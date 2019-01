En nueva sede del SENA, atlanticenses se formarán gratuitamente en idiomas

En la nueva sede, que contó con una inversión total de $5.031 millones, se impartirá formación presencial y semipresencial, es decir incluye clases virtuales, con una duración aproximada de 60 horas por curso.

Más de 22 mil personas se formarán anualmente en inglés, francés y portugués, así como español para extranjeros, en distintos niveles -desde principiante hasta avanzado- en la nueva sede SENA de Multilingüismo, ubicada en el suroriente de Barranquilla.

La sede se inauguró hoy en el barrio San José, lugar donde hace exactamente un año el Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional, sufrió un atentado.

“En el mismo barrio donde los barranquilleros hace un año estaban sufriendo, hoy están viviendo, soñando, porque en este centro de formación los jóvenes barranquilleros aprenderán una segunda lengua que les va a permitir ser competitivos, exitosos en este mundo globalizado, de la cuarta revolución industrial donde es necesario dominar otro idioma para poder desarrollarse”, aseguró el director general del SENA, Carlos Mario Estrada.

El directivo también agregó, “Barranquilla se consolida y convierte en un referente de destino para los negocios y el turismo en el Caribe, también una ciudad ejemplo de cultura. Ya se acerca su Carnaval y esta obra permitirá que el talento humano de esta ciudad esté preparado para recibir a extranjeros, para fortalecer los sectores económicos”, dijo.

En esta infraestructura, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla destinaron $4.481.250 millones, representados en el lote, diseño y construcción de la obra. Por su parte, el SENA aportó más de $549.912.841 millones para la dotación tecnológica y se encargará de la operación de la sede.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, manifestó que “Estos espacios que hemos construido con el SENA, son la ventana a la realización de los sueños. Nosotros combatimos la violencia con educación de calidad. La fortaleza de estas obras no solo son sus techos, sus paredes, es dónde está ubicado, está cerca de la gente en Barranquilla, por eso estoy feliz de este espacio que entregamos, la cuarta sede en la ciudad y la primera presencial del SENA en multilingüismo a nivel nacional”.

La sede cuenta con 12 ambientes de formación en los que se emplearán recursos educativos digitales SENA, los cuales comprenden material de escucha, lectura, gramática y vocabulario con imágenes y actividades interactivas que permitirán que el aprendiz trabaje de manera autónoma en la plataforma o con ayuda de su instructor.

Para el caso de programas específicos, estas herramientas serán muy útiles, puesto que los jóvenes podrán conocer vocabulario, gramática específica y uso de la lengua en su contexto laboral, en especial de áreas como Finanzas, Sistemas, Mesa y Bar, Hotelería, y Guianza Turística, entre otros.

En esta infraestructura de 1.419 metros cuadrados, que formará en Comunicación en inglés para servicios aeroportuarios y puntos de venta (Communication in English for Airport Services and Sale Points), también le apunta al fortalecimiento del sector de la subcontratación de procesos de negocios (Business process outsourcing BPO), cuyos empleos en Colombia, en los últimos siete años, aumentaron 7,4% , una creciente demanda de capital humano para desempeñarse como agentes bilingües de contact center.

Desde ya, este nodo recibirá a 30 jóvenes del programa Técnico en Sistemas del SENA para su formación en inglés intensivo, que son patrocinados por la empresa Sutherland Global Services desde su etapa lectiva hasta su etapa práctica y quienes participan en las campañas bilingües de la multinacional; con estos ya son 120 los aprendices de la entidad beneficiados.

Esta es la cuarta sede de 19, con las que contará el departamento del Atlántico, que se inaugura en Barranquilla, gracias a la alianza entre el SENA, la Gobernación y la Alcaldía Distrital.