El Partido Liberal no engabeta reformas: Harry González

El representante Liberal, Harry González, solicitó a la ministra de Justicia, Gloria Borrero, aclare sus opiniones frente a un artículo publicado en revista Semana, donde manifiesta que el Presidente de la Cámara buscaba engabetar la Reforma a la Justicia.

“Quiero decirle Ministra que el jefe de la bancada liberal en la Cámara de Representantes, el congresista, Carlos Alejandro Chacón, no está haciendo nada contrario a su deber legal y Constitucional. Él no esta retrasando ningún trámite de acto legislativo de Reforma a la Justicia, por el contrario, esta velando para que ese trámite no se afecte por forma y sea expuesto ante la Corte Constitucional y no lo avale” manifestó.

González argumentó que: “la bancada liberal esta promoviendo un foro el día de mañana sobre la reforma a la justicia, donde participan todos los actores magistrados de altas cortes, sindicatos, gobierno, académicos y congresistas a partir de las 2 pm en las instalaciones del Congreso”.

Finalmente, solicitó a la Ministra retirar la Reforma a la Justicia: “Le pido señora ministra aclare aquí si es el Partido Liberal quién obstruye la reforma a la justicia, usted cree q el partido liberal no le está jugando limpio para garantizar que se discuta una Reforma a la Justicia de cara a los ciudadanos, a mi si me gustaría conocer esa respuesta, donde nueve miembros del Partido Liberal vamos a votar la reforma, anticipándole y pidiéndole que retire la Reforma a la Justicia. Está no es la Reforma que necesita el país “.