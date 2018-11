Secuestro y narcotráfico no serán conexos con delito político

–La Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto de acto legislativo que establece que el secuestro y el narcotráfico no serán conexos con el delito político y tampoco podrán ser objeto de amnistía ni indulto.

En opinión del gobierno y los congresistas esta nueva norma en ningún caso afectará los actuales acuerdos de paz con el grupo desmovilizado de las Farc, ni sus respectivas disposiciones, toda vez que entraría a regir a partir de la fecha de su promulgación.

De esa manera se adiciona un inciso al numeral 17 del artículo 150 de la Constitución Política.

La iniciativa, que pasó a cuarto debate en la plenaria del Senado, donde surtiría su primera vuelta en la actual legislatura consagra: “En ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal”.

A lo anterior agrega: “Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos, amnistía o indulto. Las disposiciones del inciso segundo del numeral 17 del artículo 150 de la Constitución Política, en ningún caso afectarán las disposiciones de Acuerdos de Paz anteriores, ni sus respectivas disposiciones”.

En el curso del debate, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, pidió apoyar esta iniciativa, al tiempo que recordó que hay sentencias de la Corte Constitucional que prohíben considerar el narcotráfico con el delito político. Precisamente una de las banderas de campaña del actual presidente Iván Duque fue señalar que ni el secuestro, ni el narcotráfico tienen relación alguna con el delito político.

Sin embargo al ponerse a consideración la iniciativa, varios senadores estuvieron en contra de la misma al considerar que sus alcances cerraría las puertas a eventuales procesos de negociación con el grupo alzado en armas del Eln.

Por tal motivo algunos congresistas pertenecientes al Partido Liberal, entre ellos Luis Fernando Velasco y Miguel Ángel Pinto, lo mismo que Rodrigo Lara (Cambio Radical) presentaron una constancia que sería revivida en plenaria y que buscaría dejar abierto un espacio para que la puerta de eventuales diálogos con el Eln no se cierre.

Ante ese pronunciamiento, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) dijo que el nivel de negociación con las Farc fue muy flexible y que el Estado colombiano siempre es muy frágil. “Es un mal mensaje para los colombianos que madrugan honestamente a trabajar. A este país le falta autoridad y orden. El sentido de este proyecto es devolverle el verdadero sentido a la ley”.

El senador Santiago Valencia (Centro Democrático), quien actuó como ponente, sostuvo en su informe de ponencia que los delitos políticos se han caracterizado como aquellas conductas que, lejos de perseguir un fin egoísta, tienen como motivación principal el mejoramiento de la situación social en general de la sociedad. No es otra la razón para encontrar una motivación o un fin altruista en su realización.

Seguidamente indicó que aunque la Constitución no aporta mayores elementos en su definición, no significa que en nuestro orden constitucional no existan –o puedan establecerse– límites a la libertad del Congreso para reconocer ciertas conductas como delitos políticos para los específicos propósitos de reconocer amnistías o indultos.(Información y foto Prensa Senado).

#ProyectosAnticorrupción| La #ComisiónPrimera de @SenadoGovCo aprobó en tercer debate el proyecto de Acto Legislativo sobre Delitos Conexos. La ministra del Interior, @NancyPatricia_G explica la iniciativa pic.twitter.com/TdZgTDzEuR — MININTERIOR (@MinInterior) November 29, 2018