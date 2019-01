Bárbara de Regil protagoniza la nueva versión de Rosario Tijeras

Con su gran sonrisa y sus ojos expresivos, Bárbara de Regil aceptó el reto de interpretar a Rosario, una joven hermosa y guerrera proveniente de un barrio humilde, pero fuertemente golpeado por la violencia, y cuya hisotria es contada en la nueva serie de RCN Televisión, ‘Rosario Tijeras’.

Un verdadero reto, después de las magistrales interpretaciones que en cine y televisión hicieron las colombianas Flora Martínez y María Fernanda Yepes, quienes también le prestaron su piel a Rosario Tijeras y enamoraron al público con sus actuaciones. Ahora, esta actriz mexicana es la encargada de revivir la esencia de una increíble y profunda historia concebida por Jorge Franco, en el libro con el mismo nombre, 13 años atrás.

Bárbara, con 31 años de edad, ha participado en distintas historias de cine y televisión tanto en México como en otros países. Su primera aparición en la pantalla chica fue en la novela ‘Bajo el alma’, cuando tan solo tenía 24 años; producción que la catapultó a nuevas novelas en las que también se llevó el papel principal.

En México fue la escogida para protagonizar ‘Rosario Tijeras’ la cual fue estrenada con gran éxito en ese país en 2016. “Me identifico mucho en la fuerza, en la valentía que tiene, en las ganas y en el poco miedo a hacer cosas fuertes’’, asegura Bárbara.

Sumado a ello, en su formación en cine, ha tenido la oportunidad de participar en películas como ‘Tiempos Felices’ (2014) y ‘Loca por el trabajo’ (2018), su más reciente aparición paralela al trabajo en una nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’.

Sin duda alguna la historia de Rosario ha trascendido barreras del tiempo y el espacio, pues ha dejado el legado de su historia por toda Latinoamérica. Sin embargo, para aquellos que no han podido acercarse a la historia, hoy a las 10:00 p.m., podrán adentrarse en la difícil situación que enfrenta la protagonista; la violencia y lo difícil de querer amar a dos hombres.

ENTREVISTA: “ ROSARIO TIJERAS ES UNA HISTORIA DE UNA MUJER QUE LO ÚNICO QUE BUSCA ES LA LIBERTAD”: BÁRBARA DE REGIL

¿Cómo se identifica con el personaje?

Bárbara: Yo me identifico un 50%, no en que ande matando gente por la vida ni deshaciéndome de los malos (risas), pero me identifico mucho en la fuerza, en la valentía que tiene, en las ganas y en el poco miedo a hacer cosas fuertes.

¿Qué le atrajo del personaje que interpreta?

B: Me atrae que es una mujer súper fuerte, valiente, justiciera, que no le importa decir las cosas como son y pues, a todas las mujeres nos gusta esto de no dejarnos de nada. Entonces me gusta mucho que Rosario es como un animal salvaje que no quiere que exista gente fea en el mundo.

¿Quién es Rosario? Cuéntenos de ella.

B: Rosario es una mujer que sufrió mucho, una buena mujer que es súper arrebatada, muy impulsiva, no mide las consecuencias… pero, tiene un muy buen corazón. A pesar de todo, le pasan muchísimas cosas que hacen que se vuelva más fría y así no le tenga miedo a la muerte, que la vea más bien como una libertad.

¿Cómo fue el proceso de preparación para interpretar a este personaje?

B: Mi proceso de preparación fue de todos los días. A medida que estoy leyendo el guion me trato de meter, trato de día a día construirlo para no llegar a preguntar ‘’ ¿Y cómo habla Rosario?’’ ‘’ ¿Cómo se mueve Rosario?’’

¿Qué es lo más difícil de interpretar a Rosario?

B: Lo tengo clarísimo. Yo soy una mujer muy intensa y me meto demasiado en cada escena, entonces lo más difícil para mí como Bárbara fue, después de una escena, recuperarme para hacer otra y llegar a mi casa, para recuperarme para el día siguiente.

Todo esto me afecta, entonces, por ejemplo a mí me dicen: “no, vas a matar a alguien y lo vas a agarrar del cuerpo y lo vas a aventar’’. Y yo digo, bien, voy a actuar eso, pero yo realmente me imagino que lo voy a hacer. Entonces, cuando realmente lo imaginas y sabes que podrías morir en ese momento, tu vida cambia.

¿Cree que Rosario genuinamente ama a Emilio y Antonio?

B: Los ama, pero más que amor, se siente segura con ellos. Creo que sabe que con ellos no le va a pasar lo que le pasa en su barrio.

¿Qué le atrajo de este proyecto?

B: Algo que me atrajo de este proyecto es la relación de triángulo amoroso que tienen Rosario, Emilio y Antonio en la cual hay muchísimas cosas involucradas… y pues, cómo se va desarrollando eso a través de la serie.

¿Cree que es posible amar a dos hombres al tiempo?

B: No lo creo posible. En Rosario tal vez sea posible, pero en Bárbara no lo veo.

¿Cree en la venganza?

B: Yo no creo en la venganza, creo en la justicia. Y esto es justo lo que hace Rosario, ella no toma venganza, toma justicia.

¿Cuál considera que es el principal atractivo de esta serie?

B: Les va a interesar porque a todos nos gustan estas tseries que nos ponen así al filo de la banca. Y creo que es muy padre ver a una mujer que hace justicia, que, si la violan o le hacen algo, ella va a ir a hacer justicia para que no lo vuelvan a hacer. Entonces desde ahí ya es algo muy interesante, toma un punto diferente a siempre la típica venganza que al final no tiene mucho chiste.

Además, todo el tiempo están pasando cosas… y como espectador es muy padre ver algo que todo el tiempo te mantenga súper entretenido.

¿Qué ve Rosario en Emilio?

B: Un hombre que podría ser un poco como ella, pero en hombre y en su mundo. Como un hombre al que no le importa y hace de todo y que tiene dos mujeres y aun así le vale.

¿Qué ve Rosario en Antonio?

B: Puede ser que en Antonio vea amistad, algo más leal. Inclusive un poco de fragilidad, pero es un hombre que la busca y que la sigue hasta el fin del mundo.