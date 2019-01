Autoridades venezolanas detienen en Caracas a tres periodistas de Agencia EFE

–El fotógrafo colombiano de la Agencia EFE Leonardo Muñoz, desaparecido desde la mañana de este miércoles en Caracas, está detenido por autoridades de Venezuela que también arrestaron a sus dos compañeros, uno español y una colombiana, que forman parte de un equipo que viajó desde Bogotá para cubrir la crisis de ese país.

Así lo informa la agencia de noticias, que añade que miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se presentaron en la noche de este miércoles en la oficina de la Agencia donde arrestaron al español Gonzalo Domínguez Loeda y a la colombiana Maurén Barriga Vargas y dijeron que Muñoz fue detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo se pronunció al respecto en su cuenta en Twitter:

-Gobierno de Colombia rechaza detención arbitraria, en Venezuela,de 2 periodistas y fotógrafo de @EFEnoticias: colombianos Maureen Barriga y Leonardo Muñoz, y español Gonzalo Domínguez.Exigimos liberación inmediata y respeto a sus vidas.

Desde que supimos de la desaparición de Leonardo Muñoz, quien se encontraba cubriendo la situación de VEN para EFE, estamos atentos y al frente de la situación a través de nuestro Cónsul y nuestro Encargado de Negocios. Exigimos respeto a su integridad y a la libertad de prensa. — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) 31 de enero de 2019

A propósito del tema informativo, el dos del chavismo Diosdado Cabello, llamó este miércoles “al pueblo revolucionario vencer la campaña mediática de la derecha contra Venezuela, que busca distorsionar la realidad del país y perturbar la tranquilidad de la población”.

“No nos alarmemos nosotros mismos, no corramos información que no es correcta, no podemos andar en eso. Debemos decir la verdad siempre”, dijo al aconsejar a las fuerzas revolucionarias no difundir falsas noticias que oposición divulga en redes digitales como Twitter.

“Para ellos Twitter y las redes sociales eran una gran fuerza, era una fortaleza. Hoy en día nuestro pueblo desde cualquier lugar, notifica, transmite, manda. Yo les voy a pedir (…) nunca debemos retransmitir lo que ellos escriban”, expresó durante el programa Con el Mazo Dando, transmitido por VTV.

Cabello instó a los revolucionarios a usar las redes digitales como instrumento con el cual llevar la verdad de Venezuela.

Recordó que en estos momentos el Gobierno de Estados Unidos con ayuda de la oposición sostiene una serie de ataques políticos, económicos y mediáticos contra la Revolución Bolivariana, deben ser superados con la conciencia del pueblo organizado.

La semana pasada, Nicolás Maduro, aseguró en rueda de prensa internacional que existe un golpe mediático con respecto a la realidad de los venezolanos.

Explicó que este golpe se ejecuta con la omisión informativa por parte de las grandes corporaciones informativas en relación a la coyuntura política en Venezuela, al no revelar las acciones desestabilizadoras que promueve la oposición y ocultar la solidaridad internacional hacia el proceso revolucionario.