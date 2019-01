Petro culpa al uribismo por amenazas de muerte en su contra

Luego que políticos de movimientos de izquierda, denunciaran en las últimas horas amenazas de muerte, por parte del grupo armado las ‘Águilas Negras’, el senador Gustavo Petro acusó al uribismo de estar detrás de los mensajes amenazantes.

Para el senador de Colombia Humana, las amenazas de muerte en su contra no provienen del grupo paramilitar, ya que según su parecer, las ‘Águilas Negras’ no existen.

Según el político, el grupo que ha amenazado a líderes sociales y que se encargaría de la llamada limpieza social, nunca ha existido y son “agentes de la Derecha” y se refirió al uribismo de manera directa.

“A mí las ‘Águilas Negras’ no me amenazan porque las ‘Águilas Negras’ no existen. Quien me amenaza de muerte, usando el nombre de ‘Águilas Negras’, es la extrema derecha enquistada en el uribismo dentro y fuera del Estado”, señaló el excandidato presidencial.

