que no faltaran esos clásicos que la gente quiere oír siempre como Bohemian Rhapsody, alma mater del show, Love of my life, somebody to love, Innuendo, the show must go on, pero también canciones como The great Pretender, I was Born To Love You, composiciones clásicas como Barcelona, y una seguidilla de canciones que el mismo Dr Queen interpretara como homenaje a aquellos cantantes y músicos que han pasado por la banda homenajeando a Freddie Mercury, como una especie de agradecimiento a George Michael y David Bowie, temas de estos últimos, interpretados al fiel estilo Mercury, como si Freddie en 2018 renaciera.

La banda Dr. Queen ha recorrido ya 22 países en America y Europa, tiene 20 años de trayectoria con más de 800 shows en vivo, han sido incluso teloneros de Scorpions en 2010, y han ganado desde premios internacionales, reconocimiento del NED (Montreux) en 2009 como la mejor banda tributo a Queen en el memorial day 2009, y el reconocimeinto mundial de millones de seguidores en todo el mundo.

La banda Dr Queen, oriunda de Argentina, ya visitará por 22 vez desde 2009 el viejo continente, y está compuesta por el Dr. Queen, es decir, el Dr. Jorge Busetto, especialista en cardiología, quien estudio en la Universidad nacional de La Plata y lleva 23 años ejerciendo la profesión y 20 con su banda tributo, de la primera en el mundo, en el papel de Freddie Mercury; Alvaro Navarro Kahn, licenciado en morfología musical y contrapunto de la UNLP, en el papel de Brian May; Daniel Ronchetti, diseñador industrial (UNLP), en el papel de John Deacon; y Andrés Field, quien estudió arquitectura (UNLP) y además es actor en publicidades y telenovelas en Argentina, en el papel de Roger Taylor.