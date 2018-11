Soluciones al problema de agua potable en Santa Marta

A mediados del 2019 estará lista la Alianza Público Privada (APP) para la construcción del Acueducto Regional de Santa Marta que mejorará el servicio de agua potable no solo en la capital del Magdalena, sino también en Ciénaga, Pueblo Viejo y eventualmente en Zona Bananera y Aracataca.

El anuncio lo hizo hoy el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, quien dijo que el proyecto requiere de una inversión cercana a los $600 mil millones de pesos y permitirá obtener 1.500 litros de agua por segundo de los ríos Toribio y Córdoba.

El funcionario explicó que para financiar el proyecto la Nación aportará unos $200 mil millones de pesos de vigencias futuras, dinero que saldrá del presupuesto del 2019, y el resto lo financiará la Alcaldía y el sector privado. La ejecución de la obra tomará entre 24 y 36 meses.

“Miren, en los momentos más complejos de Santa Marta, que es cuando tenemos plena temporada turística y, además, sequía de los ríos, el faltante de agua de Santa Marta es entre 1.100 y 1.250 litros por segundo. Con los 1.500 de los ríos Toribio y Córdoba habría suficiente”, dijo el titular de la cartera de Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico.

El ministro Malagón fue enfático al asegurar que no se trata simplemente de buscar una solución temporal al problema de agua potable en Santa Marta, “queremos ir más allá, queremos soportar tres o cuatro décadas de crecimiento de la ciudad, pero también tener suficiente agua para poder cubrir no solo Santa Marta, sino también Ciénaga y Pueblo Viejo. Y si me permiten, yo tengo un sueño todavía más ambicioso, y es que este acueducto regional pueda ir más al Sur y pueda llegar también a Zona Bananera y, por qué no, a Aracataca”.

Mientras se estructura el proyecto y se abre la licitación, el Ministerio de Vivienda acompañará a los operadores en un plan de contingencia para mitigar los problemas de agua que afronta la ciudad.

“Ese plan de contingencia incluye no solamente reforzar la red, sino la repotenciación de la Planta de Tratamiento del Roble, la cual, puede costar entre $4 y $5 mil millones de pesos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio va a apropiar esos recursos”, puntualizó el ministro Malagón.

Por su parte, el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero, aclaró durante el foro La ciudad del cambio Santa Marta 500 años, que no se requieren nuevos estudios para la puesta en marcha del proyecto, y señaló que la Financiera de Desarrollo Nacional apoyará el proceso de estructuración y contratación del mismo.

“Queremos que la solución sea fiscalmente responsable, fiscalmente realista y, además, poder incluir los municipios y que sea una solución regional. El agua no es un proyecto político, es un proyecto ciudadano y un deber de Estado. Desde el Ministerio de Vivienda estamos comprometidos para llevar agua limpia y para todos”, señaló el alto funcionario.

Finalmente, el Viceministro de Agua dijo que la propuesta de la solución definitiva de agua para Santa Marta tiene que estar acompañada con inversiones para la protección y conservación de cuencas hídricas.

“No tiene sentido que sigamos invirtiendo en ampliación de infraestructura sin asegurar recursos para la conservación y recuperación de nuestras cuencas que han suplido históricamente a las ciudades colombianas”, aseveró José Luis Acero.