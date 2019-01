Gobierno ofrece recompensas por asesinos de líderes sociales

Como parte del plan del Gobierno Nacional en la lucha contra el crimen y para proteger la vida de líderes sociales, el Presidente de la República, Iván Duque, y el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, lanzaron hoy una fuerte ofensiva para perseguir a los asesinos de líderes sociales y a los cabecillas de las distintas estructuras criminales.

Las acciones incluyen un plan de recompensas que van desde los 500 millones de pesos a los 4 mil millones de pesos por los criminales más buscados, y una fuerte exposición pública de los nombres, alias y fotografías de los responsables de asesinatos.

Con esta iniciativa, además de la ofensiva policial, militar y de los organismos de inteligencia, se busca que los ciudadanos, principalmente en las regiones en donde actúan estos criminales, denuncien y compartan información que pueda ser de utilidad para que las autoridades den con su paradero.

Trabajo articulado de la Fuerza Pública con la ciudadanía

Durante el lanzamiento de esta ofensiva y la presentación del cartel de los más buscados, en el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo este jueves en Quibdó (Chocó), el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, precisó:

“Hoy se lanza una campaña donde se van a ofrecer 4.000 millones de pesos por criminales como alias ‘Gabino’, como alias ‘Pablito’ o como alias ‘Antonio García’, criminales del grupo Eln. Y se van a ofrecer 3.000 millones de pesos por un criminal como ‘Otoniel’, una de las cabezas o quizá la cabeza más visible del Clan del Golfo. Y vamos a ofrecer 2.000 millones de pesos por alias ‘Gentil Duarte’ y alias ‘Pacora’, que corresponde al grupo terrorista de Los Pelusos”.

El Mandatario explicó que la ciudadanía será fundamental en el trabajo articulado para ayudar a la Fuerza Pública a saber dónde están estos criminales, “para que ellos sepan que todo un país los está persiguiendo, porque no queremos más asesinatos de líderes, no queremos más terrorismo, no queremos más secuestro y no queremos más extorsión”.

Subrayó que la lucha contra el crimen organizado requiere hacer visibles a los criminales: “Que los criminales no tengan guaridas, que toda la sociedad los identifique, los delate y permita, también, el actuar de la Fuerza Pública”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa informó que el cartel de los criminales más buscados por ataques contra líderes sociales y pertenencia a estructuras criminales identifica a 34 integrantes de diferentes grupos delincuenciales, que incluyen sindicados de ser perpetradores de amenazas y homicidios de líderes en diferentes regiones de Colombia.

Con las recompensas ofrecidas, el Gobierno Nacional invita a los colombianos a denunciar y, de esa forma, sumarse a los esfuerzos de diferentes sectores para conjurar las amenazas contra la vida de los colombianos.

Las informaciones de los ciudadanos serán recibidas, con total reserva, confidencialidad y protección de su identidad, a través de la línea telefónica 317 896 5777, y en el correo electrónico cuerpoelite@policia.gov.co

Montos de recompensas

Los montos de las recompensas ofrecidas por estos delincuentes varían de acuerdo con su peligrosidad y los antecedentes. Así, por ejemplo, por cada uno los principales cabecillas del Eln se ofrecen 4.000 millones de pesos:

Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, principal cabecilla del Eln, quien tiene circular roja de la Interpol por los delitos de homicidio agravado y reclutamiento forzado.

Eliécer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’, de ese mismo grupo delincuencial, también tiene circular roja de Interpol y está vinculado al secuestro y asesinato de Edilbrando Roa y Jhon Alejandro Morales, servidores del CTI asesinados el 3 de septiembre de 1998.

Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, también del Eln y con circular roja por los delitos de secuestro simple y agravado, homicidio agravado y hurto calificado. Está sindicado de ataques contra la Fuerza Pública y el asesinato del obispo de Arauca, monseñor Jesús Emilio Jaramillo, perpetrado el 19 de mayo de 1992.

De otro lado, por Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, cabecilla del Clan del Golfo, se ofrecen hasta 3 mil millones de pesos como recompensa por información que conduzca a su paradero.

Así mismo, se ofrecen 2.000 millones de pesos como recompensa por otros dos criminales:

Miguel Botache, alias ‘Gentil Duarte’, del Grupo Armado Organizado Residual 7 (GAOR 7), exnegociador en La Habana, quien se asoció con ‘Iván Mordisco’ y controla parte de las rutas del narcotráfico en el suroriente de Colombia.

Luis Antonio Quiceno, alias ‘Pácora’, principal cabecilla de la organización delincuencial Los Pelusos. Según la Interpol, ‘Pácora’ controla actividades de narcotráfico en el Catatumbo, mantiene alianzas con el Eln para desarrollar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y es experto en ataques con explosivos. Es el sucesor de alias ‘Megateo’.

Igualmente, por los otros sujetos referenciados en el cartel de los más buscados se ofrecen hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura. Estos sujetos hacen parte de 5 organizaciones criminales (Clan del Golfo, Caparrapos, Eln, Los Pelusos y GAOR 7) o a estructuras de delincuencia común. Son los siguientes:

• Nevardo de Jesús Sánchez Múnera (alias ‘Antonio’), del Eln.

• Gabriel Yepes Mejía (‘HH’), del Eln.

• Neftalí Riascos Alegría (‘Marcos Pacífico’), del Eln.

• Emiliano Alcides Osorio Maceas (‘Caín’ o ‘Pilatos’), de Caparrapos.

• José Ernesto Rivas Mosquera, del Grupo Armado Organizado Residual 7 (GAOR7)

• José Alirio Hurtado (‘Alirio’) del GUP

• José Matides Lora Suárez (‘El Pollo’), del Clan del Golfo

• Nicolás Gabriel Pantoja López (‘Care Malo’), de Caparrapos

• Jesús Alfredo Meneses (‘El Mudo’), de Caparrapos

• Enrique Luis Gómez López (‘El Soldado’), del Clan del Golfo

• Eveli López Higuita, del Clan del Golfo

• Jarvis José Vásquez Triana, del Clan del Golfo

• Francia Elena Reyes Mendoza (‘La Sabrosa’), del Clan del Golfo

• Carlos Andrés Chávez de la Rosa (Él Mente’)

• Esterlín Joan Olave Palacios

• Eduin Alexander Hernández López

• Maicon Andrés Céspedes Pabón

• Nelfer Carrascal Guerrero (‘Vallenato’), de Los Pelusos

• Jorge Bernardo Vila León

• Samuel de Jesús Callejas Manco

• Rafael Enrique Cuadro Rodríguez

• Luis Eduardo Muñoz

• Pedro Oberman Goyes Cortés

• Fidel Marcos Tenorio García

• Amílcar Domínguez Tobar

• Jaime Leonardo Fuentes Pérez (‘Cucuteño’)

• Misael Carrascal Rey (‘Misael’), de Los Pelusos.

• Emiro Andrés Asprilla Quinto, del Eln.