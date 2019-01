Hospital Universitario del Valle salió de la crisis y ahora busca acreditación de calidad

El Ministro de Salud recorrió este hospital y entregó equipos biomédicos. Dijo que la institución hoy tiene un estado y un panorama diferente, gracias al esfuerzo y compromiso conjunto.

“El Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’ es hoy una entidad dinámica, que está superado sus problemas, que está en constante crecimiento y que tiene sus servicios operando perfectamente, lo que demuestra el compromiso de sus funcionarios con la salud de los ciudadanos”.

Las palabras son de Juan Pablo Uribe Restrepo, ministro de Salud y de Protección Social, luego de dialogar con las autoridades departamentales y las directivas del Universitario del Valle, y de recorrer las instalaciones, para conocer más de cerca la situación del hospital, que hasta hace unos tres años estuvo a punto de entrar en proceso de liquidación.

“Encuentro un hospital prácticamente con ocupación plena, lleno de proyectos de crecimiento y de mejoramiento, con un compromiso grande por el servicio y al mismo tiempo, cumpliendo su función de formación universitaria –dijo el Ministro–. Me ha impresionado su desempeño y el mejoramiento de sus indicadores asistenciales, el crecimiento de sus servicios, en pediatría y servicios maternos, para poner dos ejemplos, y el compromiso que tienen por llevar ese desempeño a niveles superiores y así, ser reconocidos con una acreditación en calidad, proceso que llevan a cabo actualmente”.

Uribe agregó que el actual buen estado del hospital se debe al compromiso y al trabajo conjunto entre el talento humano y la gerencia del Universitario del Valle, la Secretaría Departamental de Salud y la Gobernación. El hospital, apuntó, no solo se ha concentrado en conseguir los recursos de funcionamiento sino en mejorar la calidad de sus servicios, hecho en el que coincidió con la gobernadora Dilian Francisco Toro, quien lo acompañó en el recorrido.

El Ministro insistió en la importancia de que “todos empujen hacia el mismo lado” a pesar de las dificultades. Solo así, señaló, se pueden superar los retos existentes. “Mi reconocimiento a todos los trabajadores del hospital, a la Secretaría de Salud y a la Gobernación por el esfuerzo de levantar el Universitario del Valle y proyectarlo hacia adelante como una institución de calidad, centrada en servir, y cada vez mejor, a todas las familias del Valle del Cauca y de su zona de influencia”, manifestó.

La visita fue aprovechada por Uribe para entregar al hospital equipos biomédicos a las unidades de cuidado crítico, como desfibriladores, incubadoras, ecógrafos digitales, monitores de signos vitales y centrales de monitoreo, entre otros.

Posteriormente, el ministro Uribe participó en la entrega de la acreditación de calidad a la clínica neuro cardiovascular Dime, en el norte de Cali.

Allí, enfatizó en que los servicios de salud del país y las entidades del sector deben estar volcados hacia la calidad y seguir haciendo, cada día, esfuerzos por el mejoramiento continuo.

“A eso nadie puede renunciar y menos las entidades; Dime es un ejemplo. Debemos recordar que, a pesar de todos los problemas, nuestro sector es de servicios y no podemos desnaturalizar lo que hacemos; por enfrentar esos retos no podemos volver la salud un tema de glosas, embargos, cuentas y de abogados. La salud es servicios y por ello todos debemos buscar que cada día sean de más calidad, pues ponernos ese objetivo no solo cambia a las entidades sino la vida de todos”, aseguró el ministro Uribe.

Para buscar el mejoramiento de la calidad, subrayó, las instituciones deben contar con tres bases fundamentales en ese esfuerzo: liderazgo, cultura organizacional y ética. “Llegar a esa acreditación, como la que hoy se hace acreedora Dime, es ponerse un objetivo claro que permite ser evaluado externamente y creer que siempre se puede mejorar”, concluyó el Ministro de Salud.