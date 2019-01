TigoUne y Amazon lanzan servicio de video streaming en Colombia

De acuerdo con el informe Global Video Index de Ooyala, las reproducciones de video en dispositivos móviles -incluyendo tablets- aumentó un 9.8% entre 2017 y 2018 a nivel global. Además, el estudio reveló que, el 50% de las reproducciones de video han sido hechas desde un dispositivo móvil.

La tendencia en Colombia no es diferente. La consultora internacional Deloitte desarrolló un estudio sobre patrones de consumo móvil en el país. Ante la pregunta ¿para qué usa regularmente su teléfono? El 58% de los encuestados aseguró que para ver videos cortos, mientras que el 28% indicó que para ver películas o series de TV por streaming.

Ante esta realidad, la compañía se asoció con un Amazon Prime Video para responder a la creciente demanda de los usuarios digitales. TigoUne se convierte en el primer operador en Colombia que se une con Amazon Prime Video para ofrecer sus servicios. De esta forma, los colombianos podrán consumir miles series y películas en cualquier momento y en cualquier lugar.

“El paradigma cambió. Ahora, no esperamos una semana para ver un capítulo de nuestra serie favorita. Ahora, vemos la temporada completa mientras esperamos a que nos atiendan en una cita. Para responder ante esta demanda de streaming, qué mejor opción que hacer equipo con Amazon Prime Video y ser los primeros del mercado móvil en ofrecer su plataforma de video”, destacó Marcelo Cataldo, presidente de TigoUne.

De esta forma, TigoUne se convierte en el primer operador del país que tiene disponible el servicio de contenidos por streaming con Amazon Prime Video en uno de sus planes pospago. “Nuestra misión es encontrar propuestas innovadoras que realmente les generen un valor agregado a nuestros usuarios. No solo ofrecemos más beneficios, sino que seguimos invirtiendo para mejorar nuestras redes para que la experiencia de ver contenidos con Amazon Prime Video sean sobresalientes”, destacó Marcelo Cataldo.

Amazon Prime Video es una completa biblioteca de contenido de miles de películas y series. Algunos de los programas más exitosos y exclusivos en esta plataforma son: Last One Laughing, Tom Clancy’s Jack Ryan, The Grand Tour y Homecoming protagonizada por Julia Roberts; también las películas John Wick: Chapter 2, Wonder y Valerian and the City of a Thousand Planets, así como la transmisión en vivo de eventos deportivos. Con Amazon Prime Video, los usuarios escongen dónde, cuándo y cómo ven su contenido, en distintos dispositivos como: computadores, tabletas, Smart TV’s, consolas de videojuegos, celulares y más.

¿Cómo tener Amazon Prime en su celular?

1. En un principio, Amazon Prime Video (disponible hasta por $17.900 pesos mensuales) estará disponible en los planes pospago de TigoUne, para estar conectado siempre. Los usuarios del plan pospago de COP $100.000 podrán acceder a la plataforma como un beneficio de valor agregado incluido en su plan. En una segunda fase, usuarios con diferentes planes pospago tendrán la oportunidad de adquirir este servicio, que se verá reflejado en su factura mensual.

2. Los usuarios TigoUne que quieran acceder a la plataforma Amazon Prime Video, tendrán que adquirir el plan pospago de COP $100.000 mensuales, y podrán disfrutar de la biblioteca de contenidos en su celular, como beneficio incluido en su plan.

3. El costo de la factura para los usuarios del plan pospago de COP $100.000 de TigoUne no se incrementará por tener el servicio de Amazon Prime Video.