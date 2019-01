Integrantes del ELN en Cuba dicen que no podrán volver a Colombia en los plazos establecidos

Este jueves la delegación de la guerrilla del ELN que se encuentra en Cuba, dijo mediante un comunicado que no podrán regresar a Colombia en los plazos que fueron determinados en los protocolos de retorno, por la ruptura de las conversaciones con el gobierno de Iván Duque.

Para la guerrilla del ELN, el gobierno colombiano: “se ha negado a participar en la elaboración del plan de retorno de la delegación”, por lo que “no será posible concretar tal retorno en el plazo previsto” de 15 días.

Como se recuerda, los diálogos con el ELN se rompieron el día 18 de enero, después de un ataque de este grupo armado contra la Escuela General Santander; el plazo de retorno vence el sábado 2 de febrero.

El comunicado de la guerrilla del ELN es el siguiente:

Ante el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, encabezado por el Nuncio Apostólico, el Presidente Iván Duque enfatizó que “nuestro Gobierno no obrará jamás buscando ceses al fuego bilaterales” y recalcó que su obligación constitucional es proteger la vida de todos los colombianos.

En efecto, ante los embajadores residentes, los embajadores concurrentes y representantes de organismos internacionales acreditados en el país y reunidos este miércoles en la Casa de Nariño, el Jefe del Estado recordó la claridad con la que obrado desde el comienzo de su administración frente a eventuales diálogos con el Eln.

“Yo también fui muy claro. Nuestro Gobierno no procederá jamás, y respeto a los que han obrado de otra manera, pero nuestro Gobierno no obrará jamás buscando ceses al fuego bilaterales, porque yo no voy a homologar a los que defienden la Constitución por un mandato legítimo, con los que la quieren fracturar y pisotear”, indicó.

Aceptó que en el pasado pudieron haberse presentado “condiciones que abrieron algo de interés y de colaboración para que los miembros de esa organización (Eln) hicieran un proceso de desmovilización, desarme y reinserción”.

Y afirmó que él no puede “ser hipócrita con la comunidad internacional aquí representada. Yo tengo que ser franco. Cuando llegamos a la Presidencia, con la mejor voluntad hicimos una revisión de lo que fueron 17 meses de conversación de esa organización con el gobierno anterior y lo único que encontramos fue crimen y desolación”.