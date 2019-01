¿Cómo evitar la violencia de pareja y tener un amor que conviene?

Dado que el inicio de año es una época ideal para reflexionar y replantear metas personales, ¿por qué no incluir en la lista de propósitos revisar nuestras relaciones de pareja? ¿Qué tal si nos proponemos disfrutar de un amor sano y libre de control?

En nuestro país, así como en muchos otros de latinoamérica, algunas creencias compartidas por hombres y mujeres suelen asociar el amor de pareja al control, a la posesión, la dependencia, a los celos y al sufrimiento.

Estas creencias, esculpidas socialmente, son precisamente las que justifican la violencia de pareja y nos llevan a normalizar esas manifestaciones como “amor”, cuando en realidad son violencia.

Por esta validación social, no resulta extraño escuchar con frecuencia, en las conversaciones más cotidianas, frases problemáticas que pasan desapercibidas, como “porque te quiero te aporrio”, “sin ti no puedo vivir”, “el amor aguanta todo”, “el que no cela no ama”, o “eres mía y yo soy tuyo”.

Estas frases insanas encierran una serie de actitudes y comportamientos agresivos e impositivos, que al ser naturalizados dentro de nuestro diario vivir, influyen en el hecho de que sigamos tolerando y normalizando el uso de la violencia en las relaciones amorosas de quienes nos rodean, en las propias, y asociando el amor a múltiples formas de control sobre la pareja.

En Colombia el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que entre los meses de enero y noviembre de 2018 se registraron 45.541 casos de violencia de pareja y en el año anterior se realizaron 50.072 peritaciones en este contexto.

Y a estas podrían sumarse los miles de casos que no se denuncian por miedo a represalias violentas, al abandono, al juicio negativo de la comunidad o a las falencias del sistema judicial con respecto a estos temas.

En el año 2017 la intolerancia entre los miembros de la pareja fue la principal razón de la violencia; se registraron 33.453 casos (69,81%), seguida de los celos, desconfianza y la infidelidad (7.517 casos, 15,69%) y el alcoholismo y la drogadicción (4.653, 9,71%)

Desde Corpovisionarios queremos que cada vez más parejas disfruten de un amor que conviene. Por ello, presentamos el Decálogo del Buen Amor, una invitación a incluir 10 actitudes que se pueden practicar en pareja para disfrutar de un amor sano, libre de control y sin violencia.