Procuraduría suspende 3 meses al alcalde de Bucaramanga por golpear a concejal

–Por el término de 3 meses fue suspendido del cargo por la Procuraduría General de la Nación el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Suárez, tras el bochornoso incidente que protagonizó el pasado miércoles al agredir física y verbalmente al concejal Jhon Claro.

Además, pese a que el mandatario de la capital de Santander se disculpó por su actuación, que atribuyó a una provocación y por defender la honra y la dignidad suya y la de su familia, el concejal Claro anunció que instaurará una denuncia en su contra por lesiones personales.

El Ministerio Público informó que ordenó la suspensión provisional del mandatario teniendo en cuenta que desde 2017 adelanta acciones disciplinarias en su contra, por quejas relacionadas con actitudes comportamentales desde ese entonces, y que habrían podido llevar a conductas reiteradas de vulneración a derechos como la dignidad y el buen nombre de quienes están en su entorno o interactúan con él en desarrollo de su gestión.

Para la Procuraduría “constituye un agravante que estos presuntos comportamientos reiterativos, hayan escalado de las agresiones verbales a la física, lo que daría cuenta de serios elementos de juicio que denotarían conductas que además de ser presuntamente desconocedoras del deber señalado en el numeral 6° del artículo 34 y de la prohibición establecida en el numeral 6° del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único-, podrían reiterarse de mantenerse al funcionario en el ejercicio de su cargo”.

Dentro de la investigación disciplinaria se decretó, además, la práctica de diferentes pruebas entre ellas, la de recibirle declaración juramentada al concejal para que amplíe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron los hechos el día 28 de noviembre.

Finalmente el ministerio público indicó que el alcalde podrá ser escuchado en versión libre.

Frente a la agresión del alcalde de B/manga, @ingrodolfohdez, al concejal, no se que es peor; si la agresión en sí misma o la gente que aplaude tan lamentable hecho. Definitivamente la sociedad colombiana no tiene remedio, las diferencias políticas no justifican ninguna agresión. pic.twitter.com/T90Pj0Cwfz

— Andres Fandiño (@AfandinoB) 28 de noviembre de 2018