Secretaría de Movilidad inició censo de bicitaxistas en Bogotá

Este martes en la Plazoleta del SuperCADE de Suba, la Secretaría de Movilidad inició el censo de bicitaxistas de Bogotá, como parte de las acciones para reglamentar la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en bicitaxis sin motor y en bicitaxis con pedaleo asistido.

El censo se realiza a propietarios, conductores y coordinadores de rutas de bicitaxis y se extenderá durante el primer trimestre de 2019 a las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Barrios Unidos, Santa Fe, Candelaria, Tunjuelito, San Cristóbal, Usme, Engativá, Fontibón, Usaquén y Bosa.

El censo de bicitaxis es un componente importante dentro de las acciones que realiza la administración del alcalde Enrique Peñalosa para preparar la formalización de la prestación del servicio público de transporte en este medio no motorizado o en vehículos con pedaleo asistido.

“Nosotros, en este periodo de transición, estamos dispuestos a permitir que haya una operación solo para bicitaxis (sin motor). Desafortunadamente hay un alto porcentaje de tricimotos (bicitaxis con motor), que no aceptamos que circulen. Van demasiado rápido, son muy peligrosos y están generando siniestros de tránsito; es decir, permitimos los bicitaxis, pero no los tricimotos con motores a gasolina”, dijo el Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

La normativa nacional prohíbe el servicio de transporte público de pasajeros en tricimóviles (bicitaxis con motor) o tricimotos. La reglamentación que está en periodo de transición en Bogotá, de acuerdo con la normativa nacional, cobija a los bicitaxis no motorizados o a aquellos que usan motor auxiliar eléctrico para pedaleo asistido con potencia no mayor a 500W, cuya velocidad no supere los 25 km/h.

La Secretaría Distrital de Movilidad orienta sus acciones con base en la política de seguridad vial Visión Cero, que busca la reducción total de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito. Así mismo, fomenta la cultura ciudadana y el respeto entre los usuarios de todos los modos de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables en. De la misma forma, propende por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad.

Aspectos a tener en cuenta para participar en el censo

La Secretaría Distrital de Movilidad ha adelantado acciones de información con los bicitaxistas de la ciudad que les faciliten su participación en el censo. Así, ha realizado jornadas informativas en las Alcaldías Locales, mesas de trabajo con los bicitaxistas y ha asistido a las Juntas Administradoras Locales para informar a los Ediles. También realizó el 30 de octubre de 2018 una feria para bicitaxistas en la Plaza de los Artesanos, en alianza con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Los siguientes son los aspectos a tener en cuenta para participar en el censo:

? Cada persona y vehículo se censará una única vez.

? Es necesario acercarse con su(s) vehículo(s) y con los conductores a uno de los puntos que se dispondrán y se informarán oportunamente.

? Cada persona deberá presentarse con su documento de identificación.

? Cada persona debe poder proporcionar información de la empresa, cooperativa, federación u otro tipo de organización a la que pertenece.

? Se censarán todos los vehículos bicitaxis que se encuentren prestando el servicio de transporte público de pasajeros.

? El propietario de cada vehículo será el responsable de proporcionar la información requerida para el censo. Si tiene más de un vehículo debe acompañar el censo de cada uno de sus vehículos.

? La inclusión en el censo no constituye un aval, permiso o autorización para la prestación del servicio. Este censo se limita a la contabilización de los prestadores del servicio y de sus vehículos para implementar adecuadamente y de manera paulatina las disposiciones de la Resolución 3526 del 3 de agosto de 2018.

Servicio de transporte público de pasajeros en bicitaxis en Bogotá

El Banco Mundial realizó los estudios que sirven de base a la Secretaría Distrital de Movilidad para avanzar con la estructuración técnica, legal y financiera de la prestación de transporte público de pasajeros en bicitaxis.

Esta va a tomar como insumos el censo de bicitaxistas y los productos del Banco Mundial para definir dónde deben operar, cuál debe ser la oferta, cómo se debe hacer el seguimiento y la capacitación en términos de seguridad vial, cuáles serán las características de fijación de la tarifa y cuáles las estructuras deseables organizacionales de las empresas, entre otros muchos aspectos.