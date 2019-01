Cortes de agua para este jueves 31 de enero y viernes 1 de febrero en Bogotá

Loterias

Loterías del 29 de enero en Colombia:

Cruz Roja 5311 – Serie 077

Huila 0231 – Serie 053

DORADO

Mañana 6859 – Tarde 2349

CULONA:

8079

ASTRO SOL

9780 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

7492 – Signo Leo

PIJAO:

9582

PAISITA:

Día 2995 – Noche 1820

CHONTICO:

Día 1355 – Noche 3509

CAFETERITO:

Tarde 7098 – Noche 3023

SINUANO:

Día 6117 – Noche 5997

CASH THREE:

Día 643 – Noche 737

PLAY FOUR:

Día 8216 – Noche 1771

SAMAN:

4189

CARIBEÑA:

Día 5808 – Noche 2020

WIN FOUR:

6252

EVENING:

9810

MOTILÓN:

Tarde 3832 – Noche 0871

LA FANTÁSTICA:

Día 9770 – Noche 4359

ANTIOQUEÑITA

Día 5868 – Tarde 9828